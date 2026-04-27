Кардиолог предупредил об опасной ошибке гипертоников

Повышенное давление часто долго не даёт о себе знать, но постепенно повреждает сосуды, сердце и почки. Врач-кардиолог, к. м. н. Евгений Кокин рассказал «Рамблеру», почему препараты от гипертонии важно принимать постоянно и какие ошибки пациенты совершают чаще всего.

Что такое повышенное артериальное давление

Артериальное давление показывает, с какой силой кровь давит на стенки сосудов. Если оно регулярно повышено, сосуды работают с перегрузкой. Со временем их стенки становятся менее эластичными, сердце вынуждено сокращаться сильнее, а почки и головной мозг получают дополнительную нагрузку.

Гипертония — хроническое состояние, а также фактор риска инсульта и инфаркта. Это значит, что лечение требует постоянного контроля: изменения образа жизни, домашнего измерения давления и, при необходимости, регулярного приёма препаратов. Международные рекомендации подчёркивают, что выбор терапии зависит от уровня давления, возраста, сопутствующих заболеваний и переносимости лекарств.

Основные лекарства от давления: какие группы применяют

«Препараты от повышенного давления отличаются механизмом действия. Одни расслабляют сосуды, другие уменьшают влияние гормонов, сужающих сосуды, третьи помогают вывести лишнюю жидкость или снизить нагрузку на сердце». Кокин Евгений Андреевич врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

Ингибиторы АПФ

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, или ингибиторы АПФ, блокируют систему, которая способствует сужению сосудов.

По словам кардиолога, в организме есть условная «педаль газа» для давления — ингибиторы АПФ помогают её отпустить. Ингибиторы АПФ широко применяют при гипертонии, и они могут быть особенно полезны у пациентов с некоторыми сопутствующими состояниями, включая сахарный диабет и хроническую болезнь почек. Возможный побочный эффект — сухой кашель. Если он появляется, не стоит самостоятельно отменять таблетки: врач может заменить препарат на лекарство из другой группы.

Сартаны

Сартаны действуют на ту же гормональную систему, что и ингибиторы АПФ, но более точечно: они блокируют рецепторы, которые сужают сосуды.

Эти лекарства могут быть вариантом для пациентов, у которых на фоне ингибиторов АПФ возник сухой кашель или другие проблемы переносимости. Однако выбор между ингибитором АПФ и сартаном делает врач: важны не только цифры давления, но и состояние почек, уровень калия, сопутствующие болезни и другие лекарственные средства, которые пациент уже принимает.

Антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов)

Антагонисты кальция, или блокаторы кальциевых каналов, препятствуют поступлению этого элемента в мышечные клетки сосудистой стенки. В результате сосуды расслабляются, их просвет расширяется, а давление снижается.

«Такие таблетки от давления особенно часто применяются у пожилых пациентов и при изолированной систолической гипертонии, когда верхнее давление повышено, а нижнее остаётся нормальным или близким к норме. Возможные побочные эффекты — отёки лодыжек, ощущение приливов, покраснение лица», — объясняет специалист.

Эти реакции нужно обсудить с врачом, а не прекращать лечение самостоятельно.

Мочегонные препараты

Диуретики — это не просто мочегонные. В малых дозах они помогают мягко выводить лишний натрий и воду, уменьшая объём жидкости в сосудистом русле.

Такие препараты от повышенного давления часто входят в комбинированные схемы. Евгений Кокин отмечает важный момент: некоторые диуретики могут влиять на уровень калия, натрия, мочевой кислоты и функцию почек. Поэтому при их приёме врач может назначить контроль анализов.

Бета-блокаторы

Бета-блокаторы уменьшают частоту сердечных сокращений и снижают нагрузку на сердце.

По словам эксперта, бета-блокаторы не всегда идут как назначения первой линии при «чистой» гипертонии без других заболеваний, но они могут быть незаменимы после инфаркта, при некоторых аритмиях, стенокардии и сердечной недостаточности. Принимать такие таблетки от давления нужно строго по назначению, так как резкая отмена может ухудшить состояние.

Почему одному пациенту назначают одну таблетку, а другому — три

«Давление регулируется несколькими системами одновременно: сосудами, почками, нервной системой, гормональными механизмами. Если повышение умеренное и выявлено недавно, иногда достаточно одного препарата. Но при стаже гипертонии более пяти лет, высоких цифрах давления, диабете, ожирении одного механизма может быть недостаточно», — объясняет врач-кардиолог.

По словам специалиста, во многих случаях комбинация двух препаратов в меньших дозах позволяет лучше контролировать давление и уменьшить риск некоторых побочных эффектов по сравнению с повышением дозы одного средства. Современные таблетки часто уже содержат два компонента в одной капсуле, это удобно и повышает приверженность лечению.

Как правильно принимать таблетки от давления

Главное правило — принимать препараты регулярно, а не только при плохом самочувствии. Давление может быть высоким без симптомов, поэтому ориентироваться только на головную боль или слабость опасно.

Чек-лист от кардиолога:

Принимайте лекарства от давления ежедневно в одно и то же время.

Ведите дневник давления — утром и вечером, желательно до приёма препаратов.

Не бойтесь комбинированной терапии

Не отменяйте таблетки от давления самостоятельно, даже если показатели стали нормальными.

«Отдельно стоит обсудить обезболивающие. Некоторые нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен и диклофенак, могут задерживать жидкость и ослаблять действие гипотензивных средств. Если нужно обезболивание, лучше заранее уточнить у врача, какой вариант безопаснее именно для вас», — предупреждает специалист.

Топ-5 ошибок при лечении гипертонии

«Отменять лечение при нормальных цифрах — одна из самых частых ошибок. Нормальное давление — часто результат терапии, а не признак выздоровления. Отмена препарата — это возврат давления, часто с рикошетом выше исходного», — предупреждает кардиолог Евгений Кокин.

Пить препараты, только когда «чувствуется давление». Гипертония может протекать бессимптомно, а нерегулярный приём создаёт опасные колебания нагрузки на сосуды.

Менять дозу без врача. Самостоятельное увеличение дозы может привести к сильному снижению давления, слабости, обморокам, нарушению электролитного баланса.

Когда необходимо обратиться к врачу

Обратиться нужно, если давление регулярно превышает рекомендованный лечащим врачом уровень, если появились боли в груди, одышка, слабость в руке или ноге, нарушение речи, резкая головная боль, выраженное головокружение, обморок или ухудшение зрения. При симптомах, похожих на инсульт или инфаркт, нужно вызывать скорую помощь.

Также консультация нужна, если назначенные лекарства перестали удерживать давление, появились побочные реакции или пациент начал принимать новые препараты от других заболеваний.

Главное о выборе лекарств от давления

Лекарства от давления подбираются не по рекламе и не по отзывам, а по диагнозу, возрасту, уровню риска, сопутствующим заболеваниям и переносимости. Препараты от повышенного давления могут относиться к разным группам: ингибиторы АПФ, сартаны, антагонисты кальция, диуретики, бета-блокаторы. Иногда достаточно одного средства, но часто оптимальный контроль достигается комбинацией.

Цель лечения гипертонии — не просто быстро снизить цифры, а удерживать давление стабильно и безопасно в течение суток. Именно это помогает защитить сердце, мозг, сосуды и почки. Поэтому любые таблетки от давления следует принимать только по назначению врача и регулярно контролировать результат.

Текст проверил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Кокин, стаж 19 лет.

