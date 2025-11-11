Американские учёные представили новый многофункциональный препарат, который поможет пациентам с нарушенным липидным профилем.

В ходе небольшого краткосрочного исследования (12 недель) новый препарат DR10624 снизил уровень триглицеридов более чем на 60% у большинства пациентов с тяжёлой гипертриглицеридемией (5,65–22,6 ммоль/л, нормальным считается уровень 0,2–1,7 ммоль/л).

Препарат активирует три рецептора: рецепторы FGF21, глюкагона и GLP-1, все они помогают контролировать переработку жиров и сахаров. Это первый препарат такого рода, который нацелен одновременно на все три рецептора.

В исследовании приняли участие 79 взрослых с очень высоким уровнем триглицеридов (5,65–22,6 ммоль/л). Участники первой группы получали еженедельные подкожные инъекции DR10624 в одной из трёх доз (12,5 мг, 25 мг или титрование до 50 мг), во второй — плацебо. Исследование было двойным слепым, то есть ни участники, ни учёные не знали, кто в какой группе. Среди участников 89% были мужчинами, и все указали на своё азиатское происхождение (97,5% были ханьскими китайцами).

В результате:

Группа, получавшая дозу DR10624 12,5 мг, показала снижение триглицеридов на 74,5%.

показала снижение триглицеридов на Группа, получавшая дозу 25 мг, — на 66,2%.

— на Группа, получавшая титрованную дозу 50 мг, — на 68,9%.

— на В группе, получавшей плацебо, снижение триглицеридов составило 8%.

Данные показывают высокую эффективность DR10624: у большинства пациентов на терапии уровень триглицеридов снизился ниже порога тяжёлой гипертриглицеридемии, тогда как в группе плацебо улучшения были редкими.

У пациентов в группе лечения DR10624 значительно улучшились другие важные показатели липидов, включая общий холестерин, «хороший» холестерин, холестерин не-ЛПВП (разница между «хорошим» и общим холестерином) и холестерин липопротеинов, богатых триглицеридами.

Также у пациентов, получавших DR10624, наблюдалось снижение содержания жира в печени на 63,5%. У группы плацебо этот показатель снизился только на 8,4%.

Самыми частыми побочными эффектами были желудочно-кишечные проблемы — тошнота или расстройство желудка, которые часто встречаются у препаратов, нацеленных на рецепторы GLP-1. Хотя эти побочные эффекты были лёгкими, желудочно-кишечные симптомы могут более значительно влиять на некоторых пациентов и могут создавать больше трудностей при длительном лечении. В будущих исследованиях постепенное увеличение дозы DR10624 в течение нескольких недель может помочь облегчить некоторые симптомы.

Исследователи заявили, что следующим шагом в клинических исследованиях станут длительные испытания с большим количеством участников и более разнообразной популяцией для оценки безопасности и эффективности DR10624.

Кроме маленькой выборки и краткого срока у исследования есть и другие ограничения. Например, не было статистически значимой разницы между участниками в группе лечения DR10624, принимавшими препараты, снижающие уровень триглицеридов, и теми, кто не принимал никаких таких препаратов.

Ещё одно ограничение: DR10624 не сравнивали напрямую с другими одобренными лекарствами, снижающими уровень триглицеридов. Это фибраты, концентрированные омега-3 жирные кислоты и статины. Пока неясно, эффективен ли и безопасен новый препарат по сравнению с существующими методами лечения.

Высокий уровень триглицеридов в сочетании с высоким уровнем холестерина ЛПНП или низким уровнем холестерина ЛПВП связан с жировыми отложениями в стенках артерий, что увеличивает риск инфаркта, инсульта и других проблем со здоровьем, включая панкреатит. Кроме того, высокий уровень триглицеридов часто приводит к избыточному накоплению жира в печени, известному как стеатоз (неалкогольная жировая болезнь печени).

Данные представили на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации. Эта встреча — ведущая мировая площадка для обмена последними научными достижениями, исследованиями и обновлениями клинической практики в области лечения сердечно-сосудистых болезней.

10 самых частых вопросов о статинах: отвечает кардиолог