У виагры нашли неизвестный ранее положительный эффект

Группа учёных из Университета Майами и Стэнфордского университета изучила генетические причины нейросенсорной тугоухости — потери слуха из-за поражения звуковоспринимающего аппарата (например, внутреннего уха или слухового нерва).

Такая тугоухость, как правило, передаётся по наследству и проявляется ещё в раннем детстве. В большинстве случае медикаментозного лечения для таких пациентов нет. Однако статья, опубликованная Journal of Clinical Investigation, даёт возможную терапевтическую мишень.

Исследователи показали, что одной из причин наследственной нейросенсорной тугоухости может быть мутация в гене CPD, который отвечает за синтез карбоксипептидазы D. Белок CPD поддерживает уровень аргинина в волосковых клетках — это рецепторы в ухе, которые преобразуют механические колебания жидкости в улитке в электрические импульсы. В частности, аргинин нужен для выработки сигнальных молекул нервной системы: оксида азота и циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), которые помогают волосковым клеткам правильно реагировать на звук.

Открытие заключается в том, что тугоухость, вызванная неправильной работой гена CPD, может быть обратима. Эксперименты на мышах и мухах, которым искусственно отключили ген CPD, показали: добавки с аргинином останавливает гибель волосковых клеток, а вещество силденафил усиливает сигнальную молекулу цГМФ.

Силденафил — действующее вещество препаратов для повышения потенции. Он блокирует фермент ФДЭ-5 (фосфодиэстеразу-5), из-за чего гладкие мышцы расслабляются, а сосуды расширяются — это обеспечивает эрекцию.

Однако фермент ФДЭ-5 также разрушает сигнальную молекулу цГМФ, которая нужна для слуха. Если её заблокировать, уровень цГМФ будет высоким и волосковые клетки не будут разрушаться. Это можно считать положительным побочным эффектом виагры. Поэтому не исключено, что в будущем препараты для потенции могут стать новым вариантом лечения наследственной тугоухости.

Важно. Это только лабораторные эксперименты и опыты на мышах. Как пищевые добавки с аргинином и лекарства для потенции влияют на слух у людей, неизвестно.