Гинеколог рассказала, как победить климакс

5 вопросов о гормональной терапии в менопаузу: когда нужна и насколько безопасна
Менопауза — непростой период в жизни женщины, но он не обязательно должен быть мучительным. Избавить от приливов и сухости может заместительная гормональная терапия. Врач — акушер-гинеколог Белова Анастасия Владимировна рассказала «Рамблеру», кому нужна менопаузальная терапия и правда ли, что из-за неё бывает рак груди.
Что такое заместительная гормональная терапия
В менопаузу снижается уровень половых гормонов — эстрогенов и прогестерона. Такая перестройка может повлиять на самочувствие и вызвать климактерический синдром. Это чаще всего приливы, потливость, сухость во влагалище, частое мочеиспускание, боль при половом акте. Также во время климакса женщины жалуются на снижение концентрации, это так называемый туман в голове.
Чтобы уменьшить выраженность климактерических симптомов, назначают приём эстрогена и/или прогестагенов (препаратов, которые дают такой же эффект, как прогестерон), чтобы компенсировать нехватку собственных гормонов. Это и есть заместительная или менопаузальная гормональная терапия (ЗГТ/МГТ).
Важно. ЗГТ не может отсрочить менопаузу, но помогает улучшить качество жизни.
Кому показана гормональная терапия
Клинические рекомендации в разных странах отличаются, но Международное общество по менопаузе допускает назначение терапии женщинам:
С естественной и хирургической менопаузой, которые испытывают тягостные вазомоторные или вульвовагинальные симптомы. Это главное показание к ЗГТ.
«В российских клинических рекомендациях есть пункт, что ЗГТ можно назначить не раньше чем через 6 месяцев после последней менструации, но мировой опыт показывает, что опираться в первую очередь нужно на выраженность симптомов».Белова Анастасия Владимировна врач — акушер-гинеколог клиники DocMed
С ранней менопаузой без симптомов. В норме менопауза начинается в 45–55 лет, если менструации прекратились раньше, говорят о ранней или преждевременной менопаузе.
«В этом случае обязательно нужна заместительная гормональная терапия, даже если нет климактерических симптомов», — говорит врач.
В ранней менопаузе с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Терапия гормонами снижает риски болезней сердца. Если есть риск развития таких заболеваний, можно начать ЗГТ, даже если нет приливов и сухости.
С высоким риском остеопороза и переломов. Из-за гормональной перестройки истончается костная ткань и развивается остеопороз. Поэтому иногда по согласованию с врачом ЗГТ назначают для профилактики переломов.
Первые симптомы менопаузы: что нужно знать о начале климакса
Какие виды терапии бывают
Менопаузальная гормональная терапия доступна в таблетках, пластырях, гелях, спреях и вагинальных свечах. Применять их нужно каждый день. Есть два режима приёма:
Циклический — имитирует менструальный цикл в 28 дней. Сначала женщина принимает только эстроген, а последние 14 дней — прогестерон, после чего следуют кровянистые выделения. Потом цикл повторяется.
«Если у женщины нет матки, можно назначать монотерапию только эстрогеном, но есть нюанс. Женщинам с эндометриозом даже при отсутствии матки нужна комбинированная терапия с эстрогенами и прогестинами», — предупреждает врач.
Непрерывный режим предполагает ежедневный приём и эстрогена, и прогестинов.
«На непрерывный режим переходят, если менструаций нет больше года, если на циклической терапии женщине исполнилось 51–52 года или если женщина просто устала от выделений на циклической терапии», — уточняет гинеколог Анастасия Белова.
Какие есть риски и противопоказания
Потенциальный вред гормональной терапии рассчитывают индивидуально, исходя из особенностей организма и вида выбранной терапии. Большинство опасений связаны с онкологическими и сердечно-сосудистыми рисками, хотя они минимальны.
Рак
Рак молочной железы — один из самых распространённых. По статистике, с ним столкнётся каждая восьмая женщина в мире. Приём гормональных препаратов или вообще не влияет на этот риск, или увеличивает его незначительно.
«В этом году FDA официально удалило предупреждение о раке молочной железы из инструкции к препаратам ЗГТ. Медицинское сообщество пришло к выводу, что заместительная гормональная терапия не повышает риск рака груди», — комментирует акушер-гинеколог Белова.
