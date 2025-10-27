У популярного лекарства от диабета нашли новое полезное свойство

Исследователи из Фуцзяньского медицинского университета выяснили, что метформин может положительно влиять на психическое здоровье. Менделевская рандомизация с учётом генетических факторов показала, что приём этого лекарства снижает риск развития биполярного расстройства.

© vadiar/iStock.com

Метформин — один из самых часто назначаемых препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа. Он улучшает чувствительность клеток к инсулину, поэтому считается золотым стандартом начальной терапии. Новые данные показывают, что препарат также может быть полезен для психики. Вероятность развития биполярного раствора у людей, принимающих его, на 67% ниже, чем в среднем в популяции.

При биполярном расстройстве у человека чередуется периоды подъёма психического состояния (мании) и спада (депрессии). Это не просто перепады настроения, а психическое заболевание, которое связано с нарушением обмена нейромедиаторов (дофамина, серотонина, норадреналина) и изменением в энергетическом клеточном обмене.

Забота в мелочах: 6 лекарств, из-за которых набирают лишний вес

Авторы статьи, опубликованной в журнале Medicine, полагают, что защитный эффект метформина объясняется его влиянием на нейробиологические процессы, так как лекарство:

активирует фермент AMPK (АМФ-активируемая протеинкиназа), который работает как датчик клетки и контролирует энергетический баланс;

увеличивает BDNF (нейротрофический фактор мозга), это вещество помогает нейронам создавать новые связи;

улучшает синаптическую пластичность — способность нейронов менять силу связей между собой;

регулирует работу митохондрий — энергетических станций клеток;

снижает окислительный стресс — повреждение клеток свободными радикалами.

Пока это только предварительный прогноз. Чтобы подтвердить защитные свойства метформина, нужны клинические испытания. Однако это не первое исследование, посвященное скрытым эффектам препарата. Ранее исследователи изучали влияние этого лекарства на риск развития деменции у людей с сахарным диабетом. Диабет считается фактором риска старческого слабоумия, но исследование 2022 года показало, что у пациентов, которые принимают метформин, когнитивные нарушения встречаются на 20% реже.