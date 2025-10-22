Поможет ли цинк при простуде: разобрались по науке
Цинк — микроэлемент, необходимый для нормальной работы иммунитета. Некоторые исследования показывают, что приём цинка при простуде ускоряет выздоровление. Разобрались, так ли это на самом деле.
Цинк — один из важнейших микроэлементов. Он необходим для поддержания многих процессов, в частности защиты организма от вирусов. Кроме того, цинк нужен для:
- восстановления тканей;
- выработки некоторых гормонов;
- нормального развития клеток.
По этой причине цинк при простуде всё чаще обсуждают как средство, позволяющее ускорить выздоровление. Исследования показывают, что приём цинка может сокращать продолжительность болезни и уменьшать воспаление слизистых, однако результаты неоднозначны.
Что такое цинк и его функции
Цинк — микроэлемент, который содержится во всех клетках организма. Его относят к жизненно необходимым веществам наряду с железом, магнием и другими минералами и витаминами.
Цинк участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Он необходим для:
- синтеза белков и ДНК;
- деления клеток и заживления ран;
- работы гормонов (инсулина, тестостерона, гормона роста);
- нормального восприятия вкуса и запаха;
- защиты клеток от повреждений.
Однако основная причина, почему рекомендуют принимать цинк при простуде — его влияние на иммунитет. Цинк регулирует работу Т-лимфоцитов и макрофагов — клеток, которые первыми атакуют вирусы. При его дефиците организм медленнее реагирует на инфекцию.
Простуда: причины и симптомы
Простуда — это чаще всего вирусная инфекция (в редких случаях — бактериальная), вызванная риновирусами, аденовирусами или коронавирусами. Эти вирусы попадают на слизистую носа и горла, проникают в клетки и начинают активно размножаться.
Когда вирусы попадают в организм, иммунная система реагирует воспалением (так организм защищается). По этой причине появляются характерные симптомы:
- насморк и заложенность носа;
- першение или боль в горле;
- кашель;
- слабость;
- головная боль;
- повышение температуры.
Цинк при простуде работает сразу по нескольким направлениям:
- тормозит размножение риновирусов — они хуже присоединяются к клеткам слизистой;
- поддерживает работу иммунных клеток (Т-лимфоцитов, макрофагов), усиливая их способность бороться с инфекцией;
- снижает воспаление и защищает слизистую от повреждений.
Польза цинка при простуде
Рассмотрим подробнее механизмы, благодаря которым цинк может быть эффективен при простуде:
- Подавление вирусной репликации. В лабораторных экспериментах показано, что ионы цинка подавляют активность ферментов, необходимых для размножения вирусов.
- Активация противовирусных звеньев иммунитета. Прежде всего это упомянутые выше Т-клетки и макрофаги, которые первыми реагируют на вирусную инфекцию. Кроме того, цинк также нужен для выработки интерферонов — группы противовирусных белков.
- Защита слизистых оболочек. Цинк укрепляет эпителий, улучшает мукоцилиарный клиренс (движение слизи в дыхательных путях) и уменьшает воспаление.
Данные исследований относительно эффективности цинка при простуде:
- В одном обзорном исследовании указано, что, если принимать цинк при простуде в первые 24 часа с момента появления симптомов, можно сократить её продолжительность.
- Метаанализ группы учёных из Сингапура показал, что приём добавок с цинком уменьшает время выздоровления более чем на 2 дня.
Ложка дёгтя
Эксперты Кокрейновского сотрудничества пришли к выводу, что данные о пользе цинке при простуде пока ненадёжны. Вероятность того, что добавки с цинком помогут при простуде, крайне мала.
Как принимают цинк при простуде
Цинк выпускают в нескольких формах:
- таблетки и капсулы,
- леденцы (пастилки),
- сироп,
- назальные спреи и ингаляции (применяются редко).
Самыми безопасными и эффективными формами признаны таблетки, капсулы и леденцы.
Как быстро сработает цинк
Цинк не действует мгновенно — его эффективность зависит от того, когда был начат приём. Исследования показывают, что, если принимать цинк в первые 24–48 часов после появления симптомов простуды, заболевание может сократиться на 1–2 дня. В среднем облегчение может наступить уже на 2–3-й день.
Отметим, что существующее лечение простуды направлено на устранение симптомов. Например, жаропонижающие или обезболивающие препараты лишь временно уменьшают проявления заболевания, но не вылечивают его.
Возможные побочные эффекты и противопоказания
Цинк считается безопасной добавкой, но при передозировке могут появиться побочные реакции:
- тошнота,
- неприятный вкус во рту (иногда металлический привкус),
- боль в животе,
- снижение аппетита.
При длительном приёме высоких доз цинка возможно снижение уровня меди в крови, анемия и нарушение всасывания других витаминов и минералов.
Поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать цинк. Особенно это касается детей, беременных, людей с болезнями печени и почек. На цинк также может быть аллергия.
Роль цинка в профилактике простуды
Эффективность цинка при простуде остаётся спорной. Есть исследования, где люди, регулярно принимавшие цинк, реже заболевали или переносили простуду легче. Другие работы не подтверждают этого эффекта. Поэтому чётких рекомендаций о приёме цинка при простуде пока нет. Возможно, они появятся в дальнейшем, когда будут более убедительные данные о пользе цинка при простуде.
Если человек всё же желает принимать цинк, то на этот счёт лучше проконсультироваться с врачом. Крайне важно не превышать рекомендуемую дозировку и не принимать препарат слишком долго.
Также важно понимать, что состояние иммунитета зависит от образа жизни. В этом смысле действительно помогают:
- полноценный сон не менее 7–8 часов;
- сбалансированное питание;
- умеренная физическая активность;
- отказ от вредных привычек;
- умение управлять стрессом.
Главное
Часть исследований показывает, что, если начать принимать цинк в первые сутки простуды, он может немного сократить её длительность. Однако эксперты считают, что доказательств всё ещё недостаточно, и эффективность цинка остаётся спорной.
Прежде чем использовать добавки с цинком, проконсультируйтесь с врачом. А лучший способ поддержать иммунитет — полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек.