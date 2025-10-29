Врач предупредила о скрытой опасности модных уколов для похудения

Препараты, контролирующие вес, стали прорывом в медицине. Однако у уколов для похудения есть обратная сторона. Врач-эндокринолог Анастасия Крючкова рассказала «Рамблеру», как работает «Оземпик» и в каких случаях агонисты ГПП-1 не помогут.

© Рамблер

ВОЗ считает ожирение глобальной проблемой. За последние 30 лет людей с избыточной массой тела стало больше в два раза. Уже у каждого восьмого человека есть ожирение, и, по прогнозу, эта цифра будет расти.

Жировые отложения системно влияют на работу всего организма и провоцируют серьёзные заболевания: артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа и даже некоторые виды рака. Поэтому решение проблемы ожирения — одна из приоритетных для медицинского сообщества.

Базовой рекомендацией для таких пациентов остаётся изменение образа жизни. Сбалансированный рацион и физическая активность обеспечивают дефицит калорий — главное условие для похудения. Однако в некоторых случаях этого оказывается недостаточно, и тогда назначают препараты — агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1).

«Они имитируют действие естественного гормона кишечника — ГПП-1, который вырабатывают преимущественно клетки слизистой тонкой кишки в ответ на приём пищи. Этот гормон подаёт телу сигнал, что еда поступила, пора остановиться и усвоить её». Анастасия Крючкова врач-эндокринолог Lahta Clinic

Синтетические ГПП-1 работают по нескольким направлениям:

стимулируют выработку инсулина;

подавляют секрецию глюкагона (гормона, повышающего уровень сахара в крови);

замедляют опорожнение желудка;

усиливают чувство насыщения.

«Благодаря этому ГПП-1 помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы и снижать аппетит — самые важные механизмы при сахарном диабете 2-го типа и избыточном весе. Простыми словами, снижается тяга к еде, уменьшается количество потребляемых калорий, создаётся их дефицит, и вес постепенно снижается», — объясняет врач.

Что такое «Оземпик»

Известно несколько агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Один из самых распространённых — семаглутид. Его выпускают под разными торговыми наименованиями, но самое популярное — «Оземпик», которое уже стало нарицательным для всех препаратов этой группы. В Россию оригинальный «Оземпик» не поставляется, но есть аналоги с тем же действующим веществом. Обычно их выпускают в форме подкожных инъекций, хотя есть и таблетки.

Кроме семаглутида есть:

лираглутид,

дулаглутид,

эксенатид,

ликсисенатид.

Их нельзя считать полными аналогами. У каждого есть свои показания, противопоказания и особенности применения. Поэтому выбирать препарат должен только врач.

«Создание синтетических агонистов ГПП-1 стало настоящим прорывом: у врачей появились эффективные инструменты для контроля массы тела и уровня сахара. Однако важно помнить, что назначение таких препаратов не отменяет необходимости изменения образа жизни: питания, физической активности и нормализации сна», — предупреждает эндокринолог.

Отдельно стоить упомянуть тирзепатид (Mounjaro, Zepbound). Это уже двойной агонист рецепторов. Он имитирует работу не только ГПП-1, но и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП, он стимулирует выработку инсулина бета-клетками поджелудочной железы в ответ на приём пищи). Поэтому у тирзепатида более выраженный эффект снижения веса, но рисков побочных эффектов тоже больше. FDA одобрило этот препарат только в качестве дополнительного метода лечения сахарного диабета и контроля веса у взрослых с ожирением или избыточным весом, имеющих как минимум одно заболевание, связанное с лишним весом.

© Lacheev/iStock.com

Показания и противопоказания для ГПП-1

Семаглутид и другие вещества с похожим действием — не просто уколы для похудения, это гормональные препараты с системным действием, поэтому есть строгие правила их применения. Согласно клиническим рекомендациям Американской диабетической ассоциации и Европейской ассоциации по изучению диабета, синтетические агонисты ГПП-1 показаны в двух случаях:

При сахарном диабете 2-го типа для улучшения показателей гликированного гемоглобина (отражает средний уровень глюкозы за длительный период) и снижения сердечно-сосудистых рисков.

для улучшения показателей гликированного гемоглобина (отражает средний уровень глюкозы за длительный период) и снижения сердечно-сосудистых рисков. При избыточной массе тела (ИМТ ≥27) или ожирении (ИМТ ≥30), но только если есть связанные с ними заболевания.

«При ожирении (даже без диабета) препараты этой группы назначают, если есть сопутствующие состояния, например артериальная гипертензия, преддиабет или синдром обструктивного апноэ сна», — уточняет врач.

