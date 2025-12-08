Эта популярная добавка от простуды не поможет: выводы учёных

Эхинацею принимают при простуде и для поддержки иммунитета, считая её натуральной альтернативой лекарствам. Разобрались, какие эффекты подтверждают исследования, а когда польза сомнительна.

Что такое эхинацея

Это род цветковых растений из семейства астровых. В добавках и растительных препаратах чаще всего встречаются три вида эхинацеи: пурпурная, узколистная и бледная.

Коренные народы Северной Америки использовали её при боли, инфекциях дыхательных путей, укусах змей и повреждениях кожи. Сегодня эхинацея остаётся одной из самых популярных растительных добавок в мире. Её продают без рецепта в виде капсул, настоек, жидких экстрактов и чаёв. Чаще всего такие средства покупают для поддержки иммунитета и при симптомах простуды и гриппа.

Химический состав эхинацеи

В растении обнаружили фенольные соединения, флавоноиды, производные кофеиновой кислоты, полисахариды и алкамиды. Именно эти компоненты чаще всего изучают в лабораторных и клинических работах.

Фенольные соединения и флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами. Они участвуют в защите клеток от окислительного стресса, который связан с развитием хронических заболеваний. Самую высокую концентрацию этих веществ находят в корнях и соцветиях.

Алкамиды привлекают внимание исследователей из-за влияния на иммунные клетки. В экспериментах, опубликованных в журнале Springer Nature, они взаимодействовали с рецепторами, связанными с воспалительным ответом и ощущением боли.

Учёные рассказали, сколько таблеток можно пить одновременно без вреда

Возможная польза эхинацеи

Укрепление иммунной системы

Часть обзоров показывает небольшое снижение риска инфекций верхних дыхательных путей, но убедительного влияния на продолжительность простуды не выявили. Кокрейновский обзор не подтвердил лечебный эффект эхинацеи.

Различия в составе препаратов, дозах и качестве исследований не позволяют рассматривать эхинацею как надёжное средство для профилактики или лечения простуды.

Противовоспалительные свойства

В экспериментах на животных эхинацея снижала активность молекул, которые поддерживают воспалительный ответ. Клинических исследований с участием людей немного. В отдельных работах эхинацею включали в состав средств с другими растительными компонентами. На фоне их приёма отмечали уменьшение боли и отёка, но эти данные не позволяют понять роль самой эхинацеи.

Антивирусное действие

Эхинацею часто называют средством против вирусов. Основанием служат лабораторные исследования, где экстракты растения подавляли активность некоторых вирусов. Эффекты наблюдали вне организма человека.

© Freepik

Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья США указывает, что нет надёжных доказательств эффективности эхинацеи при вирусных инфекциях у людей.

Другие применения

Эхинацею изучали при кожных проблемах, тревожности и нарушениях обмена глюкозы. В небольших клинических работах, в том числе опубликованных в International Journal of Cosmetic Science, средства с эхинацеей улучшали увлажнённость кожи и уменьшали выраженность морщин. Пока данные остаются предварительными, нужны более крупные исследования.

Врачи предупреждают: эти травы нельзя пить с таблетками от давления

Чем опасна эхинацея

Аллергические реакции

Чаще всего это сыпь, зуд и расстройства пищеварения. В редких случаях описывали тяжёлые реакции с отёком и нарушением дыхания. Риск выше у людей с аллергией на растения семейства астровых.

Влияние на аутоиммунные заболевания

Эхинацея влияет на иммунную систему, поэтому она может быть опасна при аутоиммунных болезнях (иммунитет атакует свои клетки). Врачи NCCIH советуют избегать её при таких состояниях или обсуждать приём с врачом, особенно на фоне иммуносупрессивной терапии.

Взаимодействие с лекарственными средствами

Эхинацея может влиять на работу ферментов печени и изменять действие препаратов. Использовать её лучше только после консультации с врачом.

Как принимать эхинацею

Её выпускают в разных формах: капсулы, таблетки, жидкие экстракты, настойки и травяные чаи. Состав и концентрация действующих веществ сильно различаются в зависимости от вида растения, используемой части и способа обработки.

© Freepik

Единой рекомендованной дозы нет. В исследованиях применяли разные схемы приёма, поэтому их сложно сравнивать между собой. Чаще всего изучали краткосрочный приём в течение нескольких дней или недель. В такой форме взрослые обычно хорошо переносят эхинацею. Для детей и во время беременности надёжных данных о безопасности недостаточно, поэтому приём эхинацеи в этих группах не рекомендуют без согласования с врачом.

Гинкго билоба против деменции: работает ли популярная добавка

Главное: у эхинацеи слабая доказательная база

Эхинацея — популярная растительная добавка с долгой историей применения. Исследования показывают, что её компоненты влияют на иммунные и воспалительные процессы, но убедительной клинической пользы у людей пока нет. При простуде и гриппе эхинацея не даёт стабильного эффекта: она не сокращает продолжительность болезни и не всегда облегчает симптомы. Эхинацея подходит не всем. Она может вызывать аллергию, влиять на иммунитет и взаимодействовать с лекарствами. Детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями начинать приём стоит только после консультации с врачом.

Важные исследования