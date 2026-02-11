Эти 4 печальные истории поменяют отношение к БАДам

Биологически активные добавки (БАДы) и витамины рекламируют как натуральные помощники для укрепления иммунитета, улучшения самочувствия и профилактики болезней. Но за фасадом «полезности» скрываются серьёзные риски. Разобрали 5 клинических случаев, когда обычные витамины и добавки довели людей до реанимации, и показали, почему БАДы не безобидны.

© Freepik

Миф о безобидных БАДах

Добавки и витамины часто воспринимают как нечто среднее между продуктами и лекарствами. Они продаются без рецепта, позиционируются как натуральные и безопасные. Однако в отличие от лекарств, БАДы не проходят строгие клинические испытания, а их состав может отличаться от заявленного на упаковке.

Согласно исследованию, опубликованному в престижном научном журнале The New England Journal of Medicine, каждый год из-за пищевых добавок, безрецептурных витаминов и гомеопатических средств в отделения неотложной помощи поступает около 23 тысяч пациентов.

В большинстве случаев побочные эффекты БАДов и витаминов связаны с тремя ключевыми факторами:

Превышение рекомендуемых дозировок. Даже «полезные» вещества могут стать токсичными при передозировке. Например, высокие дозы витамина D могут привести к гиперкальциемии (накоплению кальция в крови), поражению почек и аритмии.

© Freepik

Несоответствие заявленного состава реальному. Действующие вещества, указанные на упаковке, часто отличаются от того, что фактически содержится в таблетках или порошке. Например, в период с 2007 по 2016 год Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало 776 БАДов, в которых обнаружили незаявленные фармацевтические компоненты.

В России БАДы с сомнительным составом тоже встречаются. Например, в прошлом году Роспотребнадзор забраковал больше 5,5 млн упаковок пищевых добавок с запрещёнными веществами в составе.

Несовместимость с другими лекарствами. БАДы могут взаимодействовать с назначенными препаратами, усиливая или ослабляя их эффект. Также возможно при приёме антикоагулянтов, мочегонных, антидепрессантов и других лекарств.

Молоко с чесноком, водка с перцем и сода с лимоном: народные рецепты, которые опровергла наука

Клинические случаи

Врачи регулярно сообщают о поражениях печени, почек и других осложнениях, которые возникли у их пациентов на фоне приёма БАДов. Ниже пять наглядных примеров, когда «безобидные» таблетки довели людей до больницы.

Камни в почках

47-летний мужчина обратился в больницу после того, как с мочой вышел камень. Врачей удивило, что анализы были в норме, и у самого пациента не было хронических заболеваний и предпосылок для развития мочекаменной болезни.

Исследование камня показало, что он на 60% состоял из кремнезема и на 40% из карбоната кальция. Такие камни встречаются крайне редко — на их долю приходится менее 1% всех случаев мочекаменной болезни.

Врачи выяснили, что мужчина хотел укрепить иммунитет и принимал биологически активные добавки в дозировках, которые в десятки раз превышают рекомендуемую норму. На протяжении полугода он пил витамины D, C, В12, а также цинк и магний. Врачи предположили, что источником кремния и кальция стали именно пищевые добавки. Эти вещества используют как антислеживающие агенты при производстве таблеток (они не дают сыпучим веществам слипаться в комочки). Со временем они откладывались в почках.

После отмены всех БАДов образование камней в почках у пациента прекратилось.

Ежовик гребенчатый: польза, вред и научные данные

Надпочечниковая недостаточность

61-летний мужчина с контролируемым сахарным диабетом 2-го типа обратился в больницу с усиливающейся слабостью, болью в спине, тошнотой и вздутием живота. Его состояние ухудшилось настолько, что он не мог самостоятельно ходить или вставать с постели. Позже развилось кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Врачи заподозрили надпочечниковую недостаточность — когда выработка гормона кортизола подавляется из-за нарушений гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Лабораторные исследования подтвердили диагноз. При этом других заболеваний или причин, которые могли бы вызвать такое состояние, у пациента не было.

