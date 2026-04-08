Учёные создали принципиально новый мужской контрацептив

Учёные Корнеллского университета в США сделали шаг к созданию мужского контрацептива — безопасного, обратимого и длительно действующего негормонального препарата.

© anusorn nakdee/iStock.com

Результаты шестилетнего исследования на мышах, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что новый метод эффективно подавляет сперматогенез у грызунов.

Сегодня у мужчин есть лишь два варианта: презервативы или вазэктомия. Многие опасаются хирургического вмешательства, а попытки создать гормональные контрацептивы для мужчин сталкивались с теми же рисками, что и для женщин. Поэтому команда под руководством профессора генетики Колледжа ветеринарной медицины и директора Корнеллского центра репродуктивных наук Полы Коэн исследует новые варианты препаратов.

«Мы практически единственная группа, которая продвигает идею, что воздействие на яички — это реальный способ остановить производство спермы, — заявила Коэн. — Нас мотивировал поиск негормональных мишеней, которые не влияют на либидо и вторичные половые признаки, такие как рост волос на лице, тембр голоса и мышечная масса».

Исследователи использовали молекулу JQ1, ранее разработанную для изучения рака. Это экспериментальное вещество, которое помогает изучать возможность создания негормональной мужской контрацепции. Оно воздействует на ключевую стадию деления половых клеток — мейоз, а именно — на фазу, называемую профаза I. В отличие от стволовых клеток, убивать которые нельзя (иначе бесплодие станет необратимым), или поздних стадий, где возможна утечка жизнеспособных сперматозоидов, мейоз оказался оптимальной мишенью.

В эксперименте мышам-самцам в течение трёх недель вводили JQ1. Результат: полное отсутствие спермы при сохранении гормонального фона и полового поведения. Все молекулярные процессы мейоза были нарушены.

Через шесть недель после отмены препарата нормальное производство спермы полностью восстановилось. Учёные скрестили мышей и получили здоровое потомство. Более того, когда это потомство само дало потомство, все детёныши также оказались здоровы.

Сейчас команда Коэн тестирует три новые генные мишени, которые «полностью уничтожают мейоз» ещё на более ранней стадии. Это повысит надёжность и упростит доставку лекарства.

В ближайшие два года учёные намерены основать компанию для дальнейшего исследования метода. По словам профессора Коэн, готовый мужской контрацептив, скорее всего, будет представлять собой инъекцию раз в три месяца или, возможно, пластырь.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.