Врачи рассказали об опасных побочках популярного обезболивающего

Ибупрофен — один из самых доступных обезболивающих препаратов. Он продаётся без рецепта, и его назначают детям, что создаёт иллюзию полной безопасности. Но статус безрецептурного лекарства не значит, что рисков нет совсем. Разобрались, какие осложнения бывают после ибупрофена и с чем его нельзя сочетать.

Как работает ибупрофен

Препарат относится к группе нестероидных противовоспалительных средств. Он уменьшает боль и воспаление за счёт блокады циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2). Эти ферменты участвуют в синтезе простагландинов — веществ, которые усиливают воспаление, повышают чувствительность к боли и участвуют в регуляции температуры.

Ибупрофен подавляет активность ЦОГ и снижает выработку простагландинов. В итоге отёк в очаге воспаления уменьшается, а болевые рецепторы становятся менее чувствительными. Лекарство не устраняет причину болезни, но снижает выраженность её проявлений.

Побочные эффекты ибупрофена

Простагландины задействованы не только в воспалительной реакции. Они защищают слизистую желудка, поддерживают кровоток в почках и участвуют в свёртывании крови. Поэтому после блокады циклооксигеназы, особенно длительной, могут возникнуть осложнения.

Желудочно-кишечный тракт

Ибупрофен снижает синтез простагландинов, которые защищают желудок. В результате уменьшается выработка защитной слизи и ухудшается кровоснабжение слизистой — она становится уязвимой к кислоте. Поэтому на фоне приёма НПВС возможны симптомы со стороны ЖКТ:

тошнота,

изжога,

боль в верхней части живота,

вздутие.

Эти побочные эффекты, как правило, проходят сами после отмены препарата. Однако при длительном приёме (несколько недель или месяцев) возможны более серьёзные осложнения:

гастрит;

эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

желудочно-кишечные кровотечения;

перфорации (сквозные повреждения).

По данным Американской ассоциации гастроэнтерологов, язвенная болезнь развивается у 25% пациентов, длительно принимающих НПВС. В зоне повышенного риска:

пожилые пациенты;

люди с заболеваниями ЖКТ;

инфицированные Helicobacter pylori;

пациенты, регулярно принимающие антикоагулянты, кортикостероиды и аспирин.

Почки

Нестероидные противовоспалительные лекарства снижают объём крови, поступающей в почки, из-за чего падает скорость клубочковой фильтрации (ключевой процесс образования мочи). Это может привести к повреждению почек.

Клинически такое состояние проявляется:

задержкой мочи,

отёками,

повышением артериального давления.

Национальный почечный фонд США предупреждает, что риск острого повреждения почек выше у пациентов с:

хронической болезнью почек,

сердечной недостаточностью,

циррозом печени.

Для людей с артериальной гипертензией опасен одновременный приём НПВС с антигипертензивными лекарствами: мочегонными, ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II (БРА). Из-за высокой нефротоксичности такую комбинацию в научной литературе иногда называют «тройным ударом» по почкам.

Сердце и сосуды

Ибупрофен и другие НПВС могут повышать артериальное давление. Это связано с подавлением простагландинов, которые участвуют в регуляции сосудистого тонуса. Особенно актуально это для пациентов с сердечной недостаточностью и артериальной гипертензией.

Кроме того, нестероидные противовоспалительные средства повышают вероятность инфаркта миокарда и инсульта. FDA предупреждает: риск возникает уже в первые недели применения и увеличивается, если принимать высокие дозы.

Кожа и дыхательные пути

Ибупрофен может вызывать аллергию, которая проявляется:

кожной сыпью,

зудом,

отёком лица, губ или языка,

затруднением дыхания.

В редких случаях развивается анафилактический шок — острая угроза жизни, требующая немедленной медицинской помощи.

Американская академия аллергологии, астмы и иммунологии предупреждает, что иммунная реакция на ибупрофен часто возникает у людей с астмой, полипами в носу или хроническим синуситом. После приёма НВПС у них начинается:

сильная одышка.

свистящее дыхание,

заложенность носа.

Такое состояние называют аспирин-индуцированным обострением респираторных заболеваний (АИРЗ). Это не аллергия в классическом понимании, а гиперчувствительность к НПВС, в основе которой лежит нарушение обмена веществ из-за блокировки циклооксигеназы.

Кровь

Ибупрофен влияет на гемостаз — это система, которая останавливает кровотечение и удерживает кровь внутри сосудов. НПВС временно снижают способность тромбоцитов (клеток крови) «склеиваться», что повышает риск кровотечений. Поэтому при длительном приёме ибупрофена или высоких дозировках могут кровоточить дёсны или появляться синяки на теле.

При одновременном приёме с антикоагулянтами или антиагрегантами (препаратами для разжижения крови) риск ещё выше. Поэтому принимать ибупрофен с аспирином нужно с осторожностью.

Как правильно принимать ибупрофен

Ибупрофен остаётся одним из самых эффективных и проверенных безрецептурных обезболивающих. Большинство опасных для жизни побочных явлений встречается очень редко. Например, повреждение почек бывает меньше чем у 1 пациента из 10 000. Как правило, осложнения наблюдаются при длительном приёме или у людей с факторами риска (с хроническими заболеваниями или у принимающих другие лекарства). Однако перед приёмом лекарства важно внимательно прочитать инструкцию и проконсультироваться с врачом.

Чтобы снизить риск осложнений, важно:

Не превышать максимальную суточную дозу. Для взрослых она составляет 1200 мг. Увеличивать дозировку можно только после консультации с врачом.

Для взрослых она составляет 1200 мг. Увеличивать дозировку можно только после консультации с врачом. Не пить ибупрофен дольше 3–5 дней без консультации врача.

без консультации врача. Принимать препарат после еды, чтобы снизить раздражение желудка.

чтобы снизить раздражение желудка. Не сочетать ибупрофен с алкоголем и другими НПВС.

Сообщить врачу обо всех лекарствах, которые принимаете, и хронических заболеваниях.

Главное о побочных эффектах ибупрофена

Ибупрофен — эффективное средство для снятия боли и воспаления, но его безопасность напрямую зависит от правильного применения. Побочные эффекты могут затрагивать разные органы и системы, особенно у пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями. Ключевые риски связаны с ЖКТ, почками, сердечно-сосудистой системой, системой гемостаза крови и иммунными реакциями. Самолечение, превышение дозы и длительный приём без контроля врача повышают вероятность серьёзных осложнений.

