Поможет ли цинк при простуде: разобрались по науке

Цинк — микроэлемент, необходимый для нормальной работы иммунитета. Некоторые исследования показывают, что приём цинка при простуде ускоряет выздоровление. Разобрались, так ли это на самом деле.

© pepifoto/iStock.com

Цинк — один из важнейших микроэлементов. Он необходим для поддержания многих процессов, в частности защиты организма от вирусов. Кроме того, цинк нужен для:

восстановления тканей;

выработки некоторых гормонов;

нормального развития клеток.

По этой причине цинк при простуде всё чаще обсуждают как средство, позволяющее ускорить выздоровление. Исследования показывают, что приём цинка может сокращать продолжительность болезни и уменьшать воспаление слизистых, однако результаты неоднозначны.

Что такое цинк и его функции

Цинк — микроэлемент, который содержится во всех клетках организма. Его относят к жизненно необходимым веществам наряду с железом, магнием и другими минералами и витаминами.

Цинк участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Он необходим для:

синтеза белков и ДНК;

деления клеток и заживления ран;

работы гормонов (инсулина, тестостерона, гормона роста);

нормального восприятия вкуса и запаха;

защиты клеток от повреждений.

Однако основная причина, почему рекомендуют принимать цинк при простуде — его влияние на иммунитет. Цинк регулирует работу Т-лимфоцитов и макрофагов — клеток, которые первыми атакуют вирусы. При его дефиците организм медленнее реагирует на инфекцию.

Простуда: причины и симптомы

Простуда — это чаще всего вирусная инфекция (в редких случаях — бактериальная), вызванная риновирусами, аденовирусами или коронавирусами. Эти вирусы попадают на слизистую носа и горла, проникают в клетки и начинают активно размножаться.

Когда вирусы попадают в организм, иммунная система реагирует воспалением (так организм защищается). По этой причине появляются характерные симптомы:

насморк и заложенность носа;

першение или боль в горле;

кашель;

слабость;

головная боль;

повышение температуры.

Цинк при простуде работает сразу по нескольким направлениям:

тормозит размножение риновирусов — они хуже присоединяются к клеткам слизистой;

поддерживает работу иммунных клеток (Т-лимфоцитов, макрофагов), усиливая их способность бороться с инфекцией;

снижает воспаление и защищает слизистую от повреждений.

© Hiraman/iStock.com

Польза цинка при простуде

Рассмотрим подробнее механизмы, благодаря которым цинк может быть эффективен при простуде:

Подавление вирусной репликации. В лабораторных экспериментах показано, что ионы цинка подавляют активность ферментов, необходимых для размножения вирусов.

Активация противовирусных звеньев иммунитета. Прежде всего это упомянутые выше Т-клетки и макрофаги, которые первыми реагируют на вирусную инфекцию. Кроме того, цинк также нужен для выработки интерферонов — группы противовирусных белков.

Защита слизистых оболочек. Цинк укрепляет эпителий, улучшает мукоцилиарный клиренс (движение слизи в дыхательных путях) и уменьшает воспаление.

Данные исследований относительно эффективности цинка при простуде:

В одном обзорном исследовании указано, что, если принимать цинк при простуде в первые 24 часа с момента появления симптомов, можно сократить её продолжительность.

Метаанализ группы учёных из Сингапура показал, что приём добавок с цинком уменьшает время выздоровления более чем на 2 дня.

Ложка дёгтя

Эксперты Кокрейновского сотрудничества пришли к выводу, что данные о пользе цинке при простуде пока ненадёжны. Вероятность того, что добавки с цинком помогут при простуде, крайне мала.

Как принимают цинк при простуде

Цинк выпускают в нескольких формах:

таблетки и капсулы,

леденцы (пастилки),

сироп,

назальные спреи и ингаляции (применяются редко).

Самыми безопасными и эффективными формами признаны таблетки, капсулы и леденцы.

Как быстро сработает цинк

Цинк не действует мгновенно — его эффективность зависит от того, когда был начат приём. Исследования показывают, что, если принимать цинк в первые 24–48 часов после появления симптомов простуды, заболевание может сократиться на 1–2 дня. В среднем облегчение может наступить уже на 2–3-й день.

Отметим, что существующее лечение простуды направлено на устранение симптомов. Например, жаропонижающие или обезболивающие препараты лишь временно уменьшают проявления заболевания, но не вылечивают его.

© vladans/iStock.com

Возможные побочные эффекты и противопоказания

Цинк считается безопасной добавкой, но при передозировке могут появиться побочные реакции:

тошнота,

неприятный вкус во рту (иногда металлический привкус),

боль в животе,

снижение аппетита.

При длительном приёме высоких доз цинка возможно снижение уровня меди в крови, анемия и нарушение всасывания других витаминов и минералов.

Поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать цинк. Особенно это касается детей, беременных, людей с болезнями печени и почек. На цинк также может быть аллергия.

Роль цинка в профилактике простуды

Эффективность цинка при простуде остаётся спорной. Есть исследования, где люди, регулярно принимавшие цинк, реже заболевали или переносили простуду легче. Другие работы не подтверждают этого эффекта. Поэтому чётких рекомендаций о приёме цинка при простуде пока нет. Возможно, они появятся в дальнейшем, когда будут более убедительные данные о пользе цинка при простуде.

Если человек всё же желает принимать цинк, то на этот счёт лучше проконсультироваться с врачом. Крайне важно не превышать рекомендуемую дозировку и не принимать препарат слишком долго.

Также важно понимать, что состояние иммунитета зависит от образа жизни. В этом смысле действительно помогают:

полноценный сон не менее 7–8 часов;

сбалансированное питание;

умеренная физическая активность;

отказ от вредных привычек;

умение управлять стрессом.

Главное

Часть исследований показывает, что, если начать принимать цинк в первые сутки простуды, он может немного сократить её длительность. Однако эксперты считают, что доказательств всё ещё недостаточно, и эффективность цинка остаётся спорной.

Прежде чем использовать добавки с цинком, проконсультируйтесь с врачом. А лучший способ поддержать иммунитет — полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек.

