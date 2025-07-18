У лекарства от ожирения нашли защитные свойства против инсульта

Три работы, представленные на 22-м ежегодном собрании Общества нейроинтервенционной хирургии (SNIS), показали возможность использовать препараты семаглутида («Оземпик», в России зарегистрирован как «Ребелсас» «Семавик», «Квинсента») для снижения риска инсульта и его последствий.

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Эти лекарства помогают контролировать уровень сахара в крови и часто вызывают потерю веса, в основном их назначают при сахарном диабете 2-го типа.

В первом исследовании учёные из Университета Висконсин — Мэдисон использовали данные пациентов медицинского центра университета и Глобального медицинского сотрудничества. Они проанализировали, есть ли разница в исходах у пациентов на семаглутиде, перенёсших инсульт, по сравнению с теми, кто его не принимал.

В глобальный анализ вошли данные более 2 миллионов пациентов с инсультом. Из них около 43 тысяч принимали семаглутид. Смертность в этой группе составила 5,26%, тогда как среди тех, кто не получал препарат, — 21,61%. Долгосрочное выживание также было выше — 77,5% против 31%.

Похожую картину показали данные Университета Висконсина. Там анализировали 13,5 тысячи человек с инсультом. Из них семаглутид принимали 190. Смертность среди них была в 5 раз ниже — 5,26% против 26,57% у тех, кто не получал препарат.

Во втором исследовании, также проведённом в Университете Висконсин — Мэдисон, учёные проанализировали крупную выборку записей о пациентах скорой помощи с инсультом. Они обнаружили, что у тех, кто, предположительно, принимал семаглутид, риск инсульта был ниже. Исследователи планируют продолжить работу с данными аптек, чтобы более точно определить связь между лекарством и профилактикой инсульта.

Третье исследование представили учёные из Медицинской школы Техасского университета в Галвестоне. Они изучали, как семаглутид может повлиять на состояние пациентов после мозговых кровоизлияний (как спонтанных кровотечений, так и вызванных разрывом мозговой аневризмы) и инсультов.

Исследователи проанализировали записи пациентов через 6 месяцев и год после кровоизлияний, а также через год и два года после инсультов. Команда обнаружила, что приём семаглутида был связан с меньшим риском судорог, когнитивных нарушений, повторных кровоизлияний и смерти.

По словам ведущего автора первых двух исследований Ахмеда Элбайоми, результаты очень обнадёживающие. «Безусловно, необходимы дальнейшие исследования, но потенциал защиты этих препаратов вызывает большой интерес», — сказал он.

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