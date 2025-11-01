Учёные выяснили, как «Оземпик» может уберечь пожилых от падений

Агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) помогают снижать вес и контролировать уровень глюкозы в крови. Однако на фоне их применения вместе с потерей жира происходят изменения в мышечной ткани. Исследование испанских учёных объясняет, как препараты вроде «Оземпика» меняют состав тела и чем они могут быть полезны пожилым людям.

© Marcela Vieira/iStock.com

Авторы статьи, опубликованной в журнале European Journal of Endocrinology, проанализировали несколько десятков исследований и пришли к выводу, что пациенты, принимающие семаглутид, тирзепатид и другие препараты из этой группы, теряют вес не только за счёт жира. Часть веса уходит из-за сокращения безжировой ткани, в том числе мышц. Причём в некоторых случаях мышечная масса снижалась на 15–25%.

Врач рассказала, когда «Оземпик» помогает, а когда вредит

Одновременно с этим происходит другой процесс. На фоне снижения жировой ткани улучшается метаболизм, снижается воспаление и повышается чувствительность клеток к инсулину. За счёт этого нормализуется обмен энергии в мышечных волокнах. Поэтому, если приём агонистов ГПП-1 сочетается с рациональным питанием и физическими упражнениями, показатели силы и функциональности тела, наоборот, растут.

Авторы исследования не исключают, что агонисты ГПП-1 можно будет использовать не только для контроля веса и уровня сахара, но и для профилактики саркопении — потери мышечной массы с годами. Саркопения начинается уже после 30 лет, но к 60 годам появляются явные признаки: слабость, усталость, ограничения в движении, проблемы с равновесием и координацией. Именно из-за слабости мышц пожилые более склонны к падениям и травмам. Лишний вес считается одним из факторов риска.

Специфической профилактики для неё нет. Основная рекомендация сводится к добавлению высокобелковых продуктов в рацион и физической активности. Наиболее эффективны силовые тренировки. Например, упражнения с отягощением позволяют нарастить мышцы даже в пожилом возрасте.

Врач рассказала, почему пожилые часто падают и как это предотвратить