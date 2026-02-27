Россиянам с хроническими болезнями дали жёсткие рекомендации

С возрастом сочетание двух и более хронических болезней становится скорее правилом, чем исключением. Жизнь в таком режиме требует не просто дисциплины, а новой стратегии самопомощи. Разобрались, как сохранить контроль и качество жизни, несмотря на сложную комбинацию диагнозов.

Полиморбидность и полипрагмазия: что это значит

Полиморбидность — это когда у одного человека есть два и более хронических заболевания, которые часто требуют разного лечения и наблюдения у нескольких специалистов. Согласно исследованиям, она есть примерно у 40% взрослых россиян. Например, у одного пациента может быть сочетание гипертонии, сахарного диабета и артроза.

Полипрагмазия означает, что человек одновременно принимает много разных лекарств. Когда есть несколько хронических болезней, это становится почти неизбежным. Главная опасность в такой ситуации — ошибки при приёме, нежелательные реакции между препаратами и побочные эффекты. Исследования показывают: если человек принимает пять и более лекарств, риск проблем заметно растёт и увеличивается с каждым новым препаратом. Поэтому почти каждый пациент с несколькими хроническими болезнями находится в группе повышенного риска.

Почему пожилые люди особенно подвержены риску полипрагмазии

Несколько факторов создают идеальные условия для развития нежелательных реакций на лекарственные препараты у пожилых людей:

Замедление метаболизма: с возрастом активность ферментов в печени часто снижается, поэтому некоторые препараты (например, статины, бензодиазепины) накапливаются в организме в большем количестве.

с возрастом активность ферментов в печени часто снижается, поэтому некоторые препараты (например, статины, бензодиазепины) накапливаются в организме в большем количестве. Снижение функции почек: после 60 лет скорость клубочковой фильтрации постепенно снижается, а это значит, что препараты, которые выводят почки, могут достигать токсичных концентраций, если их не корректировать.

после 60 лет скорость клубочковой фильтрации постепенно снижается, а это значит, что препараты, которые выводят почки, могут достигать токсичных концентраций, если их не корректировать. Изменения в составе тела: из-за увеличения количества жировой ткани и уменьшения мышечной массы жирорастворимые препараты (например, некоторые седативные средства) задерживаются в организме, что продлевает их действие и повышает риск побочных эффектов.

Организация быта и контроля: стратегия на каждый день

Активное участие в собственном лечении помогает лучше понимать болезнь, вовремя замечать изменения, координировать приём лекарств с врачами и повышает уверенность в себе, качество жизни и эффективность терапии. Вот что можно для этого сделать самому или с помощью членов семьи.

Создайте личный «паспорт» лекарств

Составьте на одном листе полный список всех препаратов с указанием названия, дозировки, времени приёма и цели лечения. Берите с собой копию на приём к лечащему врачу и узким специалистам, регулярно обновляйте список, если схема лечения меняется.

Планируйте регулярный пересмотр назначений

Запишитесь на консультацию с клиническим фармакологом. Повторяйте такую консультацию каждые 6–12 месяцев или при появлении нового препарата, чтобы своевременно корректировать схему лечения.

Задавайте вопросы и озвучивайте цели на каждом приёме

Если препарат необходимо принимать длительно или пожизненно, обязательно убедитесь, что вы понимаете цель лечения, ожидаемый эффект и необходимость такого курса. Обязательно сообщайте врачу о побочных эффектах и обсуждайте ваши приоритеты, будь то предотвращение падений, улучшение сна или контроль давления и сахара. Также рассказывайте врачу обо всех новых добавках, витаминах и препаратах на основе трав, чтобы избежать опасных взаимодействий.

Вместе с врачом выберите одно «целевое» лекарство для отмены

Если какое-то средство, например снотворное, вызывает утреннюю сонливость или другие побочные эффекты, обсудите с врачом безопасный план постепенной отмены. Ведите журнал симптомов, чтобы отслеживать изменения и влияние на самочувствие.

Вникайте в план лечения

При нескольких хронических болезнях важен комплексный план лечения, а не просто отдельные назначения для каждого состояния. Обсудите с лечащим врачом, какие заболевания опаснее других, на чём следует сосредоточиться в первую очередь, не усугубляют ли методы лечения другие состояния и какие изменения в образе жизни принесут больше пользы.

Контролируйте хронические заболевания

Ведите дневники давления и сахара. Фиксируйте показатели утром и вечером, дозы лекарств, питание, физическую активность и общее самочувствие. Записывайте новые симптомы, изменения веса, частоту головных болей и других реакций, чтобы помочь врачу корректировать лечение.

Используйте специальные контейнеры для лекарств

Коробочки с отделениями на дни и время приёма помогают не пропустить таблетки и предотвращают случайный двойной приём. Для удобства можно использовать контейнеры с пометками «утро», «день», «вечер», «ночь» или таблетницы с электронным таймером. Если таблетку нужно делить, используйте специальные разделители для безопасного и точного разлома.

Настройте напоминания

Будильники на телефоне, планшете или специальные приложения для учёта лекарств помогают вовремя принимать препараты и отслеживать пропущенные дозы. В таких приложениях часто можно также вести дневники давления, сахара и симптомов.

Храните лекарства безопасно

Сохраняйте препараты в их оригинальной упаковке и избегайте мест хранения с высокой влажностью или прямым солнечным светом.

Главное о том, как жить с несколькими диагнозами

Жизнь с несколькими хроническими заболеваниями требует дисциплины, активного контроля здоровья и грамотного приёма лекарств. Полиморбидность и полипрагмазия создают риск побочных эффектов и ошибок, особенно у пожилых людей. Поэтому важно вести полный список всех препаратов, регулярно обсуждать схему лечения с врачами, отслеживать показатели давления, сахара, веса и новые симптомы, использовать удобные контейнеры и напоминания для приёма лекарств, безопасно хранить препараты и фиксировать реакции на них. Комплексный план лечения, совместная работа с врачами и систематический самоконтроль помогают сохранить качество жизни, минимизировать риски и держать болезни под контролем.

