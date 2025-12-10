Врач объяснила, чем опасен барсучий жир

Барсучий жир принимают внутрь и наносят на кожу. Он популярен в народной медицине. Врач аллерголог-иммунолог «Поликлиники.ру» Романова Алина Михайловна рассказала «Рамблеру», что известно о пользе и возможных рисках этого продукта.

Что такое барсучий жир

Это животный жир из подкожных отложений барсука. Сегодня продукт продают в виде капсул, мазей или жидкой добавки и относят к БАДам.

Популярность барсучьего жира связана с прошлым. Его пили при кашле, втирали в грудь и наносили на кожу при холоде и ветре. Плотный слой жира создавал защитную плёнку и снижал потерю влаги.

Барсучий жир применяли и при чахотке — так раньше называли туберкулёз. До антибиотиков люди пытались поддерживать организм калорийной едой и жирами. Сейчас такой подход не имеет смысла: современные препараты работают эффективно и безопасно.

Что в составе

Основная часть барсучьего жира — жирные кислоты. Химический анализ в журнале Applied Sciences показывает, что в нём преобладают мононенасыщенные жиры, прежде всего олеиновая кислота. В меньших количествах присутствуют насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты из семейств омега-6 и омега-3.

Состав жира не постоянен. Он зависит от питания животного, времени года и условий обитания. Поэтому содержание жирных кислот и витаминов в разных партиях может сильно отличаться.

«В барсучьем жире действительно есть насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, а также жирорастворимые витамины А и Е. Но одного такого набора веществ недостаточно, чтобы считать продукт лечебным. Он не уникален: похожие жирные кислоты и витамины организм регулярно получает из рыбы, орехов, мяса и растительных масел. По этим продуктам есть данные о безопасности и питательной ценности, в отличие от барсучьего жира». Романова Алина Михайловна Врач-аллерголог-иммунолог Поликлиники.ру

Как применяют в медицине

При простуде жир наносят на грудь и спину, чтобы согреться и немного облегчить кашель. Иногда его принимают внутрь, рассчитывая быстрее поправиться. С точки зрения медицины такие способы не лечат болезнь. Барсучий жир не действует на вирусы и бактерии и не сокращает продолжительность ОРВИ.

Если после растирания становится легче, дело не в самом продукте. Тепло и мягкое растирание помогают расслабиться и субъективно улучшают самочувствие. Такой же результат дают тёплый компресс или обычный крем, но без риска раздражения кожи и аллергии.

Барсучьему жиру также приписывают влияние на иммунитет. Обычно это связывают с жирными кислотами и витаминами. Однако исследований на людях, которые подтвердили бы такой эффект, нет.

«Ни одно серьёзное клиническое исследование не показало, что барсучий жир снижает частоту простуд или помогает быстрее выздороветь. Его популярность связана с привычками и традициями, а не с доказанными медицинскими эффектами», — говорит врач аллерголог-иммунолог Романова Алина Михайловна.

Как применяют в косметологии

Увлажнение и питание кожи

На коже барсучий жир образует плотную жировую плёнку. Она снижает потерю влаги и временно смягчает эпидермис. Проходит ощущение сухости и стянутости, кожа становится более гладкой на ощупь.

Такой эффект связан не с особыми свойствами барсучьего жира, а с его текстурой. Похожим образом работают вазелин, ланолин и жирные кремы. Эти средства выполняют ту же функцию, но у них контролируемый состав и они проходят проверку безопасности.

Использование в антивозрастной косметике

Иногда барсучий жир включают в состав антивозрастных средств. Это объясняют наличием жирных кислот и витаминов. Однако исследований, которые показали бы влияние барсучьего жира на морщины, упругость кожи или процессы старения, нет.

Современная косметология опирается на компоненты с доказанным действием, например, ретиноиды, ниацинамид, кислоты и солнцезащитные фильтры. Барсучий жир к таким средствам не относится.

Домашние рецепты

«Домашние рецепты с барсучьим жиром связаны с рисками для кожи. Животные жиры могут вызывать раздражение, аллергические реакции и закупорку пор, особенно у людей со склонностью к акне. Кроме того, такие продукты не проходят косметическую сертификацию, поэтому их чистота и безопасность заранее неизвестны. Для ухода за кожей безопаснее использовать средства с проверенным составом», — предупреждает врач.

Противопоказания

Барсучий жир чаще всего используют по собственной инициативе, без назначения врача. При этом он относится к тяжёлым животным жирам и при приёме внутрь может создавать нагрузку на печень, поджелудочную железу и желчный пузырь. Это особенно важно учитывать людям с заболеваниями органов пищеварения.

Во время беременности барсучий жир не рекомендуют из-за высокого содержания витамина А, избыток которого связан с рисками для плода. Детям его также не рекомендуют: их пищеварительная система чувствительнее, а риск аллергических реакций выше.

Отдельный вопрос — происхождение продукта. Барсучий жир не проходит фармацевтическую или пищевую стандартизацию. Его состав и чистота могут сильно отличаться, а безопасность заранее не известна.

«Барсучий жир может быть опасен при заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Его не стоит использовать во время беременности и у детей. Кроме того, несертифицированные животные жиры могут содержать токсины или возбудителей инфекций», — говорит Алина Михайловна.

Главное: у барсучьего жира нет доказанных лечебных свойств

Его состав не уникален. Те же жирные кислоты и витамины можно получить из сбалансированного рациона с подтверждённой безопасностью. Барсучий жир не лечит простуду и не укрепляет иммунитет. При приёме внутрь он может быть опасен, особенно для детей, беременных и людей с заболеваниями пищеварительной системы.

Текст проверила: врач аллерголог-иммунолог «Поликлиники.ру» Романова Алина Михайловна, стаж 6 лет.

