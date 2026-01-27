Ортопед рассказал, как сэкономить на лечении суставов

Уколы в суставы становятся всё популярнее, и их часто предлагают как быстрый способ снять боль и восстановить подвижность. При этом их эффективность остаётся предметом споров — научные данные противоречивы, а врачи расходятся во мнениях. Врач — травматолог-ортопед Кирилл Базарович Керимов рассказал «Рамблеру», почему, несмотря на неоднозначность, уколы в суставы всё же применяют и какие методы реально работают.

© sasirin pamai/iStock.com

Среди самых обсуждаемых вариантов — гиалуроновая кислота, которая может действовать как смазка и амортизатор для суставов, и PRP (обогащённая тромбоцитами плазма), которая должна стимулировать местное восстановление тканей. Считается, что такие инъекции могут уменьшить воспаление, улучшить питание суставного хряща и снизить механическую нагрузку на сустав. Также используются инъекции глюкокортикостероидов, в основном чтобы быстро снять боль.

«И по гиалуроновой кислоте, и по PRP (плазме, обогащённой тромбоцитами) данные неоднородны: в одних исследованиях есть эффект, в других — разница с плацебо минимальная или отсутствует. Поэтому на практике эти инъекции применяют не как лечение артроза, а как вариант симптоматической поддержки, когда мы понимаем ограничения и не откладываем более обоснованные шаги». Керимов Кирилл Базарович Врач — травматолог-ортопед клиники «Медси»

В клинических рекомендациях разных стран подход к внутрисуставным инъекциям отличается. В США кортикостероидные инъекции применяют для кратковременного облегчения боли, гиалуроновую кислоту — как дополнительный вариант при лёгком и умеренном остеоартрите, а PRP считают экспериментальной терапией, и доказательств в её поддержку недостаточно. В европейских странах инъекции входят в рекомендации условно: их используют, если стандартные методы не работают, при этом отмечается умеренный и непостоянный эффект.

© Nadzeya Haroshka/iStock.com

В России ситуация аналогична международной практике. Гиалуроновая кислота может применяться при остеоартрите как симптоматическая поддержка, но эффект оценивается как умеренный и недолгий. PRP считают экспериментальным методом и не применяют в стандартной клинической практике из‑за того, что доказательная база низкая, а стандарта, как по самим препаратам, так и по количеству инъекций, нет.

По словам специалиста, на практике уколы в сустав могут быть оправданны в следующих случаях:

Ранняя/умеренная стадия артроза (чаще колена), когда боль мешает ходить и заниматься ЛФК, но до операции ещё не дошли или пациент к ней не готов.

артроза (чаще колена), когда боль мешает ходить и заниматься ЛФК, но до ещё не дошли или пациент к ней не готов. Если базовые методы уже применялись и не дали достаточного эффекта. Например, пациент уже опробовал противовоспалительную терапию, регулярные физические нагрузки, снизил вес, пробовал носить ортез/стельки, но это не помогло.

и не дали достаточного эффекта. Например, пациент уже опробовал противовоспалительную терапию, регулярные физические нагрузки, снизил вес, пробовал носить ортез/стельки, но это Когда нужны «окно» и время: уменьшить боль на несколько месяцев, чтобы пациент смог нормально включиться в реабилитацию, укрепить мышцы, снизить массу тела и за счёт этого реально улучшить прогноз.

уменьшить боль на несколько месяцев, чтобы пациент смог нормально укрепить мышцы, снизить массу тела и за счёт этого реально улучшить прогноз. При противопоказаниях или плохой переносимости НПВС — как попытка снизить потребность в таблетках.

Когда уколы не работают

Травматолог Кирилл Керимов отмечает, что в этих случаях инъекции бесполезны и даже вредны:

Поздняя стадия артроза (когда суставной хрящ полностью разрушен), выраженная деформация сустава, стойкое нарушение подвижности. Инъекции часто не дают эффекта и могут просто отсрочить обсуждение действительно работающих вариантов (корригирующая остеотомия, эндопротезирование).

(когда суставной хрящ полностью разрушен), выраженная деформация сустава, стойкое нарушение подвижности. Инъекции часто не дают эффекта и могут просто обсуждение действительно работающих вариантов (корригирующая остеотомия, эндопротезирование). Если боль не связана с работой сустава. Например, есть выраженная проблема с позвоночником, сухожилиями, тканью вокруг сустава — тогда укол никак не влияет на причину.

Например, есть выраженная проблема с позвоночником, сухожилиями, тканью вокруг сустава — тогда укол никак не влияет на причину. Завышенные ожидания. Эти методики не помогут восстановить сустав.

Эти методики не помогут восстановить сустав. Любые признаки инфекции, активного воспалительного артрита, выраженный выпот с подозрением на другой диагноз. Сначала необходимо разобраться с причиной боли.

Доказанные методы лечения

«Если говорить про заболевания суставов дегенеративного характера, фундамент остаётся прежним: грамотная лечебная физкультура (сила, баланс, контроль нагрузки), снижение веса, модификация активности, ношение специальных поддерживающих ортезов по показаниям», — говорит специалист.

По словам врача, из инъекций самый предсказуемый по краткосрочному эффекту вариант при обострении — это внутрисуставные глюкокортикостероиды. Однако их не используют как постоянную поддержку. Лечение должно быть сосредоточено на причине нарушения механики сустава. Это может быть коррекция оси (остеотомия), артроскопия по строгим показаниям и при выраженном износе сустава — эндопротезирование.

© vitranc/iStock.com

Главное: эффективность уколов в сустав не доказана

Внутрисуставные уколы (гиалуроновая кислота, PRP, кортикостероиды) доставляют препарат прямо в сустав, но не восстанавливают хрящ и не лечат артроз. На практике их могут использовать для временного облегчения симптомов, особенно на ранней или умеренной стадии артроза, когда стандартные методы (ЛФК, снижение веса, коррекция нагрузки) не дают нужного эффекта. Уколы не работают при позднем артрозе, деформации сустава, если боль не связана с работой сустава, при ожидании восстановления хряща или при активном воспалении. Основное лечение суставов — лечебная физкультура, контроль нагрузки, снижение веса, ортезирование и при необходимости хирургическая коррекция.

Важные исследования