Учёные разоблачили натуральные препараты при климаксе

Фитоэстрогены — соединения, которые содержатся в растениях и по структуре напоминают женские половые гормоны. Их добавляют в косметику, советуют включать в рацион и даже предлагают в качестве альтернативы гормональной терапии при климаксе. Разобрались, действительно ли они так эффективны.

Что такое фитоэстрогены

Важно понимать, что фитоэстрогены — это не гормоны растений. Такое название эти вещества получили, поскольку по химической структуре они очень похожи на основной женский гормон эстрадиол.

Более того, они также связываются с эстрогеновыми рецепторами (именно так женские половые гормоны реализуют свой эффект). При этом данные показывают, что эффект «растительных эстрогенов» гораздо слабее женских половых гормонов. Например, в одном исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, говорится, что активность генистеина (одного из фитоэстрогенов) примерно в 100 раз ниже эстрадиола.

Какими бывают фитоэстрогены

Фитоэстрогены делят на несколько групп в зависимости от их химического строения. Самые изученные — изофлавоны, среди которых генистеин и дайдзеин. В кишечнике они могут превращаться в более активное гормоноподобное вещество — эквол. Но эта способность есть не у всех людей, и зависит от состава микрофлоры.

Кроме изофлавонов, также выделяют:

лигнаны — содержатся в оболочках семян и злаков.

— содержатся в оболочках семян и злаков. куместаны — встречаются реже, в основном в проростках бобовых.

Есть и менее распространенные соединения, например:

ресвератрол в красном винограде (его больше ценят как антиоксидант),

в красном винограде (его больше ценят как антиоксидант), 8-пренилнарингенин в хмеле — один из самых сильных природных имитаторов эстрогена (однако и в этом случае этого недостаточно для достижения терапевтического эффекта).

Где больше всего фитоэстрогенов

Эти соединения содержатся более чем в 300 видах растений. Вот основные источники:

соя и бобовые — лидеры по содержанию изофлавонов (тофу, мисо, темпе),

— лидеры по содержанию изофлавонов (тофу, мисо, темпе), семена льна — самый богатый источник лигнанов,

— самый богатый источник лигнанов, травы — красный клевер, люцерна, солодка и хмель,

— красный клевер, люцерна, солодка и хмель, напитки — красное вино (благодаря ресвератролу винограда) и пиво (из-за хмеля).

Важная роль кишечника

Сами по себе фитоэстрогены в растениях часто находятся в неактивной форме. Чтобы они «заработали», нужны бактерии кишечника. Именно микрофлора превращает их в активные метаболиты. Например, изофлавоны становятся экволом, а лигнаны — энтеролактоном.

Клинические эффекты фитоэстрогенов: что говорит наука

Исследования показывают, что эффективность фитоэстрогенов зависит от многих факторов:

уровня собственных гормонов,

состояния микрофлоры,

способности организма усваивать эти соединения.

Смягчение симптомов менопаузы

Самое изученное направление — борьба с приливами. Крупный метаанализ 62 клинических исследований, опубликованный в JAMA Network, показывает, что приём добавок с фитоэстрогенами может немного снижать частоту приливов. Однако авторы подчёркивают, что результаты крайне неоднородны (то есть эффект прослеживается далеко не у всех женщин).

Здоровье костей

Дефицит эстрогенов приводит к хрупкости костей. Есть данные, что изофлавоны могут способствовать небольшому увеличению плотности костной ткани. Например, в одном из исследований говорится, что регулярное употребление соевого молока в течение 2-х лет увеличивает плотность костей на 2,4%.

Однако доказательная база пока считается слабой, и фитоэстрогены рассматривают скорее как вспомогательный элемент профилактики, а не лечение.

Фитоэстрогены и рак

Обзорные исследования и метаанализы, опубликованные в журналах Biology (Basel) и JNCI Cancer Spectrum, показывают, что употребление фитоэстрогенов сои может быть связано со снижением риска некоторых видов рака, в частности рака груди. Однако учёные осторожны в своих выводах и пишут о необходимости получения дополнительных данных.

Насколько безопасны фитоэстрогены

Серьёзных доказательств вреда фитоэстрогенов для здоровых людей нет. Однако при некоторых заболеваниях нужно проявлять осторожность. Например, если в анамнезе был рак молочной железы, препараты или добавки с фитоэстрогенами следует применять с осторожностью.

Особого внимания требуют БАДы. Например, зафиксированы случаи тяжёлого поражения печени при приёме экстрактов цимицифуги. Поэтому перед тем, как принимать те или иные добавки или препараты — всегда консультируйтесь с врачом. Нужно помнить, что добавки не проходят строгих клинических испытаний эффективности и безопасности.

Фитоэстрогены в косметике

При местном применении фитоэстрогены практически не оказывают системных гормональных эффектов. Омолаживающий эффект таких средств выражен слабо.

Главное о пользе фитоэстрогенов

Фитоэстрогены действуют в сотни раз слабее человеческого эстрогена. Поэтому они не могут служить полноценной заменой гормональной терапии. Кроме того, реальный эффект фитоэстрогенов сильно зависит от состояния микрофлоры кишечника.

Основные источники фитоэстрогенов — соя, семена льна и бобовые. К БАДам стоит относиться с осторожностью, поскольку они могут навредить печени и требуют обязательного согласования с врачом, особенно есть хронические заболевания.

