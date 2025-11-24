Женщина перестала получать оргазм из-за «Оземпика»

До 50% пациентов на агонистах ГПП-1 (семаглутид, тирзепатид, лираглутид) испытывают желудочно-кишечные расстройства — это распространённый побочный эффект этих лекарств. Однако есть ограниченные доказательства того, что эти препараты могут влиять на сексуальную функцию.

В клиническом случае учёные из Университета Кейс Вестерн Резерв и Медицинского центра МетроХелс в Кливленде описали потенциальное негативное влияние агонистов ГПП-1 на сексуальную функцию и реакцию.

71-летняя женщина с гипертонией, гиперлипидемией, остеоартритом, ишиасом и депрессией обратилась в центр сексуальной медицины с жалобами на резкие изменения в возбуждении и оргазме. Она заявила, что хочет «разбудить клитор».

До того как возникли эти проблемы, женщина была полностью удовлетворена своей сексуальной жизнью и считала её очень насыщенной. Она описала изменения в своих оргазмах так: «Клитор внезапно уснул».

Цель лечения была в том, чтобы улучшить кровоток и чувствительность нервов, однако через три месяца ничего не изменилось. Через два месяца пациентка перестала принимать семаглутид из-за запоров, ей назначили тирзепатид, и через две недели оргазмы вернулись.

Рецепторы ГПП-1 находятся в областях мозга, отвечающих в том числе за сексуальную функцию, например в гипоталамусе.

По словам учёных, самый вероятный механизм, из-за которого женщина утратила оргазмы, связан с сужением сосудов гладкой мускулатуры из-за рецептора ГПП-1 РА. В итоге половые органы стали получать меньше крови и кислорода. Это и препятствовало возбуждению и достижению оргазма.