FDA одобрило капли, которые за 30 минут возвращают ближнее зрение

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило глазные капли, которые восстанавливают ближнее зрение за 30 минут. Препарат Vizz успешно прошёл клинические испытания и доказал свою эффективность и безопасность.

Новые капли представляют собой офтальмологический раствор ацеклидина и предназначены для лечения пресбиопии (возрастной дальнозоркости). Это состояние возникает, когда хрусталик теряет гибкость, а мышцы глаза ослабевают. Пациентам становится труднее фокусироваться на близких предметах. Обычно пресбиопия развивается у людей старше 40 лет: они по-прежнему хорошо видят вдаль, но ближнее зрение ухудшается.

По данным исследований, от пресбиопии страдает примерно четверть населения мира. В США среди людей старше 45 лет её распространённость превышает 80%. Традиционно для коррекции используют очки или контактные линзы, однако всё больше внимания уделяется медикаментозным методам.

Раствор Vizz сокращает сфинктер радужки и сужает зрачок. Это увеличивает глубину фокуса и делает изображение вблизи более чётким. При этом дальнее зрение не страдает, так как препарат почти не вызывает спазм аккомодации (перенапряжение глазной мышцы).

В клинических испытаниях участвовали более 400 человек. Участники применяли капли раз в день в течение месяца. Эффект наступал через полчаса и сохранялся до 10 часов. Серьёзных побочных эффектов не зафиксировано.

Ожидается, что Vizz поступит в продажу в конце 2025 года. Разработчики считают, что этот препарат способен изменить подходы к лечению возрастной потери зрения.

На рынке уже есть похожие капли на основе пилокарпина, которые работают по схожему принципу — сужают зрачок и расширяют глубину фокуса. Однако пилокарпин может вызывать аккомодационный спазм — непроизвольное сокращение ресничной мышцы, сопровождающееся головной болью и временной близорукостью. У Vizz риск таких побочных эффектов ниже.