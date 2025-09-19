Учёные синтезировали принципиально новый антибиотик

Сотрудники Ливерпульского университета заявили, что создали препарат, который убивает даже супербактерии. Результаты исследования опубликовали в Journal of Medicinal Chemistry.

© onurdongel/iStock.com

Супербактериями называют патогены, которые стали устойчивыми к лекарствам. ВОЗ уже признала эту проблему угрозой человечеству. В списке бактерий, которые не реагируют на обычные лекарства, уже десятки видов, в том числе возбудители пневмонии, кишечных инфекций и туберкулёза. Если микроорганизмы продолжат формировать резистентность, большинство достижений современной медицины потеряют смысл. Простые инфекции станут смертельно опасными, а операции слишком рискованными.

Поэтому учёные пытаются создать новые антибиотики. Ставку делают на антимикробные пептиды, которые разрушают клеточные стенки бактерий. Как раз этим занимались авторы нового исследования.

Они синтезировали препарат на основе природных молекул, которые бактерии в почве используют для уничтожения конкурирующих микробов. Лекарство получило название Novltex. В отличие от традиционных антибиотиков оно воздействует на липид II — основной компонент, который формирует клеточные стенки бактерий. За счёт этого антибиотик должен обеспечить длительную защиту от резистентности, так как липид II не мутирует.

Эксперименты подтвердили эффективность нового препарата против метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) и энтерококков. Разработчики полагают, что Novltex станет основой для создания новых антибиотиков и решит проблему устойчивости к ним.