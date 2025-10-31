Учёные десятилетиями не замечали мощный антибиотик, который был у них под носом

Группа исследователей из Уорикского университета (Великобритания) и университета Монаша (Австралия) нашла новый перспективный антибиотик, который действует даже против устойчивых штаммов. Его особенность в том, что он синтезируется во время производства другого антибиотика — метиленомицина А — и считается его предшественником.

© nicolas_/iStock.com

О бактериальных свойствах этого промежуточного вещества, которое изучают больше 50 лет, стало известно только сейчас. Антибиотик получил рабочее название лактон преметиленомицина С. В экспериментах он оказался в 100 раз эффективнее обычного метиленомицина. Особенно активен он в отношении Staphylococcus aureus и Enterococcus faecium и их устойчивым к стандартному лечению вариантам метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) и ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE).

ВОЗ называет проблему резистентности бактерий к лекарствам угрозой для человечества. Устойчивость развивается по нескольким причинам:

бесконтрольный приём антибиотиков без показаний;

завершение антибактериальной терапии раньше времени;

использование антибиотиков в сельском хозяйстве и ветеринарии.

Бактерии наносят ответный удар: чем будут лечить инфекции, когда антибиотики перестанут работать

Поиск и разработка новых веществ с антибактериальным действием стоят дорого и занимают много времени. Данные о лактон преметиленомицине С открывают принципиально новое направление в этой области. Не исключено, что промежуточные продукты других уже известных соединений тоже обладают антимикробной активностью и устойчивостью к появлению резистентности. Авторы исследования планируют провести клинические испытания нового препарата. Если его эффективность подтвердится, это может спасти больше миллиона жизней. Столько людей ежегодно умирают из-за инфекций, вызванных устойчивыми к лечению бактериями.