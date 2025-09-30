Популярные таблетки для сердца оказались смертельно опасными

Бета-блокаторы десятилетиями были стандартом лечения после инфаркта. Но современные исследования ставят под сомнение их универсальность. Особенно для женщин, у которых показатели работы сердца вернулись к норме. Разобрались, что это значит и когда препараты действительно нужны.

Что такое бета-блокаторы

Это лекарства, которые уменьшают нагрузку на сердце. Они блокируют действие гормонов стресса — адреналина и норадреналина, — из-за чего сердце бьётся реже и слабее, а давление снижается. Некоторые препараты дополнительно расширяют сосуды и улучшают кровоток.

Врачи назначают их при:

аритмии — для контроля сердечного ритма;

стенокардии — чтобы сократить количество приступов;

сердечной недостаточности;

после инфаркта — чтобы снизить риск повторного приступа;

гипертонии — если другие препараты не помогают;

мигрени — для облегчения симптомов;

тревожности — для уменьшения дрожи и учащённого сердцебиения.

Есть разные типы бета-блокаторов: одни действуют в основном на сердце, другие — и на сердце, и на сосуды. Конкретный препарат подбирают с учётом состояния и сопутствующих болезней.

Бета-блокаторы — одни из первых препаратов, которые доказали пользу после инфаркта. Ранние исследования показали: они снижают смертность за счёт замедления сердечного ритма и уменьшения потребности миокарда в кислороде. Эти данные легли в основу международных рекомендаций, и бета-блокаторы назначали почти всем пациентам после инфаркта. Такой подход был оправдан, потому что других эффективных методов лечения тогда не было.

За последние десятилетия ситуация изменилась. Врачи стали использовать стенты, статины и современные протоколы терапии. Поэтому всё чаще обсуждают, стоит ли назначать бета-блокаторы после инфаркта, если функция сердца сохранена.

Что говорят новые исследования

Учёные из Испании и Италии проанализировали данные 8438 пациентов из 109 медицинских центров. Все они перенесли инфаркт миокарда, но функция сердца у них была сохранена — фракция выброса левого желудочка была выше на 40%. Фракция выброса показывает, какой процент крови сердце выталкивает при каждом сокращении. Нормальное значение — от 55 до 70%. Если оно снижается ниже 40%, это указывает на серьёзное нарушение работы органа.

Половина участников получала бета-блокаторы в дополнение к стандартному лечению, другая половина — нет. За пациентами наблюдали 3,7 года. Результаты оказались неожиданными: разницы между группами не было. Частота повторных инфарктов, госпитализаций по причине сердечной недостаточности и уровень смертности оказались сопоставимыми.

Отдельный анализ 1627 женщин показал другую картину. У тех, кто принимал бета-блокаторы, осложнения и смертность встречались чаще, особенно при высоких дозах и при хорошем восстановлении сердца. У мужчин подобной зависимости не выявили.

Что это значит для пациентов и врачей

Свежие данные не означают, что бета-блокаторы потеряли ценность. Эти препараты по-прежнему важны при сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса, аритмиях и трудно контролируемой гипертонии.

Но у пациентов, которые перенесли инфаркт и при этом сохранили нормальную функцию сердца, пользы от бета-блокаторов может не быть. Более того, у женщин в такой ситуации препараты иногда повышают риск осложнений и смертности.

Кардиологи отмечают: пересмотр клинических рекомендаций займёт время, но новые результаты уже показывают, что подход должен быть более индивидуальным. Лечение после инфаркта стоит подбирать с учётом пола, состояния сердца и сопутствующих болезней.

Главное

Бета-блокаторы остаются важными препаратами при аритмиях, сердечной недостаточности и трудно контролируемой гипертонии. Однако новые крупные исследования показали: у людей, которые перенесли инфаркт и при этом сохранили нормальную функцию сердца, они не снижают смертность и риск осложнений. Более того, у женщин в такой ситуации препараты иногда повышают этот риск. Поэтому лечение должно быть индивидуальным — с учётом состояния сердца, пола и сопутствующих болезней.