Ответ помогли найти родственники: они сообщили, что мужчина несколько лет ежедневно принимал растительные добавки для суставов, а три месяца назад прекратил их пить.

Препараты отправили на анализ. Оказалось, что все они содержали скрытые глюкокортикоиды (дексаметазон), а также диклофенак (нестероидный противовоспалительный препарат) и фуросемид (диуретик). Врачи пришли к выводу, что длительное скрытое употребление стероидов подавляло функцию надпочечников, а после их отмены возникли симптомы надпочечниковой недостаточности.

Пациенту потребовалось 12 недель терапии, чтобы восстановить гормональный фон.

© DC Studio/Freepik

Поражение печени

Молодая пациентка обратилась в больницу с жалобами на боль в суставах, кожный зуд, покраснение ладоней, отслоение кожи на подошвах, выпадение волос и трещины в уголках губ. Её самочувствие продолжало ухудшаться и появились признаки портальной гипертензии — повышения давления в печёночном кровотоке. Такое состояние обычно наблюдается при циррозе, но причин для поражения печени у пациентки не было. Анализы на гепатиты, гемохроматоз (избыток железа), болезнь Вильсона (нарушение обмена меди), алкогольную болезнь печени и прочие патологии были отрицательными.

Выяснилось, что девушка на протяжении двух лет ежедневно принимала комбинированный препарат с витамином А. Одна капсул содержала 100 000 МЕ ретинола пальмитата и 100 мг альфа-токоферола ацетата. Эти вещества в больших дозах токсичны для печени, а пациентка за раз пила до 15 таких капсул в день. Биопсия печени подтвердила: поражение вызвано гипервитаминозом А. Через 8 месяцев после отмены препарата симптомы прошли.

Врач рассказала, к чему может привести избыток витаминов

Отказ почек

58-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на общую слабость, снижение аппетита и неприятный аммиачный запах изо рта. Анализы крови показали резкое повышение мочевины и креатинина (основные показатели функции почек), хотя три месяца назад они были в норме.

Биопсия почек выявила тяжёлую оксалатную нефропатию: поражение почек с массивным отложением кристаллов в канальцах. Такое обычно бывает после отравления этиленгликолем (содержится в антифризе и растворителях), но пациентка отрицала, что подвергалась его воздействию. Зато сообщила врачам, что принимала добавку с высококонцентрированным витамином С.

В течения месяца она каждый день пила 1-2 чайных ложки порошка, в котором содержалось до 6,5 грамма витамина С (верхний суточный предел — 2 грамма). Врачи решили, что сверхдозы витамина С и стали причиной нефропатии.

На стандартную терапию пациентка не отвечала, поэтому ей назначали гемодиализ. Сейчас женщина стоит в очереди на трансплантацию почки.

Как обезопасить себя

Риски, связанные с бесконтрольным приёмом БАДов и витаминов, особенно для пожилых людей, подтверждаются клиническими наблюдениями и исследованиями. Чтобы обезопасить себя врачи рекомендуют:

не заниматься самолечением: перед приёмом любых добавок и витаминов нужно проконсультироваться с врачом.

перед приёмом любых добавок и витаминов нужно проконсультироваться с врачом. проверять совместимость БАДов с лекарствами: перед приёмом новых лекарств и добавок читать инструкцию.

перед приёмом новых лекарств и добавок читать инструкцию. проверять подлинность добавок: сделать это можно на сайте Евразийского экономического союза по номеру свидетельства о государственной регистрации (обычно указан на упаковке).

Главное: БАДы могут быть опасны

В отличие от лекарств, БАДы хуже контролируются и могут содержать незаявленные вещества, например гормоны. Их часто часто принимают в высоких дозах и без показаний. Это может привести к поражению печени, почек и гормональным сбоям. Известны случаи, когда пациентам требовалась трансплантация органов после бесконтрольного приёма сомнительных добавок.

Важные исследования