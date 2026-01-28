Эти препараты оказались не такими страшными, как думали ранее

Атопический дерматит часто протекает с сильным зудом и воспалением кожи, которые мешают сну и обычной жизни. Врачи назначают гормональные мази, но вокруг них много страхов и мифов. Разобрались, когда кортикостероиды действительно нужны и как применять их безопасно.

Что такое атопический дерматит

Это хроническое заболевание кожи, при котором нарушается её защитная функция. Кожа хуже удерживает влагу, становится сухой и чувствительной, легче реагирует на раздражители и аллергены. Дерматит часто начинается в детстве, но может впервые появляться и во взрослом возрасте.

Основные проявления — зуд, сухость и воспалённые участки кожи. Высыпания могут появляться на разных участках тела и выглядят по-разному. Зуд усиливается ночью и мешает спать.

Болезнь протекает волнообразно: периоды улучшения сменяются обострениями. Расчёсы усиливают повреждение кожи и поддерживают воспаление, из-за чего симптомы могут затягиваться.

Контроль атопического дерматита обычно начинается с ухода за кожей: регулярного увлажнения, мягкого очищения и снижения контакта с триггерами. Если этих мер недостаточно и воспаление нарастает, врачи подключают лекарственные средства для кожи.

Зачем нужны мази

Местные кортикостероиды (гормональные мази) наносят на кожу при обострении атопического дерматита, чтобы снизить воспаление и зуд. Их используют, когда увлажнения уже недостаточно. Препарат и схему выбирают с учётом возраста, зоны поражения и выраженности симптомов.

Стоит отличать местные средства от системных кортикостероидов. Кремы и мази действуют в коже и почти не влияют на организм в целом. Клинические рекомендации American Academy of Dermatology по лечению атопического дерматита подчёркивают: если соблюдать схему лечения, такие препараты считают безопасными, а побочные эффекты чаще связаны с бесконтрольным, продолжительным использованием и под повязку. Поэтому гормональные мази остаются важной частью терапии у детей и взрослых.

Такролимус

Негормональный препарат из группы ингибиторов кальциневрина. Его используют как альтернативу стероидам, в том числе для чувствительных зон кожи, у пациентов старше 2 лет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) требует указывать на упаковке предупреждение о возможном риске лимфомы. При этом в Mayo Clinic отмечают, что долгосрочные наблюдения не показали рост риска онкологических заболеваний.

Гидрокортизон

Мягкий местный кортикостероид. Подходит для кратковременного применения при лёгких обострениях. Обычно его наносят 1–2 раза в день тонким слоем и не используют дольше недели без консультации врача.

Комбинированные препараты

Такие средства сочетают противовоспалительное действие с активностью против бактерий и грибов. Их рассматривают в ситуациях, когда к воспалению кожи присоединяются признаки инфекции. Большинство комбинированных препаратов не используют у детей до 2 лет.

Как правильно мазать

Наносите только на воспалённую кожу. Препарат распределяют тонким слоем по участкам с покраснением и зудом. На здоровую кожу его не наносят. Чаще всего используют 1–2 раза в день. В период ремиссии гормональные мази не применяют: в это время достаточно регулярного увлажнения и ухода за кожей.

Соблюдайте порядок ухода. Сначала наносят лекарственное средство, после впитывания — увлажняющий крем. Это снижает раздражение и поддерживает кожный барьер.

Ограничивайте длительность курса. Курс обычно длится от нескольких дней до 1–2 недель. Если симптомы сохраняются дольше, схему пересматривают вместе с врачом. Длительное применение без контроля повышает риск нежелательных эффектов, особенно на лице, в складках и на больших участках кожи.

Обратитесь к врачу. Если жжение усиливается, покраснение нарастает или кожа выглядит воспалённой и изменения настораживают.

Вспомогательные средства

Эмоленты и увлажнение

Их наносят ежедневно. Они помогают коже удерживать влагу и поддерживают защитный барьер. Их рекомендуют использовать не реже двух раз в день и сразу после душа.

Уход за кожей

Для очищения подходят мягкие средства без запахов и спирта. Душ должен быть коротким, в тёплой, а не горячей воде. После водных процедур кожу аккуратно промокают полотенцем, не растирая.

В быту важно снизить контакт с раздражителями: агрессивными моющими средствами, ароматизаторами, грубой тканью. Эти факторы могут усиливать зуд и провоцировать обострения.

Немедикаментозные методы

При выраженном зуде иногда используют дополнительные методы, например влажные повязки или фототерапию, но такие подходы обсуждают с врачом.

Системное лечение

При среднетяжёлом и тяжёлом атопическом дерматите, когда наружные средства не дают эффекта, врач может рассмотреть системную терапию. К ней относят препараты, которые влияют на воспаление и иммунный ответ во всём организме.

Главное: гормональные мази безопасны и эффективны при обострениях атопического дерматита

Они действуют локально, помогают быстро снизить воспаление и зуд и не оказывают системного влияния на организм. Большинство опасений связано не с самими средствами, а с неправильным и длительным применением. Если соблюдать схему лечения, гормональные мази остаются надёжной частью терапии у детей и взрослых.

