Названы реальные показания для капельниц — остальное обман

Для многих людей, особенно старшего поколения, капельница — это синоним серьёзного, настоящего лечения в противовес таблеткам. Врач-терапевт Ирина Чекмарева рассказала «Рамблеру», когда капельница — это метод выбора и действительно нужна.

В медицинской практике форму препарата всегда выбирают исходя из показаний. Врач выбирает между таблеткой и капельницей исходя из состояния пациента, скорости, с которой нужно получить эффект, возможности принимать препарат внутрь и того, насколько предсказуемо он будет всасываться. Поэтому капельница нужна, не когда хочется «посильнее», а когда без внутривенного введения действительно нельзя обойтись.

Исследования показывают: если пациент может принимать препарат внутрь, а лекарство хорошо всасывается, пероральная форма работает не хуже внутривенной.

Что даёт капельница с точки зрения физиологии

При внутривенном капельном введении раствора или лекарства достигаются три эффекта:

Объём. Жидкость сразу поступает в сосудистое русло, что позволяет быстро увеличить объём циркулирующей крови.

Жидкость сразу поступает в сосудистое русло, что позволяет быстро увеличить объём циркулирующей крови. Скорость. Препарат мгновенно попадает в кровь, минуя желудок, кишечник и печень, поэтому эффект развивается быстрее, чем при приёме таблетки.

Препарат мгновенно попадает в кровь, минуя желудок, кишечник и печень, поэтому эффект развивается быстрее, чем при приёме таблетки. Концентрация. Такой способ введения при необходимости позволяет создать в крови концентрацию препарата, недостижимую при приёме внутрь.

«Эти преимущества становятся критическими далеко не всегда. Более того, у капельницы есть обратная сторона — это инвазивная процедура, которая несёт риски: от банального флебита (воспаления вены) до тяжёлых аллергических реакций. Поэтому назначать её просто для усиления эффекта необоснованно». Чекмарева Ирина Александровна врач-терапевт, кардиолог сети клиник «Семейная»

Вот в каких случаях внутривенная инфузия может быть полезна.

Обезвоживание

Бывает, что у пациента на фоне кишечной инфекции, ротавируса или тяжёлого токсикоза развивается:

непрекращающаяся рвота или понос;

рвота или понос; сухость языка и кожи;

анурия (нет мочи в течение 6 и более часов);

низкое давление, учащённый пульс и спутанность сознания.

Это признаки сильного обезвоживания. В таких случаях может развиться состояние гиповолемии — критического снижения объёма жидкости.

По словам врача, в таких ситуациях питьё может быть недостаточно эффективным. Жидкость либо не удерживается из-за рвоты, либо человек просто не может восполнить потери в нужном объёме.

Капельница с солевыми растворами быстро восстанавливает объём крови, нормализует давление, поддерживает работу почек. После этого пациент уже может пить сам.

Если рвоты нет или она однократная, стул жидкий 2–3 раза, человек пьёт и жидкость удерживается, моча есть, то достаточно просто пить воду или специальные солевые растворы.

Инфекции

При тяжёлых бактериальных инфекциях часто назначают внутривенное введение антибиотиков.

Когда капельница необходима:

тяжёлая пневмония;

пиелонефрит с высокой температурой и ознобом;

подозрение на сепсис;

менингит;

пациенты пожилого возраста, а также люди с иммунодефицитом и тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Когда обычно назначают таблетки:

нетяжёлая бактериальная ангина;

неосложнённый цистит;

обострение хронических заболеваний средней тяжести — при условии, что пациент может глотать и у него нет рвоты.

Острый болевой синдром

«Классический пример — почечная колика. Камень вышел из почки, застрял в мочеточнике, в результате появляются спазм, невыносимая боль. Внутривенное введение спазмолитиков с физраствором подействует быстрее, чем укол в мышцу», — говорит врач-терапевт.

Когда капельница нужна:

при некупируемой боли, когда укол в мышцу не помогает;

в мышцу при многократной рвоте на фоне болевого приступа;

на фоне болевого приступа; при падении давления.

Если боль терпимая, нет рвоты, обычно достаточно спазмолитика в таблетках или укола.

Коррекция жизненно важных дефицитов

По словам Ирины Чекмаревой, речь идёт не о витаминных капельницах для иммунитета, а о ситуациях, когда дефицит угрожает жизни.

Гипокалиемия (критическое снижение калия). Часто возникает у пожилых людей, которые бесконтрольно принимают мочегонные, или при тяжёлой диарее. Калий ниже 3 ммоль/л — это риск остановки сердца. В стационаре калий вводят строго капельно, медленно, под контролем ЭКГ.

Часто возникает у пожилых людей, которые бесконтрольно принимают мочегонные, или при тяжёлой диарее. Калий ниже 3 ммоль/л — это риск остановки сердца. В стационаре калий вводят строго капельно, медленно, под контролем ЭКГ. Гипогликемия (резкое падение сахара). У пациента с диабетом сахар упал ниже 2,5–3 ммоль/л, человек без сознания или в спутанном сознании. Капельница с глюкозой в условиях стационара в таких случаях восстанавливает уровень сахара за минуты и стабилизирует состояние.

У пациента с диабетом сахар упал ниже 2,5–3 ммоль/л, человек без сознания или в спутанном сознании. Капельница с глюкозой в условиях стационара в таких случаях восстанавливает уровень сахара за минуты и стабилизирует состояние. Дефицит железа. Чаще всего дефицит железа лечат таблетками, но капельницы используют, если препараты для приёма внутрь плохо переносятся, не дают нужного эффекта, плохо всасываются в кишечнике или когда дефицит нужно восполнить быстрее.

Главное: капельницы не делают лечение эффективнее

Их назначают, когда без внутривенного введения действительно нельзя обойтись. Они помогают быстро восполнить объём жидкости, быстрее доставить лекарство в кровь и при необходимости создать нужную концентрацию препарата. Эти преимущества важны только в конкретных клинических ситуациях: при выраженном обезвоживании, тяжёлых инфекциях, сильной боли со рвотой или падением давления, а также при опасных дефицитах, которые нужно срочно и контролируемо корректировать. Во всех остальных случаях таблетки и растворы для приёма внутрь часто работают не хуже. При этом капельница остаётся инвазивной процедурой с рисками, поэтому решение о её назначении врач принимает по показаниям.

Текст проверила врач-терапевт сети клиник «Семейная» Ирина Чекмарева, стаж 13 лет.