То есть одних только цифр на весах недостаточно, чтобы назначать препараты ГПП-1. Это должен быть случай, когда риски из-за ожирения превышают риски от применения лекарства.

По словам врача, использовать семаглутид и другие агонисты ГПП-1 при относительно нормальном индексе массы тела нецелесообразно и небезопасно. На это есть три причины:

При нормальном ИМТ потеря даже нескольких килограммов чаще всего происходит за счёт мышечной массы, а не жира.

У людей без избыточного веса побочные эффекты проявляются чаще и более выражены, возможны тошнота, рвота, слабость, запоры, дефицит питательных веществ и резкое снижение аппетита.

проявляются чаще и более выражены, возможны тошнота, рвота, слабость, запоры, дефицит питательных веществ и резкое снижение аппетита. Эффект сохраняется только на фоне приёма препарата. После отмены вес, как правило, возвращается, если не изменить питание, уровень физической активности и отношения с едой в целом.

«Использовать препарат, чтобы быстро сбросить пару килограммов, не только неразумно, но и потенциально вредно. Краткосрочная потеря веса не оправдывает рисков. Более устойчивый результат без вмешательства в гормональные механизмы даёт грамотная работа с образом жизни», — говорит специалист.

Насколько эффективен «Оземпик»

Агонисты рецепторов ГПП-1 помогают контролировать уровень сахара в крови, снижают сердечно-сосудистые риски и помогают похудеть. Оценить общую эффективность таких препаратов трудно: многое зависит от конкретного действующего вещества и дозировки. Больше всего данных по семаглутиду, поэтому часто ориентируются на него. Серия клинических исследований SUSTAIN 1-7 показала:

Уровень гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом на фоне лечения семаглутидом улучшился на 1,1–1,4%.

Масса тела уменьшилась на 3,6–4,9 килограмма.

Риск сердечно-сосудистых катастроф снизился на 26%.

Побочные эффекты

© m-gucci/iStock.com

У всех препаратов из этой группы есть побочные эффекты. В большинстве случае они возникают в первые дни приёма и после увеличения дозировки, но постепенно становятся не такими выраженными.

В основном это реакции со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея или запор. Реже встречаются панкреатит, нарушение функции почек (из-за обезвоживания), замедленное опорожнение желудка, аллергические реакции.

«У некоторых пациентов возможны локальные реакции в месте инъекции: покраснение, зуд, лёгкая припухлость. В начале терапии также могут отмечаться слабость или головокружение, чаще на фоне обезвоживания или недостаточного питания», — комментирует эндокринолог Анастасия Крючкова.

Эксперименты на мышах показали, что приём некоторых ГПП-1 влияет на состояние щитовидной железы. Сохраняется ли такой побочный эффект у людей, неизвестно. Тем не менее препараты нельзя применять, если у пациента или его близких родственников был медуллярный рак щитовидной железы или синдром множественной эндокринной неоплазии 2 типа (МЭН-2).

«Также они противопоказаны при тяжёлых заболеваниях желудка, кишечника или поджелудочной железы, когда лечение может ухудшить состояние. Не рекомендуется применение во время беременности и грудного вскармливания, а также при аллергии на компоненты препарата. В целом агонисты рецепторов ГПП-1 считаются эффективными и безопасными, если применять их по показаниям и под контролем специалиста», — говорит врач-эндокринолог.

Кому нужны уколы для похудения и насколько они безопасны

Главное

Семаглутид и другие агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 имитируют работу естественного гормона кишечника, который вырабатывается в ответ на приём пищи. Препараты из этой группы помогают контролировать уровень глюкозы в крови и снижать вес. Однако применяют его только для лечения сахарного диабета 2-го типа и при избыточном весе или ожирении, когда индекс массы тела больше 27 и 30 соответственно. Принимать ГПП-1 при нормальном ИМТ, чтобы сбросить пару килограммов, небезопасно. Во-первых, потеря килограммов в этом случае происходит за счёт мышц, а не жира. Во-вторых, есть риск побочных эффектов. В-третьих, если не изменить образ жизни, после курса уколов вес вернётся. Основные побочные эффекты семаглутида связаны с желудочно-кишечным трактом. Обычно наблюдается тошнота, рвота, диарея или запор, хотя могут быть более серьёзные осложнения: панкреатит, нарушение функции печени и почек. Кроме семаглутида есть другие агонисты ГПП-1, выбирать действующее вещество и дозировку должен врач.

Важные исследования