Учёные обрушились с критикой на Трампа за слова о парацетамоле

Парацетамол — самое распространённое средство от боли и температуры во время беременности. Дональд Трамп объявил, что он связан с аутизмом, и призвал женщин отказаться от лекарства. Свои выводы он анонсировал на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком, назвав их «одним из самых больших медицинских объявлений в истории страны». Поводом для новой волны обсуждений стало решение FDA добавить на упаковку парацетамола предупреждение о «возможной связи» с аутизмом у детей. Разобрались, есть ли у его слов основания.

© Aaron Schwartz - Pool via CNP/globallookpress.com

Что показывают исследования

Крупное шведское исследование проанализировало данные почти 2,5 млн детей, рождённых в 1995–2019 годах. Среди детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности, аутизм встречался у 1,42%, среди остальных — у 1,33%. Разница минимальна. Сравнение родных братьев и сестёр, где один ребёнок имел внутриутробный контакт с препаратом, а другой — нет, тоже не выявило связи. Такой дизайн помогает учесть генетику и семейные факторы.

Ещё одно крупное исследование из Японии с участием более 200 000 детей подтвердило вывод: приём парацетамола во время беременности не увеличивает риск расстройств аутистического спектра.

Эксперты авторитетного журнала Nature подчёркивают: чем выше качество контроля и учёта искажающих факторов (инфекции, общее здоровье матери, генетика), тем реже появляется даже слабая статистическая ассоциация. По совокупности надёжных данных причинно-следственной связи не видно.

Есть ли повод для сомнений

В крупных когортных проектах, таких как исследование здоровья медсестёр II и Бостонская когорта новорождённых, находили такую корреляцию. В некоторых работах риск был выше при длительном и регулярном приёме лекарства на протяжении всей беременности.

Учёные подчёркивают: данные противоречивы, а причинно-следственная связь не доказана. FDA также отмечает: лекарство разрешено при беременности, если использовать его в минимальной дозе и не дольше, чем нужно.

В 2025 году Гарвардская школа общественного здравоохранения совместно с коллегами из Маунт-Синай проанализировала 46 работ, проведённых в разных странах. Приём парацетамола во время беременности может быть связан с повышенным риском нарушений нервного развития, в том числе аутизмом и СДВГ. Однако авторы отметили, что препарат всё же важен: он снижает температуру, а лихорадка во время беременности сама по себе опасна для плода. Поэтому рекомендации звучат осторожно: минимальная доза, краткий курс и наблюдение врача.

Разночтения объясняют сложностью учёта множества факторов. Женщины принимают парацетамол чаще, когда у них есть инфекции или хронические болезни. Именно они, а не препарат, могут влиять на развитие плода. Кроме того, данные об использовании лекарства часто собирают по самоотчётам, которые бывают неточными. Поэтому даже там, где находят статистическую связь, эффект оказывается очень слабым, и, скорее всего, он не связан напрямую с препаратом.

Чем опасны заявления Трампа

Для беременных очень мало безопасных обезболивающих. Парацетамол остаётся препаратом выбора, потому что другие лекарства, например ибупрофен, могут навредить плоду. Поэтому категоричный призыв не использовать его крайне опасен. Отказ от лечения боли и особенно высокой температуры во время беременности может навредить и матери, и ребёнку.

Есть и другая сторона — социальная. Когда речь заходит о лекарствах и аутизме, вина часто ложится на матерей. Это усиливает стресс, чувство вины и стигматизацию, хотя убедительных доказательств связи нет. Подобные заявления отвлекают внимание от реальных проблем и мешают поиску эффективной помощи людям с аутизмом.

Почему растёт число диагнозов аутизма

Рост статистики за последние десятилетия не означает, что аутизм стал встречаться чаще. Поменялись диагностические критерии: они стали шире и охватывают больше людей — как детей, так и взрослых. Кроме того, повысилась осведомлённость. Родители и врачи стали внимательнее относиться к особенностям поведения детей и чаще направляют их на обследование. Всё больше взрослых также получают диагноз уже во взрослом возрасте.

Таким образом, рост числа случаев аутизма в медицинской статистике в первую очередь отражает улучшение диагностики и изменения в подходах, а не влияние парацетамола или других лекарств.

Главное

Заявление Дональда Трампа о том, что парацетамол связан с аутизмом, не подтверждают научные данные. Самые надёжные исследования в Швеции и Японии не выявили связи между приёмом препарата во время беременности и аутизмом у детей. Систематический обзор Гарвардской школы медицины показал возможную ассоциацию. Но даже там авторы подчёркивают: парацетамол остаётся важным и относительно безопасным средством для беременных, если использовать его в минимальной дозе и коротким курсом. Авторы Nature предупреждают: отказ от лекарства может навредить больше, чем его применение, потому что высокая температура и сильная боль опасны сами по себе.

