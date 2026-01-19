Учёные успокоили насчёт побочек этих сердечных препаратов

Эти препараты не так страшны, как многим может показаться. Разобрались, какие побочные эффекты встречаются при приёме статинов и что действительно нужно делать в таких случаях.

Для чего нужны статины

Их назначают для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых осложнений. В первую очередь речь идёт о липопротеинах низкой плотности (ЛПНП) — так называемом «плохом» холестерине, избыток которого способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.

Эти препараты рекомендуют людям с высоким риском инфаркта и инсульта. Механизм действия статинов связан с блокированием печёночного фермента, который нужен для синтеза холестерина.

В результате:

снижается уровень ЛПНП в крови,

уменьшается воспаление в сосудистой стенке,

улучшается функция сосудов,

стабилизируются атеросклеротические бляшки.

Всё это в совокупности снижает риск инфаркта и инсульта. При этом у статинов могут быть побочные эффекты.

Мышечная слабость и боли

Мышечные боли, слабость и утомляемость — самые частые побочные эффекты статинов. Как правило, это лёгкий дискомфорт после нагрузки, иногда боли без очевидной причины. В редких случаях развивается тяжёлое состояние — рабдомиолиз (разрушение мышечных волокон), но это скорее исключение, чем правило.

Почему это происходит

Статины также блокируют синтез коэнзима Q10, который необходим для выработки энергии. К этому особенно чувствительны мышцы, ведь они выполняют энергозатратную работу.

Что делать

Если на фоне приёма статинов появились симптомы со стороны мышц, то прекращать самостоятельно приём препарата нельзя. Нужно проконсультироваться с врачом, который может:

снизить дозу,

заменить препарат на другой (есть разные виды статинов),

проверить уровень креатинкиназы (это маркер повреждения мышц), витамина D и функцию щитовидной железы,

рассмотреть добавки, которые иногда применяют при таких жалобах (например, коэнзим Q10, хотя его эффективность остаётся предметом дискуссий).

Во многих случаях симптомы удаётся уменьшить или полностью устранить, сохранив при этом полезные эффекты лекарства.

Побочные эффекты со стороны печени

Повышение печёночных ферментов — ещё один возможный побочный эффект приёма статинов. Чаще всего речь идёт об увеличении уровней АЛТ и АСТ в анализах крови. При этом, как правило, никаких поражений печени нет.

Почему это происходит

Статины действуют преимущественно в печени. Усиленная нагрузка на печёночные клетки может приводить к временному повышению ферментов. Крупные исследования показывают, что риск серьёзных печёночных осложнений сопоставим с плацебо.

Что делать

Если выявлено повышение уровня АЛТ и АСТ, то врач:

оценивает уровень печёночных ферментов в динамике,

при умеренном повышении чаще всего продолжает терапию под наблюдением,

при выраженном росте ферментов может снизить дозу или заменить препарат,

исключает другие причины повышения АЛТ и АСТ (жировую болезнь печени, алкоголь, вирусные гепатиты).

Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта

На фоне приёма статинов у части пациентов возникают запоры, диарея, вздутие и дискомфорт в животе. Эти симптомы, как правило, не опасны и проходят по мере адаптации организма к лечению.

Почему это происходит

Статины могут влиять на моторику кишечника, состав желчи и микрофлору. Масла в огонь подливают сопутствующие заболевания ЖКТ и особенности рациона.

Что делать

В большинстве случаев помогает:

коррекция питания с увеличением потребления клетчатки,

пробиотики, ветрогонные препараты или препараты для нормализации стула (их назначает только врач),

коррекция дозы статина или замена препарата (назначается врачом).

Важно. Чаще всего желудочно-кишечные побочные эффекты уменьшаются по мере адаптации организма к терапии. Поэтому первое время врач принимает решение продолжать терапию.

Нарушение обмена веществ

У части пациентов на фоне терапии снижается чувствительность к инсулину и незначительно повышается уровень глюкозы в крови. Чаще всего это бывает у людей с исходной предрасположенностью к сахарному диабету.

Почему это происходит

Точные механизмы до конца не изучены, но считается, что статины могут влиять на инсулиновую сигнализацию в мышечной и жировой ткани, а также на работу бета-клеток поджелудочной железы. Эти эффекты наиболее заметны у пациентов с ожирением, метаболическим синдромом и преддиабетом, когда инсулинорезистентность уже есть.

Что делать

Если есть факторы риска, врач обычно:

рекомендует образ жизни (диета, физические нагрузки, нормализация массы тела), иногда назначает препараты для контроля уровня глюкозы в крови,

корректирует дозу или подбирает другой статин.

Главное: каждый возможный побочный эффект статинов можно скорректировать

Чаще всего речь идёт о мышечном дискомфорте, изменениях активности печени, нарушениях пищеварения и незначительном нарушении обмена веществ. Важно не отменять препараты самостоятельно. Врач может снизить дозу, заменить препарат, скорректировать образ жизни или назначить дополнительное обследование. В некоторых случаях доктор назначает препараты для устранения побочных реакций.

