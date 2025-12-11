У комнатного растения нашли противовоспалительные свойства

Исследователи из Бразилии подтвердили безопасность и полезные свойства альтернантеры прибрежной (Alternanthera littoralis). В России это комнатное растение.

На родине альтернантеру используют в народной медицине для борьбы с воспалениями, микробными инфекциями и паразитами. До сих пор было мало данных, подтверждающих эти эффекты и безопасность растения.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Ethnopharmacology. На первом этапе учёные провели фитохимический анализ. Они определили основные биологически активные вещества с помощью этанольного экстракта — концентрированного раствора, который получают из надземных частей растения, используя спирт. Затем команда оценила противовоспалительный эффект на экспериментальных моделях артрита. Далее учёные провели токсикологический анализ.

Результаты показали, что этанольный экстракт альтернантеры значительно уменьшил воспаление у лабораторных животных. Исследователи отметили уменьшение отёка, улучшение состояния суставов и снижение уровня воспалительных медиаторов.

По мнению учёных, полученные данные подтверждают лекарственный потенциал альтернантеры и создают научную основу для доклинических исследований и возможной разработки фитопрепаратов из растения. Также результаты работы указывают на безопасность в терапевтических дозах, и это открывает перспективу применения у людей.

Несмотря на обнадёживающие результаты, пока нельзя рекомендовать растение для клинического применения. Необходимы дальнейшие токсикологические анализы, а также клинические исследования и стандартизация экстракта для обеспечения эффективности и безопасности.

