Ещё несколько лет назад витамин D был суперзвездой профилактической медицины. Ему приписывали защиту от простуд, помощь сердцу, профилактику рака, диабета и переломов. Но свежие крупные обзоры и рекомендации заметно пересматривают пользу добавок. Разобрались, что нужно знать о витамине D сегодня.

Главный вывод последних лет такой: витамин D действительно важен при дефиците и для некоторых групп риска, но для большинства здоровых взрослых дополнительные дозы для профилактики не приносят выраженной пользы.

Новые рекомендации

Здоровым взрослым не нужен повышенный приём «про запас». Одним из самых заметных обновлений стали рекомендации Endocrine Society. Эксперты пришли к выводу, что здоровым людям младше 75 лет обычно нет необходимости принимать витамин D в профилактических целях.

Также специалисты не советуют всем подряд сдавать анализ на витамин D, если нет симптомов, факторов риска или конкретных медицинских показаний.

Однако в клинической практике врачи рекомендуют профилактический приём витамина D людям, которые живут в северных широтах или мало бывают на солнце.

Кому витамин D всё же может быть полезен

При этом рекомендации не говорят, что витамин D бесполезен. Наоборот, есть группы, для которых его приём может быть оправдан. В первую очередь это:

дети и подростки;

беременные;

люди с высоким риском дефицита;

некоторые взрослые с преддиабетом, у которых высокий риск его перехода в диабет.

© luza studios/iStock.com

Переломы и падения

Долгое время считалось, что витамин D защищает пожилых людей от падений и переломов. Однако более свежие данные показали, что пожилым людям, живущим дома, витамин D с кальцием или без не даёт убедительной пользы для первичной профилактики переломов. Также не удалось подтвердить заметную пользу для профилактики падений.

Для здоровья костей важнее питание, достаточное поступление кальция с едой и силовые тренировки.

Польза при дефиците

Авторы свежего крупного обзора, опубликованного в Current Nutrition Reports отмечают, что польза витамина D чаще всего проявляется именно у людей с исходно низким уровнем. В первую очередь это касается здоровья костей. В некоторых случаях возможен эффект и по другим направлениям — например, в отношении респираторных инфекций и отдельных аутоиммунных заболеваний. Но у людей без дефицита таких убедительных преимуществ обычно не находят.

Проще говоря, когда у человека есть дефицит — это важно и требует внимания. Но если уровень и так нормальный, то идея чем больше, тем лучше не работает.

Польза при преддиабете

На фоне более сдержанного отношения к витамину D в целом есть области, где данные выглядят более убедительно. Одна из них — преддиабет. Некоторые исследования показали, что у взрослых с высоким риском диабета витамин D может повышать шанс возврата к нормальному уровню сахара. Однако его приём должен сопровождаться изменениями в образе жизни, и польза также выше у людей с более низким исходным уровнем 25(OH)D.

Это не означает, что витамин D лечит преддиабет сам по себе. Но в этой группе он может оказаться полезнее, чем у среднего здорового человека.

© vgajic/iStock.com

Витамин D и старение

Одной из самых обсуждаемых тем последних лет стала возможная связь витамина D с биологическим старением. Появились данные, что добавки витамина D3 могут быть связаны с меньшим укорочением теломер — маркером клеточного старения.

Однако это пока скорее перспективное научное направление, чем готовая практическая рекомендация для всех.

Витамин D и инфекции

Крупный обновлённый метаанализ в Lancet Diabetes & Endocrinology, опубликованный онлайн в феврале 2025 года, не показал статистически значимого общего защитного эффекта добавок витамина D против острых респираторных инфекций.

В исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition в марте 2026 года, учёные проверили, помогает ли витамин D взрослым с недавно подтверждённым COVID-19. Участники получали либо высокие дозы витамина D3, либо плацебо. В итоге заметной разницы не увидели. Витамин D не снизил число обращений за медицинской помощью, госпитализаций и других неблагоприятных исходов. При этом у части участников появился возможный сигнал в сторону меньшего риска постковидных симптомов. Участники, получавшие витамин D, сообщили о значительно меньшем количестве симптомов через 4 недели и 3 месяца, а также о более высоком качестве жизни. Авторы считают, что этот эффект нужно изучать дальше.

Главное: витамин D не профилактическая добавка, а инструмент для определённых случаев

Витамин D важен прежде всего при подтверждённом дефиците и для отдельных групп риска, но для большинства здоровых взрослых дополнительные дозы не приносят доказанной пользы. Новые рекомендации не советуют здоровым людям младше 75 лет принимать витамин D выше стандартной суточной нормы только ради профилактики заболеваний и не поддерживают рутинную сдачу анализа без симптомов, факторов риска или медицинских показаний. Наиболее оправдан витамин D у пожилых людей, детей и подростков, беременных, людей с высоким риском дефицита и некоторых взрослых с предиабетом, с высоким риском перехода в диабет 2-го типа. В отношении переломов, падений и респираторных инфекций ожидания стали более сдержанными. Выраженной пользы для всех не подтвердили, а возможные эффекты чаще заметны у людей с низким исходным уровнем витамина D.

Срочно подпишитесь на Рамблер в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Важные исследования

Помните: любые препараты и добавки стоит принимать только по рекомендации врача.