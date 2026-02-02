Ваше лекарство не работает из-за этой ошибки

Чистая негазированная вода — лучший вариант для запивания лекарства. Разобрались, почему кофе, чай, молоко и газировки для этого не подходят.

© ArtMarie/iStock.com

Почему вода лучше?

Подавляющее большинство лекарств нужно запивать водой, и этому есть несколько объяснений. Во-первых, вода — это физиологически нейтральная жидкость. Она не содержит веществ, которые могли бы взаимодействовать с активными компонентами лекарства.

Во-вторых, запивание лекарства водой снижает риск раздражения слизистой пищевода и желудка. Особенно это касается бисфосфонатов — препаратов для лечения остеопороза.

Эксперты клиники Mayo Clinic рекомендуют запивать их 180–240 мл воды (примерно один стакан), чтобы снизить риски развития эзофагита (воспаления слизистой пищевода). Наконец, вода ускоряет эвакуацию лекарства из желудка в тонкий кишечник (где основная часть препарата всасывается в кровь).

У виагры нашли неизвестный ранее положительный эффект

Кофе и чай

Эти напитки содержат активные вещества (кофеин, танин, катехин и другие). Они могут:

влиять на всасывание лекарств,

усиливать побочные эффекты,

менять метаболизм препаратов.

Например, итальянские учёные показали, что кофе снижает всасывание левотироксина (синтетического аналога гормона щитовидной железы) на 27–36%. Аналогичный эффект описан и для чая.

Кофе и чай также ухудшают всасывание:

препаратов железа,

препаратов кальция,

некоторых витаминов и микроэлементов.

Кофеин может усиливать действие лекарств, стимулирующих нервную или сердечно-сосудистую систему. Это повышает риск сердцебиения, тремора, тревоги и повышения давления.

Влияние на метаболизм лекарств

Кофеин перерабатывается при участии фермента CYP1A2 в печени. Примечательно, что он также используется и некоторыми лекарствами, в частности антидепрессантами, антипсихотиками и антикоагулянтами. Поэтому если эти лекарства принимать с кофе, то это может повлиять на их концентрацию в крови.

Учитывая негативное влияние кофе и чая на некоторые лекарства, рекомендуется пить напитки хотя бы спустя 30–60 минут после приёма препарата.

© bymuratdeniz/iStock.com

Молоко

Запивать лекарства молоком не рекомендуется из-за содержания в нём кальция. Этот минерал может связываться с некоторыми активными веществами в желудочно-кишечном тракте. Таким образом, снижается всасывание лекарства (пациент не получает ожидаемого терапевтического эффекта).

Упомянутый выше левотироксин плохо всасывается не только с кофе и чаем, но и с молоком. Проблемы могут быть и при приёме антибиотиков тетрациклинового ряда. В частности, доксициклин и миноциклин образуют с кальцием нерастворимые комплексы, из-за чего их биодоступность резко снижается. В результате антибиотик работает хуже.

Когда молоко допустимо

Запивать молоком можно лишь некоторые препараты, например кальций или витамин D. В этом случае молоко может быть даже лучше воды.

Газированные напитки

Исследований, посвящённых взаимодействию газированных напитков с лекарствами, немного. В одном из таких сказано, что напитки вроде колы повышают концентрации:

метотрексата,

клозапина,

карбамазепина,

фенитоина,

ибупрофена,

эрлотиниба,

некоторых противогрибковых препаратов.

А вот уровни лития и варфарина, наоборот, снижаются (что потенциально уменьшает их эффективность).

Точные механизмы такого эффекта неизвестны. Предполагают, что это может быть связано с изменением кислотности желудка — это влияет на всасывание лекарств. Есть также экспериментальные данные (на животных), что регулярное потребление газировок меняет активность печёночных ферментов, участвующих в метаболизме препаратов.

© Nutthaseth Vanchaichana/iStock.com

Грейпфрутовый сок и лекарства

Грейпфрутовый сок заслуживает отдельного внимания. Основная проблема в том, что его компоненты блокируют фермент CYP3A4, который отвечает за метаболизм почти половины существующих лекарств. В результате лекарство разрушается медленнее, его концентрация в крови резко возрастает, а риск побочных эффектов увеличивается.

Препараты, с которыми нельзя сочетать грейпфрутовый сок:

статины — повышается токсический эффект препаратов на мышцы;

— повышается токсический эффект препаратов на мышцы; препараты от гипертонии — риск сильного падения давления (из-за длительного присутствия препарата в крови);

— риск сильного падения давления (из-за длительного присутствия препарата в крови); психотропные и седативные средства;

и седативные средства; противоаллергические препараты;

препараты; препараты для лечения эректильной дисфункции (заметное усиление побочных эффектов).

Важно. Это далеко не весь список лекарств, с которыми нельзя принимать грейпфрутовый сок. Даже один стакан может сильно повлиять на действие лекарства. Если вы принимаете какие-либо препараты регулярно, то от грейпфрутов лучше вовсе отказаться.

Побочные эффекты статинов: причины, симптомы, диагностика, лечение и профилактика

Алкогольные напитки

Наконец, самый плохой вариант для запивания лекарств — алкоголь, и вот почему:

усиливается нагрузка на печень (ведь и спирт также метаболизируется в этом органе);

непредсказуемое влияние на лекарство (усиление или ослабление);

угнетение нервной системы (особенно опасно в сочетании с психоактивными препаратами);

раздражение слизистой желудка (особенно опасно с НПВС, которые также раздражают ЖКТ).

Главное: лучше воды для запивания лекарств ничего не придумали

Для запивания лекарств лучше всего подойдёт чистая негазированная вода. Она не вступает во взаимодействие с действующими веществами, не влияет на их всасывание и снижает риск раздражения слизистой пищевода.

Кофе, чай, молоко, газировки и особенно грейпфрутовый сок могут менять эффективность лекарств и усиливать побочные эффекты. Поэтому вода считается универсальным вариантом практически для всех препаратов.

Важные исследования