Анестезиолог развенчал три популярных мифа о наркозе

Перед операцией многие боятся не скальпеля, а наркоза. Страхи «не проснуться» или, наоборот, проснуться и почувствовать боль — одни из самых распространённых. Врач-анестезиолог Альбина Бураева рассказала «Рамблеру», почему современные препараты не «крадут» годы жизни и как общая анестезия влияет на память.

Миф № 1. От наркоза ухудшается память

Речь идёт, как правило, об общем наркозе. Его действие основано на временном угнетении работы центральной нервной системы, прежде всего коры головного мозга и структур, отвечающих за сознание, внимание и формирование памяти.

«Препараты для анестезии снижают активность нейронов, замедляют передачу сигналов между нервными клетками, из-за чего мозг как бы "отключается" от внешних стимулов. Поэтому после пробуждения наблюдается кратковременная спутанность, сонливость или лёгкие провалы в памяти. Так бывает далеко не у всех и обычно проходит максимум за несколько дней». Бураева Альбина врач — анестезиолог-реаниматолог

У пожилых пациентов, а также у тех, у кого на момент операции уже есть когнитивные нарушения, этот эффект может носить более долгосрочный и выраженный характер. Исследование Mayo Clinic показало, что общая анестезия и хирургическое вмешательство у взрослых старше 70 лет связаны с незначительным, но долгосрочным ухудшением памяти и мыслительных способностей. При этом авторы статьи отмечают, что невозможно точно определить, что вызвало ухудшение — анестезия, сама операция или основные заболевания, требующие вмешательства. Однако ухудшение происходит немного быстрее, чем при естественном старении.

Согласно другому исследованию, пожилые пациенты чаще сталкиваются с временными нарушениями памяти и внимания после операции. Примерно у 12% людей старше 60 лет через три месяца после вмешательства отмечают признаки послеоперационной когнитивной дисфункции — лёгкого снижения умственных способностей. Учёные считают, что это связано не столько с самим наркозом, сколько с реакцией организма на операцию: воспаление, стресс и сопутствующие патологии. Риск повышают возраст, болезни сердца и сосудов, перенесённые инсульты, злоупотребление алкоголем и осложнения во время или после операции. При этом тип анестезии не влияет напрямую на развитие долговременных когнитивных проблем.

Миф № 2. Наркоз крадёт несколько лет жизни

Этот миф остаётся одним из самых стойких среди пациентов. Он сформировался под влиянием страхов, слухов и фрагментарной информации. Однако никаких научных данных, подтверждающих эту информацию, нет.

«Безусловно, после общего наркоза у пациентов могут возникнуть побочные эффекты. Однако надо учитывать, что его делают людям, у которых уже, как правило, есть проблемы со здоровьем. Сама по себе операция — более серьёзный стресс для организма, чем наркоз. Операция вызывает мощную реакцию, воспаление и сильную боль. Анестезия, по сути, призвана защитить организм от этого стресса. Поэтому на продолжительность жизни влияет не она, а основное заболевание и его тяжесть», — говорит врач.

По данным журнала Deutsches Ärzteblatt International, смертность, связанная с анестезией, за последние десятилетия резко снизилась — с примерно 6 случаев на 10 000 операций в 1940-х годах до около 0,4 случая на 100 000 сегодня.

Миф № 3. Во время наркоза можно проснуться

Этот миф связан с тем, что в прошлом единственным способом контролировать состояние пациента были физиологические реакции вроде пульса, дыхания и цвета кожи. Сейчас во время общего наркоза за жизненными показателями следит аппаратура. Резкий скачок пульса или артериального давления во время операции — это классические признаки того, что пациент получает болезненную стимуляцию и наркоз нужно углубить (добавить анестетика, анальгетика или миорелаксанта). Врач реагирует немедленно.

Кроме того, при общем наркозе отключается не просто сознание. Анестезиолог добивается сразу нескольких эффектов: утраты сознания, подавления болевой чувствительности и расслабления мышц. Это достигается с помощью разных препаратов, которые действуют вместе и позволяют полностью исключить боль и движения во время операции.

Хотя состояние интраоперационного осознания (когда пациент находится под наркозом, но сохраняет сознание и может чувствовать боль) возможно, оно встречается крайне редко. По разным данным, случаи интраоперационного осознания встречаются примерно от 1 на 1000 до 1 на 20 000 наркозов. Частота зависит от метода анестезии, состояния пациента и типа операции.

Главное

Временные провалы в памяти после общей анестезии возможны, но они быстро проходят, а у пожилых пациентов с уже существующими когнитивными нарушениями могут быть чуть более выражены. Мнение о том, что наркоз крадёт годы жизни, не имеет научных доказательств — современные препараты и технологии делают анестезию безопасной. Смертность, связанная с наркозом, снизилась до 0,4 на 100 000 случаев. Страх почувствовать боль во время операции тоже беспочвенен: состояние пациента постоянно контролируется аппаратурой, а при малейших признаках реакции врач немедленно корректирует дозу препаратов.

