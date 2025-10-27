Врач рассказала, к чему может привести избыток витаминов

Витамины традиционно воспринимают как нечто полезное и необходимое. Они продаются без рецепта, и люди часто самостоятельно принимают их для профилактики, даже если у них нет жалоб. Врач-эндокринолог Милана Цибираева рассказала «Рамблеру», почему не всем нужно принимать добавки с витаминами.

Витамины — незаменимый элемент питания человека. Поскольку организм либо не способен их синтезировать, либо производит в крайне малых дозах, они должны поступать извне. Витамины выполняют ключевую роль в метаболизме: они входят в состав или выступают кофакторами ферментов, участвующих в обмене углеводов, жиров и белков. Кроме того, витамины A и D функционируют как гормоны.

Реклама часто представляет витаминные добавки как безопасное средство, при этом не информируя о рисках. Однако избыток витаминов, или гипервитаминоз, может вызывать не меньше проблем, чем их дефицит.

Почти 80% россиян регулярно покупают витамины и добавки, при этом больше половины начинают приём БАДов без консультации со специалистом. Хотя недостаток витаминов определённо вызывает серьёзные болезни (авитаминозы), обычный полноценный рацион полностью исключает риск дефицитов.

«Особую угрозу представляют жирорастворимые витамины — A, D, E и K. Они способны накапливаться в печени, что вызывает риск лекарственно-индуцированного поражения, и в жировой ткани. В результате вывести их из организма быстро невозможно. Водорастворимые витамины (С, группы В) обычно выводятся с мочой, но, если принимать их в больших дозах регулярно, они могут накопиться до нежелательного уровня». Цибираева Милана врач-эндокринолог сети клиник «Семейная»

Признаки гипервитаминоза

Витамин A

Избыток может возникнуть как при приёме высоких доз добавок, так и при потреблении большого количества продуктов, богатых этим веществом (например, печени животных). Острые проявления включают головную боль, тошноту, рвоту, сонливость, нарушения зрения, судороги. При хроническом накоплении возможны сухость кожи, выпадение волос, трещины на губах, боли в костях и суставах, головные боли.

Витамин D

Его переизбыток приводит к отложению кальция в тканях и сосудах, что может стать причиной камней в почках, аритмии и проблем с костями. Также возникают общая слабость, раздражительность, апатия, сонливость, ухудшение аппетита, тошнота, рвота, диарея или запоры, сухость и зуд кожи.

Витамин E

В больших дозах негативно влияет на работу иммунной системы и на свёртываемость крови, повышает риск кровотечений.

Витамин С

При частом потреблении более 1–5 г появляются боли в животе, диарея, головные боли, раздражительность, а у мужчин повышается риск образования камней в почках.

Витамины группы B

B6. Избыток приводит к нарушению мышечного контроля или координации произвольных движений (атаксии), изжоге и тошноте, чувствительности к солнечному свету (фоточувствительности), онемению. Также снижается способность ощущать боль или экстремальные температуры.

Избыток приводит к нарушению мышечного контроля или координации произвольных движений (атаксии), чувствительности к солнечному свету (фоточувствительности), Также снижается способность ощущать боль или экстремальные температуры. B3. Передозировка проявляется покраснением кожи, нарушениями работы печени, сердцебиением, болями в верхней части живота. Может наблюдаться краснота лица, шеи и кистей, ощущение жара и зуд.

Особенно аккуратными с витаминными добавками следует быть пожилым людям. С возрастом процессы всасывания, распада и выведения веществ из организма могут меняться, поэтому стандартная доза витамина у пожилого человека может приводить к более высокому уровню вещества в крови. Например, приём слишком высоких доз витамина D может вызвать ухудшение когнитивных функций.

Как избежать гипервитаминоза

Здоровым людям, которые придерживаются сбалансированной диеты, обычно не нужно принимать витаминные добавки. Исследования показывают, что большинство людей, принимающих витамины, уже получают рекомендуемое количество с рационом.

Источники витаминов:

витамин А: молочные продукты, яйца и рыба;

молочные продукты, яйца и рыба; витамин B3: курица, говядина, рыба;

курица, говядина, рыба; витамин С: фрукты и овощи;

фрукты и овощи; витамин D: организм вырабатывает его воздействием солнечного света, кроме того, он содержится в жирной рыбе и яичном желтке;

организм вырабатывает его воздействием солнечного света, кроме того, он содержится в жирной рыбе и яичном желтке; витамин Е: содержится в орехах, семенах и маслах.

«Главное правило: витамины следует принимать только при доказанном дефиците и по назначению врача, а ежедневную потребность лучше закрывать за счёт сбалансированного и разнообразного питания. Витамины полезны, только когда их ровно столько, сколько нужно организму, а не больше», — предупреждает врач.

Главное

Избыток витаминов, особенно жирорастворимых (A, D, E, K), может быть опасен. Они накапливаются в организме и могут вызвать проблемы с печенью и почками и сердечно-сосудистые нарушения. У пожилых избыток витамина D может привести к ухудшению когнитивных функций. Водорастворимые витамины (C, группы B) обычно выводятся, но при регулярном приёме высоких доз тоже могут вызывать побочные эффекты. Симптомы гипервитаминоза зависят от конкретного витамина: тошнота, слабость, судороги, боли в костях, проблемы с сердцем и сосудами. Основное правило — принимать витамины только при доказанном дефиците и по назначению врача. Ежедневную потребность лучше покрывать сбалансированным питанием.

