Названы болезни, при которых поможет куркума

Куркума давно известна как «золотая специя», которой приписывают противовоспалительные и омолаживающие свойства. Разобрались, действительно ли она так полезна, в какой форме лучше её употреблять и стоит ли вообще принимать добавки с куркумином.

© AD077/iStock.com

Куркуму получают из подземных стеблей или корневищ растения Curcuma longa. Её широко используют из-за её влияния на вкус блюд и потенциальной пользы для здоровья. Куркуму применяют в разных формах, в том числе в виде молотой специи и свежего корня, а также как пищевую добавку.

Главное действующее вещество — куркумин. Это природный полифенольный пигмент, который придаёт корню куркумы характерный ярко-жёлтый цвет. Учёные выяснили, что куркумин влияет на работу разных молекул в организме и действует на клетки, что и объясняет его полезные эффекты.

Полезные свойства куркумы

Антиоксидантные свойства

Куркумин помогает организму бороться со свободными радикалами и окислительным стрессом. Он повышает активность защитных ферментов, а также может напрямую нейтрализовать молекулы кислорода и азота. Куркумин действует как «разрушитель цепей» вредных реакций в клетках.

Противовоспалительные свойства

Воспаление и окислительный стресс связаны — одно может провоцировать другое. Куркумин помогает снижать воспаление, блокируя «включатель» воспалительных процессов — фактор NF-κB. Благодаря этому куркумин потенциально полезен при многих хронических заболеваниях, включая болезни сердца, диабет, артрит и даже некоторые формы рака.

Эффективность

Было проведено множество исследований, посвящённых безопасности и полезности куркумы при различных заболеваниях, но однозначно сказать, полезна ли куркума или куркумин, нельзя.

Куркумин потенциально может быть полезен при этих состояниях:

Поллиноз. Может уменьшать такие симптомы, как чихание, зуд, насморк и заложенность носа.

Может уменьшать такие симптомы, как чихание, зуд, насморк и заложенность носа. Несварение (диспепсия). Употребление куркумы может облегчить несварение у некоторых пациентов. Приём куркумина перорально может быть так же эффективен, как и приём омепразола.

Употребление куркумы может облегчить несварение у некоторых пациентов. Приём куркумина перорально может быть так же эффективен, как и приём омепразола. Депрессия. Большинство исследований показывают, что приём куркумина уменьшает симптомы депрессии у людей, которые уже принимают антидепрессанты.

Большинство исследований показывают, что приём куркумина уменьшает симптомы депрессии у людей, которые уже принимают антидепрессанты. Высокий уровень холестерина или других жиров в крови. Может снижать уровень триглицеридов. Однако данные о влиянии куркумы на уровень холестерина противоречивы. Кроме того, есть много разных продуктов с куркумой, и неизвестно, какой из них более эффективен.

Однако данные о влиянии куркумы на уровень холестерина противоречивы. Кроме того, есть много разных продуктов с куркумой, и неизвестно, какой из них более эффективен. Неалкогольная жировая болезнь печени. Приём экстракта куркумы внутрь снижает уровень маркеров повреждения печени у людей с этим заболеванием. Кроме того, он, возможно, помогает предотвратить накопление жира в печени.

Приём экстракта куркумы внутрь снижает уровень маркеров повреждения печени у людей с этим заболеванием. Кроме того, он, возможно, помогает предотвратить накопление жира в печени. Отёк и язвы во рту (мукозит полости рта). Приём куркумина внутрь в виде пастилок или ополаскивателя для полости рта может предотвратить отёк и появление язв во рту во время лучевой терапии рака.

Приём куркумина внутрь в виде пастилок или ополаскивателя для полости рта может предотвратить отёк и появление язв во рту во время лучевой терапии рака. Артрит. Приём экстракта куркумы может уменьшить боль и улучшить подвижность у людей с артритом коленного сустава. Куркума снижает боль почти так же, как ибупрофен, но слабее диклофенака.

Приём экстракта куркумы может уменьшить боль и улучшить подвижность у людей с артритом коленного сустава. Куркума снижает боль почти так же, как ибупрофен, но слабее диклофенака. Зуд. Приём куркумы внутрь может уменьшить зуд, вызванный разными причинами.

Неэффективен при:

Болезни Альцгеймера. Приём куркумы или содержащегося в ней куркумина внутрь не облегчает симптомы.

Приём куркумы или содержащегося в ней куркумина внутрь не облегчает симптомы. Язве. Не способствует заживлению язвы желудка.