Убеждение, что гормональная терапия вызывает рак груди, появилось из-за неверных выводов крупного исследования WHI (Women’s Health Initiative) 2002 года. Последующий анализ, опубликованный в Journal of Receptors and Signal Transduction, указывал на систематические ошибки и неправильную интерпретацию результатов, но понадобилось 20 лет, чтобы изменить клинические рекомендации. К тому же исследования начала нулевых учитывали устаревшие препараты и схемы, которые сейчас практически не применяют.
При этом в инструкции сохраняется предупреждение, что препараты на основе только эстрогена могут повышать риск рака эндометрия.
Тромбы
Австралийское общество менопаузы заявляет, что пластыри и гели не вызывают тромбозы — у них нулевой риск. При использовании таблеток риски тромбов удваивается, но всё ещё остаются очень низкими. Они дают всего один дополнительный случай на 1000 женщин.
Инсульт
У женщин без факторов риска вероятность инсульта при использовании ЗГТ в течение 10 лет такая же, как без терапии. Женщинам, у которых изначально повышен риск инсульта, безопаснее использовать трансдермальные препараты — пластыри и гели.
Что важно знать женщине после 50 лет
Как правильно выбирать препарат и дозировку
Общество менопаузы рекомендует:
Начинать гормональную заместительную терапию как можно раньше. Лучший эффект наблюдается у женщин, которые начали терапию в течение 10 лет после менопаузы или до 60 лет.
Выбирать форму препаратов с учётом сопутствующих заболеваний и рисков. Например, если есть риски тромбов или ожирение, предпочтительны трансдермальные формы.
Начинать с минимальной эффективной дозы и по мере необходимости её корректировать.
«Дозировки отличаются в основном по уровню эстрогена. Есть стандартная, низкая и ультранизкая доза. Выбор зависит от тяжести климактерического синдрома. Если на низкой дозировке хорошо купируются симптомы, её можно оставить», — говорит акушер-гинеколог Анастасия Белова.
Определять период лечения индивидуально: универсальных рекомендаций, сколько должна длиться ЗГТ, нет.
Важно. Подбирать препараты, режим приёма и дозировку должен гинеколог. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, перед назначением ЗГТ врач должен собрать анамнез, провести гинекологический осмотр, взять мазок, сделать УЗИ органов малого таза, оценить общий анализ крови, уровень глюкозы и липидный профиль.
Как контролировать и оценивать эффект терапии
Главный эффект терапии — улучшение симптомов климакса. В исследовании, опубликованном в The International Journal of Women’s Health, сказано, что у большинства женщин выраженность симптомов в течение месяца уменьшается на 90%.
Это не единственной эффект. Многочисленные исследования показывают, что у женщин, которые принимают ЗГТ, ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и, вероятно, деменции.
Важно. На гормональной терапии важен динамический контроль состояния здоровья, поэтому раз в 6–12 месяцев нужно приходить на консультацию к гинекологу.
«Заместительная гормональная терапия не продлевает молодость и не считается первичной профилактикой болезней сердца и остеопороза, но она может улучшить качество жизни», — говорит акушер-гинеколог Анастасия Белова.
Главное
Заместительная гормональная терапия компенсирует нехватку половых гормонов в менопаузе. Её назначают, чтобы уменьшить климактерические симптомы: приливы, сухость во влагалище и другие. У ЗГТ есть дополнительные эффекты: она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и деменции. Основной риск связан с тромбами и инсультами, но он минимальный. Последние исследования показали, что рак груди ЗГТ не вызывает, а риск рака эндометрия сохраняется только при использовании монотерапии эстрогенами. Выбирать дозировку и схему приёма препаратов должен врач, эффект обычно заметен уже в первый месяц применения.
Текст проверила акушер-гинеколог клиники DocMed, к. м. н. Белова Анастасия Владимировна.
Важные исследования
- Комментарий Общества по менопаузе к заявлению FDA о гормональной терапии
- Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) улучшает женское здоровье, удаляя вводящие в заблуждение предупреждения FDA о заместительной гормональной терапии
- Менопауза и МГТ в 2024 году: решение ключевых противоречий — Белая книга Международного общества по менопаузе