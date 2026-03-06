Врачи проверили модный способ снять боль в мышцах — пользы не нашли

Тейпирование: есть ли смысл при болях и что говорят исследования
В последние годы цветные полоски тейпов стали неотъемлемой частью спортивных соревнований, некоторых медицинских кабинетов и даже косметических процедур. Тейпирование обещает облегчение боли, ускорение восстановления и даже борьбу с морщинами. Разобрались, что такое тейпирование, почему оно так популярно и что говорят исследования о его реальной эффективности.
Что это такое
Кинезиотейпирование — это метод наложения специальных эластичных лент (тейпов) на кожу, чтобы поддержать мышцы, суставы и связки. Основная идея в том, что тейп, повторяя движения тела, обеспечивает мягкую фиксацию, не ограничивая подвижность. Это должно способствовать снижению боли, уменьшению отёков и ускорению восстановления после травм.
Метод разработал японский врач-хиропрактик Кензо Касе в 1970-х годах. Его цель была создать альтернативу жёстким фиксирующим повязкам, которые ограничивали движение и замедляли процесс реабилитации. Касе предложил использовать эластичные ленты, которые поддерживают мышцы и суставы, не мешая их работе.
Виды тейпов
- Классический тейп — жёсткая лента, которую используют для фиксации суставов и предотвращения травм.
- Кинезиотейп — эластичная лента, предназначенная преимущественно для субъективного ощущения поддержки мышц и мягких тканей. Главный заявленный механизм — он приподнимает кожу, и это якобы улучшает микроциркуляцию и «отвлекает» мозг от боли.
- Косметические тейпы — специальные ленты для лица, которые, по заявлениям производителей, должны разглаживать морщины и улучшать контуры лица.
Тейпирование стало популярным благодаря визуальной привлекательности и активному использованию в спорте. Особенно заметным это стало после Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, когда многие спортсмены выступали с яркими полосками на теле. Социальные сети и маркетинговые кампании сделали тейпирование модным трендом, который быстро распространился за пределы спортивной медицины.
Что говорят исследования
Научные исследования эффективности тейпирования дают противоречивые результаты. Систематические обзоры и метаанализы показывают, что доказательств выраженного и стойкого снижения боли с помощью тейпов немного.
Эффективность при болях и травмах:
- Некоторые исследования показывают, что тейпы могут кратковременно уменьшать неспецифическую боль в пояснице.
- При травмах голеностопа тейпирование обеспечивает лишь субъективное улучшение (боль), но не влияет на отёк и функцию.
Улучшение микроциркуляции:
- В некоторых исследованиях тейп действительно ассоциируется с небольшим увеличением кровотока в коже, но эффект очень умеренный и не зависит от того, как именно наклеен тейп (напряжение, складки кожи и т. п.).
- В другом исследовании в контролируемых условиях кинезиотейп не увеличивал микроциркуляцию кожи, а даже был связан с уменьшением кожного кровотока в покое.
- Поддержка мышц и суставов: тейпы могут обеспечивать лёгкую фиксацию и влиять на проприоцепцию (ощущение положения и движения частей тела в пространстве). Это иногда используется в реабилитации после травм как дополнительный метод.
Основное действие тейпов во многих исследованиях связывают с субъективным ощущением поддержки и снижением тревожности, что может создавать чувство облегчения. Однако объективные показатели, такие как скорость восстановления, изменение объёма движений или стойкое снижение отёков, часто не показывают явного преимущества по сравнению с плацебо или стандартным лечением.
Области применения
- Спортивная медицина. Как дополнительная поддержка при травмах и в некоторых случаях — профилактика повторных повреждений как часть комплексной программы.
- Ортопедия. Как элемент многокомпонентной реабилитации после операций и хронических болевых синдромов (обычно совместно с ЛФК, физиотерапией и лекарствами).
- Косметология — заявляется как метод борьбы с морщинами и улучшения контуров лица, но доказательств эффективности для омоложения кожи недостаточно.
Во всех этих областях тейпирование можно рассматривать как вспомогательный метод, а не основное или единственное лечение.
Главное о тейпировании
Научные данные показывают, что эффективность тейпов при боли и функциональных нарушениях ограниченна, а во многих случаях сопоставима с плацебо или даёт лишь кратковременное улучшение. Однако тейпирование могут применять в спортивной медицине и как дополнительную поддержку при реабилитации после травм. К тейпам для лица следует относиться осторожно. Их эффект против морщин не подтверждён клиническими исследованиями.