Что важно знать перед приемом Омега 3-6-9: видео

Ограничения и спорные моменты

Куркумин, неоднозначная «панацея», стал объектом множества исследований. Однако из-за широкого спектра биологических свойств некоторые учёные скептически относятся к куркумину и называют его «обманщиком» для химиков. В научных исследованиях, которые выявили положительную связь с состоянием здоровья, используется либо чистый куркумин, либо насыщенный экстракт куркумы. Дозы, необходимые для получения положительного эффекта, очень высоки — обычно около 1000 мг в день.

Низкая биодоступность – куркумин плохо усваивается, поэтому для достижения заметного эффекта часто используют специальные формы с улучшенным всасыванием или комбинации с пиперином (веществом, придающим жгучий вкус перцу).

поэтому для достижения заметного эффекта часто используют специальные формы с улучшенным всасыванием или комбинации с пиперином (веществом, придающим жгучий вкус перцу). Неоднозначные результаты клинических исследований для многих заболеваний. Нужны дополнительные качественные исследования, чтобы подтвердить эффективность куркумина и уточнить оптимальные дозировки и продолжительность применения.

качественные чтобы подтвердить эффективность куркумина и уточнить оптимальные дозировки и продолжительность применения. Различие между куркумой и куркумином. Употребление куркумы как специи не эквивалентно приёму концентрированного куркумина в капсулах. Дозы, содержащиеся в специях, обычно слишком малы для терапевтического эффекта.

Единого мнения о том, какая концентрация куркумина необходима для терапевтического эффекта, нет. Существует множество рецептур, но нет исследований, в которых сравнивалась бы биодоступность каждой из них.

Как правильно употреблять куркуму

Сам по себе куркумин, содержащийся в куркуме, не усваивается и очень быстро выводится. Поэтому его эффективность зависит от того, в каком количестве вы его принимаете и как он приготовлен.

Куркума приносит больше пользы в комбинации с:

Чёрным перцем. Пиперин, активный компонент чёрного перца, увеличивает усвояемость куркумы на 2000%.

Пиперин, активный компонент чёрного перца, увеличивает усвояемость куркумы на 2000%. Полезными жирами. Куркумин — жирорастворимое вещество. Когда он связывается с жиром, организм усваивает его лучше.

Куркумин — жирорастворимое вещество. Когда он связывается с жиром, организм усваивает его лучше. Правильной термической обработкой. Лёгкая, например тушение или быстрое обжаривание, может улучшать усвоение, но слишком сильная термообработка разрушает вещество.

Учёные назвали витамин, без которого страдает память, сердце и нервы

Куркума как добавка

И куркума, и куркумин обычно безопасны и хорошо переносятся при приёме до 8 граммов в день в течение двух месяцев. Однако в больших дозах куркума может вызывать боль в животе, тошноту и диарею.

Как и все пищевые добавки, препараты с куркумой не регулируются так же, как лекарства. Это значит, что фактическое содержание куркумина может отличаться от указанного на этикетке. Кроме того, добавки могут содержать посторонние ингредиенты, потенциально вредные для здоровья.

Перед началом приёма куркумы или куркумина нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Особая осторожность нужна, если есть хронические заболевания, а также:

при приёме препаратов, разжижающих кровь;

если предстоит операция;

при беременности;

есть заболевания печени или желчного пузыря;

идёт курс химиотерапии.

Кроме того, людям с диабетом важно учитывать, что куркума может снижать уровень сахара в крови.

Улучшает иммунитет и память: что науке известно о мумиё

Главное

Куркума — это специя, главное действующее вещество которой — куркумин, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Несмотря на исследования, сделать однозначный вывод по пользе нельзя. Он может быть полезен при артрите, поллинозе, диспепсии, депрессии, жировой болезни печени и высоком уровне триглицеридов, но эффективность при других заболеваниях остаётся противоречивой. Сам по себе куркумин плохо усваивается, поэтому его рекомендуется сочетать с чёрным перцем, содержащим пиперин, жирами, а также подвергать лёгкой термической обработке. Куркума хорошо переносится в дозах до 8 г в день. Среди ограничений — низкая биодоступность и различие между специями и концентрированными добавками, так как специя содержит слишком мало куркумина для терапевтического эффекта. Возможны побочные действия — тошнота, диарея, боли в животе, аллергия. Противопоказания включают беременность, желчнокаменную болезнь, заболевания печени, приём антикоагулянтов, подготовку к операции и курс химиотерапии, а при диабете куркума может снижать уровень сахара в крови. Перед началом приёма добавок нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Важные исследования