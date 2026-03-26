Модное лекарство поможет похудеть, но выжмет все соки

Мир переживает «инъекционную революцию». Препараты, которые создавались для лечения диабета, стали главными героями заголовков об экстремальном похудении. Разобрались, как работает «Оземпик» и его аналоги и почему врачи против идеи худеть на уколах без показаний.

GLP-1 (ГПП-1) — это глюкагоноподобный пептид-1, естественный гормон, который вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи.

В организме он выполняет несколько функций:

стимулирует выработку инсулина;

подавляет секрецию глюкагона (гормона, который повышает выработку глюкозы);

замедляет опорожнение желудка;

снижает аппетит и усиливает чувство насыщения.

Проблема в том, что природный ГПП-1 быстро расщепляется в организме, поэтому действует недолго. Агонисты рецепторов GLP-1 (созданные в лабораториях двойники глюкагоноподобного пептида-1) обходят этот барьер.

Что такое препараты GLP-1

Препараты GLP-1 (арГПП-1) — это синтетические молекулы, которые имитируют работу естественного гормона, но обладают повышенной стойкостью. Они воздействуют на рецепторы в поджелудочной железе и центральной нервной системе и:

повышают уровень инсулина при повышенной глюкозе;

уменьшают чувство голода;

замедляют опорожнение желудка.

За счёт этого препараты GLP-1 помогают снижать вес и поддерживать нормальный уровень глюкозы, что критически важно для пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа.

Создано несколько агонистов рецепторов ГПП-1. Они отличаются по механизму действия, и у каждого есть свои показания и противопоказания. Считать их полными аналогами нельзя, и не все они зарегистрированы и доступны в России. Поэтому назначать конкретный препарат должен врач. Самые распространённые арГПП-1:

семаглутид

лираглутид

дулаглутид

эксенатид

ликсисенатид

тирзепатид. Это уже двойной агонист рецепторов. Помимо ГПП-1 он также имитирует работу глюкозозависимого инсулинотропного полипептида, который задействован в выработке инсулина.

Особенности применения и длительность курса

Большинство современных агонистов ГПП-1 выпускаются в виде шприц-ручек для подкожных инъекций в область живота, бедра или плеча (хотя есть и варианты в таблетках). В зависимости от конкретного лекарства, уколы могут быть ежедневными или еженедельными.

Для устойчивого метаболического эффекта обычно нужна длительная терапия (от нескольких месяцев до года и более) под строгим контролем лечащего врача. Отмена препарата без коррекции пищевых привычек часто приводит к обратному набору веса. Это так называемый эффект рикошета. Первое исследование из серии STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with obesity) показало: через год после прекращения инъекций пациенты набрали 2/3 потерянного веса, и их кардиометаболические показатели снова ухудшились.

Показания к применению

«Оземпик» и его аналоги нельзя использовать, чтобы быстро сбросить два-три килограмма перед отпуском. Это гормональные рецептурные препараты с системным действием. Их назначают строго по показаниям. Согласно клиническим рекомендациям Американской диабетической ассоциации и Европейской ассоциации по изучению диабета, GLP-1 может применяться для:

Контроля уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Особенно актуально это для пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или хронической болезнью почек.

Снижения веса при избыточной массе тела (ИМТ ≥ 27) или ожирении (ИМТ ≥ 30). Здесь есть важный нюанс: FDA одобрило эти инъекции, если помимо лишнего веса есть сопутствующие заболевания и риски, например артериальная гипертензия или дислипидемия (нарушение обмена жиров, из-за которого растёт «плохой» холестерин и снижается «хороший»)

Не исключено, что у агонистов рецепторов GLP-1 есть и другие полезные для здоровья эффекты. Например, изучается влияние препаратов на неалкогольную жировую болезнь печени и болезнь Альцгеймера. Однако данных пока недостаточно, чтобы делать конкретные выводы.

У «Оземпика» нашли ещё один неожиданный эффект

Преимущества препаратов GLP-1

Эти лекарства действуют комплексно. Исследование, опубликованное в British Journal of Pharmacology, показало, что агонисты рецепторов GLP-1 перенастраивают метаболизм, влияя на работу мозга, печени, поджелудочной железы, кишечника и сосудов.

Контроль уровня сахара

Первым и основным эффектом считается стабилизация уровня глюкозы в крови. GLP‑1 стимулируют выработку инсулина в ответ на повышение сахара и одновременно подавляют избыточную секрецию глюкагона. Это позволяет плавно снижать уровень сахара и снижает риск гипогликемии (слишком сильного падения уровня глюкозы).

Снижение веса

Уменьшение веса достигается за счёт снижения аппетита, замедления опорожнения желудка и регулирования пищевого поведения. В клинических испытаниях после лечения пациенты в среднем теряли 5–15% веса.

Кроме того, инъекции уменьшают объём висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов и повышает риск кардиометаболических заболеваний.

Дополнительные преимущества для здоровья

Помимо контроля гликемии и веса агонисты GLP‑1 оказывают дополнительные полезные эффекты на сердечно-сосудистую систему и метаболизм:

снижают артериальное давление;

улучшают липидный профиль;

снижают уровень воспалительных маркеров;

потенциально могут защищать сердце и почки.

Важно: терапия агонистами ГПП-1 — далеко не первая линия терапии при сахарном диабете и ожирении. В первую очередь пациентам рекомендуют скорректировать питание и образ жизни. Без этого добиться стойкого результата, который сохранится после курса лечения, будет трудно.

Побочные эффекты и противопоказания

Как и любое лечение, терапия ГПП-1 может сопровождаться нежелательными реакциями. Чаще всего пациенты жалуются на симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта:

тошнота;

рвота;

диарея или запор;

снижение аппетита.

Эти эффекты обычно выражены в первые недели лечения и постепенно уменьшаются по мере адаптации организма. Реже встречаются более серьёзные осложнения, например панкреатит или желчнокаменная болезнь.

Вместе с тем есть категории пациентов, которым противопоказана терапия агонистами GLP‑1. В первую очередь это беременные и кормящие женщины и пациенты с тяжёлыми заболеваниями ЖКТ (например, гастропарез или панкреатит).

Мозг против силы воли: как избавиться от вредных пищевых привычек

Также в инструкции среди противопоказаний указаны некоторые заболевания щитовидной железы. В доклинических исследованиях эксперименты на грызунах показали, что длительный приём препаратов может провоцировать специфические изменения в клетках щитовидной железы и вызывать рак. Неизвестно, возможен ли такой эффект у человека, но медицинское сообщество не рекомендует эти препараты, если у пациента или его кровных родственников был:

медуллярный рак щитовидной железы (специфический вид опухоли из С-клеток);

(специфический вид опухоли из С-клеток); синдром множественной эндокринной неоплазии 2-го типа (МЭН-2) — редкое генетическое заболевание.

Главное об «Оземпике» и его аналогах

Агонисты рецепторов ГПП-1 — лекарства от ожирения и сахарного диабета 2-го типа. Они имитируют работу природного гормона, который участвует в выработке инсулина и контроле аппетита. Это не инъекции и не таблетки для быстрого похудения, а серьёзная системная терапия, для которой есть строгие показания: сахарный диабет и ожирение с сопутствующими факторами риска. Для успешного лечения важно сочетать уколы GLP-1 с изменением образа жизни — диетой и физической активностью. Все препараты этой группы продаются только по рецепту: назначить действующее вещество и дозу должен врач с учётом рисков и состояния здоровья пациента.

Важные исследования

Принимать такие серьёзные препараты, как агонисты GLP-1, можно только после комплексного исследования по назначению врача.