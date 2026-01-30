Учёные изобрели прививку от высокого давления

Учёные из Великобритании представили результаты клинического исследования, которое может кардинально изменить подход к лечению миллионов людей с высоким давлением.

© Chinnapong/iStock.com

Препарат, который вводят всего раз в полгода, показал высокую эффективность у пациентов, гипертония у которых плохо поддаётся стандартной терапии.

В международном исследовании KARDIA-2, результаты которого опубликованы в авторитетном журнале JAMA, проверили действие препарата зилебесиран на 663 взрослых пациентах. Все они продолжали принимать свои обычные лекарства, но часть из них раз в шесть месяцев получала дополнительную инъекцию нового препарата.

Результаты оказались впечатляющими: у пациентов, получавших зилебесиран, было зафиксировано более значительное и устойчивое снижение давления, чем в группе стандартной терапии.

Зилебесиран использует передовую технологию РНК-интерференции. Препарат «отключает» на уровне генов выработку в печени белка ангиотензиногена — ключевого участника процесса сужения кровеносных сосудов. Снижение уровня этого белка позволяет сосудам расслабиться, что и приводит к стойкому снижению давления.

Препарат показал многообещающие результаты, но исследования продолжаются. Учёные уже готовят вторую фазу испытаний (KARDIA-3), чтобы проверить эффективность зилебесирана у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем планируются масштабные испытания, которые должны доказать, что новый подход не только снижает давление, но и предотвращает опасные для жизни осложнения: инфаркты и инсульты.

Гипертония — ведущая причина инфарктов и инсультов, она часто протекает бессимптомно и требует пожизненного ежедневного приёма лекарств. Многим пациентам сложно постоянно соблюдать такой режим, что приводит к плохому контролю давления и повышенным рискам.