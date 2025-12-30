Врачи рассказали, когда лекарства назначают не по инструкции

«Назначение лекарства не по инструкции» звучит тревожно. Но в медицине такие решения помогают, когда нет других вариантов. Разобрались, как это регулирует закон и какие риски важно учитывать.

Что значит назначение не по инструкции

Инструкция к лекарству описывает, при каких заболеваниях, в какой дозе, каким способом и у каких пациентов препарат прошёл проверку и получил регистрацию. Всё, что выходит за эти рамки, в медицине называют назначением off-label — то есть применением лекарства не по инструкции.

Врач может:

назначить препарат при другом заболевании;

выбрать дозу, которой нет в инструкции;

рекомендовать лекарство детям, хотя оно зарегистрировано только для взрослых;

изменить путь введения или форму.

Почему это разрешено

Врач использует зарегистрированный препарат и принимает решение ради конкретного пациента. В отличие от клинических исследований, здесь не собирают новые данные и не тестируют препарат с нуля.

Управление по контролю за лекарствами и продуктами (FDA) указывает: они оценивают препарат на этапе регистрации, а не управляют тем, как врач применяет его в клинике. Поэтому решение о таком назначении остаётся за специалистом и опирается на доказательства, клинический опыт и рекомендации профессиональных сообществ.

Именно так многие схемы лечения вошли в практику. Сначала врачи использовали препараты не по инструкции, затем накапливались данные, и подход становился общепринятым.

Где такие назначения встречаются чаще всего

В первую очередь это педиатрия. Детей редко включают в испытания, поэтому многие препараты официально зарегистрированы только для взрослых. При этом в реальной практике без них не обойтись.

Ещё одна область — онкология. Здесь схемы лечения быстро меняются, а новые данные появляются раньше, чем производитель успевает обновить инструкцию. В детской онкологии большую часть противоопухолевых препаратов применяют именно не по инструкции.

Off-label подход часто используют и при редких заболеваниях. Для многих из них просто нет зарегистрированных лекарств. В таких ситуациях врачи опираются на данные небольших исследований и клинический опыт, чтобы подобрать лечение.

Во время пандемии COVID-19 врачи назначали уже известные препараты в новых схемах, потому что времени ждать завершения крупных исследований не было.

Примеры лекарств не по инструкции

Силденафил применяют при эректильной дисфункции у мужчин. Его регистрацию проводили именно для этого показания. При этом в клинической практике препарат также используют у женщин с определёнными формами сексуальной дисфункции.

Трициклические антидепрессанты зарегистрированы для лечения депрессии. Однако врачи назначают их, например, при нейропатической боли, синдроме раздражённого кишечника, бессоннице или расстройствах пищевого поведения.

Бета-адреноблокаторы (атенолол, метопролол и пропранолол) — по инструкции применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе артериальной гипертензии и нарушения ритма. При этом их давно используют для профилактики мигрени.

Как это регулируют в России

Правительство утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых допустимо применение лекарств не по инструкции. Этот шаг позволил включать такие препараты в стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации, а не рассматривать каждое назначение как исключение.

В конкретной клинической ситуации решение инициирует лечащий врач. Если применение препарата выходит за рамки инструкции, выбор рассматривает врачебная комиссия. Она оценивает ситуацию, обсуждает риски и фиксирует решение. Такой подход снижает вероятность ошибок и защищает как пациента, так и врача.

Что важно знать пациенту

Человек вправе понять, почему врач выбрал именно этот вариант и какие есть альтернативы.

Можно уточнить, на каких данных основано назначение. Это могут быть результаты исследований, клинические рекомендации или опыт профессиональных сообществ. Если нет записи о показаниях в инструкции, это не означает, что препарат не проверяли вообще, но уровень доказательств может отличаться.

Врач обязан объяснить, что препарат применяют не по инструкции, и рассказать о возможных ограничениях. Такое обсуждение помогает избежать недопонимания и делает лечение прозрачным.

Если во время лечения появляются необычные ощущения или сомнения, лучше сообщить об этом сразу, не откладывая до следующего приёма. Внимание к самочувствию играет особую роль.

Главное: лекарства не по инструкции — распространённая практика

Такой подход помогает в ситуациях, когда стандартные схемы не работают или их просто нет. Назначения опираются на научные данные, клинический опыт и чёткие правила. В России их принимают коллегиально и обсуждают с человеком, которому назначают лечение. Понимание этих принципов снижает тревогу и помогает принимать взвешенные решения и врачу, и пациенту.

