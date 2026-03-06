Врачи проверили модный способ снять боль в мышцах — пользы не нашли

В последние годы цветные полоски тейпов стали неотъемлемой частью спортивных соревнований, некоторых медицинских кабинетов и даже косметических процедур. Тейпирование обещает облегчение боли, ускорение восстановления и даже борьбу с морщинами. Разобрались, что такое тейпирование, почему оно так популярно и что говорят исследования о его реальной эффективности.

© da-kuk/iStock.com

Что это такое

Кинезиотейпирование — это метод наложения специальных эластичных лент (тейпов) на кожу, чтобы поддержать мышцы, суставы и связки. Основная идея в том, что тейп, повторяя движения тела, обеспечивает мягкую фиксацию, не ограничивая подвижность. Это должно способствовать снижению боли, уменьшению отёков и ускорению восстановления после травм.

Метод разработал японский врач-хиропрактик Кензо Касе в 1970-х годах. Его цель была создать альтернативу жёстким фиксирующим повязкам, которые ограничивали движение и замедляли процесс реабилитации. Касе предложил использовать эластичные ленты, которые поддерживают мышцы и суставы, не мешая их работе.

Виды тейпов

Классический тейп — жёсткая лента, которую используют для фиксации суставов и предотвращения травм.

— жёсткая лента, которую используют для фиксации суставов и предотвращения травм. Кинезиотейп — эластичная лента, предназначенная преимущественно для субъективного ощущения поддержки мышц и мягких тканей. Главный заявленный механизм — он приподнимает кожу, и это якобы улучшает микроциркуляцию и «отвлекает» мозг от боли.

— эластичная лента, предназначенная преимущественно для субъективного ощущения поддержки мышц и мягких тканей. Главный заявленный механизм — он приподнимает кожу, и это якобы улучшает микроциркуляцию и «отвлекает» мозг от боли. Косметические тейпы — специальные ленты для лица, которые, по заявлениям производителей, должны разглаживать морщины и улучшать контуры лица.

Тейпирование стало популярным благодаря визуальной привлекательности и активному использованию в спорте. Особенно заметным это стало после Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, когда многие спортсмены выступали с яркими полосками на теле. Социальные сети и маркетинговые кампании сделали тейпирование модным трендом, который быстро распространился за пределы спортивной медицины.

© Viktoriia Hnatiuk/iStock.com

Что говорят исследования

Научные исследования эффективности тейпирования дают противоречивые результаты. Систематические обзоры и метаанализы показывают, что доказательств выраженного и стойкого снижения боли с помощью тейпов немного.

Эффективность при болях и травмах:

Некоторые исследования показывают, что тейпы могут кратковременно уменьшать неспецифическую боль в пояснице.

неспецифическую При травмах голеностопа тейпирование обеспечивает лишь субъективное улучшение (боль), но не влияет на отёк и функцию.

Улучшение микроциркуляции:

В некоторых исследованиях тейп действительно ассоциируется с небольшим увеличением кровотока в коже, но эффект очень умеренный и не зависит от того, как именно наклеен тейп (напряжение, складки кожи и т. п.).

и не зависит от того, как именно наклеен тейп (напряжение, складки кожи и т. п.). В другом исследовании в контролируемых условиях кинезиотейп не увеличивал микроциркуляцию кожи, а даже был связан с уменьшением кожного кровотока в покое.

кожи, а даже был связан с уменьшением кожного кровотока в покое. Поддержка мышц и суставов: тейпы могут обеспечивать лёгкую фиксацию и влиять на проприоцепцию (ощущение положения и движения частей тела в пространстве). Это иногда используется в реабилитации после травм как дополнительный метод.

Основное действие тейпов во многих исследованиях связывают с субъективным ощущением поддержки и снижением тревожности, что может создавать чувство облегчения. Однако объективные показатели, такие как скорость восстановления, изменение объёма движений или стойкое снижение отёков, часто не показывают явного преимущества по сравнению с плацебо или стандартным лечением.

© Koldunova_Anna/iStock.com

Области применения

Спортивная медицина. Как дополнительная поддержка при травмах и в некоторых случаях — профилактика повторных повреждений как часть комплексной программы.

Как дополнительная поддержка при травмах и — профилактика повторных повреждений как часть комплексной программы. Ортопедия. Как элемент многокомпонентной реабилитации после операций и хронических болевых синдромов (обычно совместно с ЛФК, физиотерапией и лекарствами).

многокомпонентной реабилитации после операций и хронических болевых синдромов (обычно совместно с ЛФК, физиотерапией и лекарствами). Косметология — заявляется как метод борьбы с морщинами и улучшения контуров лица, но доказательств эффективности для омоложения кожи недостаточно.

Во всех этих областях тейпирование можно рассматривать как вспомогательный метод, а не основное или единственное лечение.

Главное о тейпировании

Научные данные показывают, что эффективность тейпов при боли и функциональных нарушениях ограниченна, а во многих случаях сопоставима с плацебо или даёт лишь кратковременное улучшение. Однако тейпирование могут применять в спортивной медицине и как дополнительную поддержку при реабилитации после травм. К тейпам для лица следует относиться осторожно. Их эффект против морщин не подтверждён клиническими исследованиями.

Важные исследования

