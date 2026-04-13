Крошечный цветок исследуют как лекарство от супербактерий

Учёные выделили потенциально эффективное вещество из обычного растения.

Задолго до появления современных антибиотиков люди часто обращались к растительным веществам для лечения инфекций. Корень лапчатки прямостоячей (Potentilla erecta) — маленького жёлтого полевого цветка, который растёт по всей Ирландии, Великобритании и Европе, — на протяжении веков использовали в ирландской и европейской народной медицине.

Его применяли для лечения ран, болей в горле, диареи и заболеваний дёсен. Это традиционное использование позволило предположить, что лапчатка может содержать соединения, достаточно сильные, чтобы убивать микробов.

Новое исследование учёных из Ирландии и Великобритании показало, что лапчатка не только обладает противомикробной активностью, но также показала активность против устойчивых бактерий в лабораторных условиях. Работа опубликована в журнале Microbiology.

Учёные приготовили экстракты более чем из 70 видов растений, собранных на болотах по всей Ирландии. Исследование было сосредоточено на мультирезистентной бактерии Acinetobacter baumannii, которая может вызывать тяжёлые инфекции, включая пневмонию и инфекции мочевыводящих путей. Учёные использовали тестирование на противомикробную чувствительность, чтобы увидеть, подавляют ли экстракты рост бактерий.

Затем эти экстракты протестировали на биоплёнках, чтобы определить, могут ли растительные соединения предотвращать их образование. Биоплёнки — это «налёт» или «слизистая плёнка», которую микробы создают вокруг себя для защиты.

Первоначальный скрининг показал, что экстракты лапчатки обладают противомикробным действием и ограничивают формирование биоплёнок.

Исследователи также изучили, могут ли эти растительные экстракты работать в комбинации с существующими антибиотиками, поскольку некоторые из них не убивают бактерии напрямую, но могут повышать эффективность антибиотиков.

Учёные объединили низкие уровни колистина — антибиотика, который используют только в крайнем случае при тяжёлых инфекциях из-за его потенциальной токсичности для пациентов, — с экстрактом лапчатки. Низкой дозировки антибиотика было недостаточно, чтобы убить бактерии при использовании в одиночку. Но в сочетании с экстрактом лапчатки растительное соединение повысило эффективность препарата.

Известно, что растения рода Лапчатка содержат природные соединения, такие как эллаговая кислота и агримониин, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также могут подавлять рост бактерий.

Учёные обнаружили, что эти соединения, вероятно, делают это, связывая железо, которое необходимо для роста бактерий. Это фактически вызывало голодание бактериальных клеток, предотвращая их рост.

Сейчас учёные сосредоточены на оптимизации этой противомикробной активности и разработке составов для проверки её потенциала в качестве лечения на экспериментальных моделях.