Учёные назвали витамин, без которого страдает память, сердце и нервы

Витамин B1, или тиамин, участвует в работе мозга, сердца и нервной системы, но организм не может вырабатывать его сам. Разобрались, почему важно получать тиамин с едой, в чём его польза и когда стоит подумать о лекарствах.

© monticelllo/iStock.com

Что такое витамин B1 (тиамин)

Это водорастворимый витамин из группы B, который участвует в обмене веществ и помогает превращать углеводы в энергию. Он необходим для нормальной работы мозга, сердца и нервной системы. Это первый витамин группы B, который открыли учёные, поэтому ему присвоили номер один — B1.

Организм не может синтезировать тиамин и почти не хранит его в запасе, поэтому нужно получать его с едой каждый день. Тиамин содержится в мясе, рыбе, бобовых, цельнозерновых продуктах и обогащённых злаках. В обычных условиях его дефицит встречается редко, но при некоторых болезнях или нарушениях питания потребность может возрастать.

Зачем он нужен организму

Участвует в выработке энергии

Тиамин необходим для синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) — основного источника энергии для клеток. Без него организм не может эффективно превращать углеводы в энергию.

Поддерживает работу сердца

Сердечная мышца особенно чувствительна к дефициту тиамина. Исследования показывают, что у многих пациентов с хронической сердечной недостаточностью снижен уровень витамина B1.

Важен для нервной системы

Тиамин помогает передавать сигналы между нервными клетками. Его нехватка может нарушать координацию, вызывать мышечную слабость и снижать чувствительность в конечностях.

© gorodenkoff/iStock.com

Защищает мозг

При тяжёлом дефиците развивается синдром Вернике — Корсакова — серьёзное неврологическое нарушение, похожее на деменцию. Это состояние чаще всего возникает у людей с алкогольной зависимостью или после бариатрических операций. В таких случаях организм плохо усваивает тиамин, и мозг не получает нужного количества.

Помогает контролировать уровень сахара

У людей с диабетом 1-го и 2-го типа часто отмечают сниженный уровень тиамина. Он участвует в обмене глюкозы, поэтому его нехватка может усугублять метаболические нарушения.

Некоторые исследования показывают, что добавки с тиамином могут немного улучшать контроль уровня сахара и липидный профиль. Например, приём 100–900 мг в день в течение трёх месяцев помог снизить уровень триглицеридов и повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП у людей с диабетом 2-го типа. Однако авторы подчёркивают, что нужны более масштабные исследования.

Также изучают эффективность бенфотиамина — жирорастворимой формы витамина B1. Учёные из Пакистана отметили, что он может уменьшать симптомы диабетической нейропатии, но результаты пока противоречивы, и убедительных данных недостаточно.

Есть сладкое можно: 7 главных мифов о диабете

Чем опасен дефицит тиамина

© Yuliia Kaveshnikova/iStock.com

При лёгкой нехватке тиамина могут появиться слабость, раздражительность, потеря аппетита и снижение веса. В группе риска:

люди с хронической алкогольной зависимостью;

пациенты после бариатрических операций;

пожилые;

люди с ВИЧ, диабетом, воспалительными заболеваниями кишечника;

пациенты на диализе или с длительной рвотой;

те, кто принимает мочегонные.

Серьёзные осложнения

При выраженном дефиците развивается авитаминоз — заболевание, которое может протекать в двух формах:

Сухой авитаминоз поражает периферические нервы. Он вызывает слабость, онемение, нарушение координации и снижение чувствительности в ногах и руках.

поражает периферические нервы. Он вызывает слабость, онемение, нарушение координации и снижение чувствительности в ногах и руках. Влажный авитаминоз затрагивает сердечно-сосудистую систему. Он может вызывать одышку, отёки, учащённое сердцебиение и застойную сердечную недостаточность.

Безопасность и взаимодействия

Если питание разнообразное, организм получает достаточно тиамина с едой. Но при нарушении усвоения или повышенной потребности врачи могут назначить внутривенное введение. Форму и дозировку подбирают в зависимости от состояния.

Тиамин хорошо переносится и не накапливается в организме. Избыточное количество выводится с мочой, поэтому передозировка маловероятна. Тем не менее в редких случаях возможны нежелательные реакции: тошнота, сыпь, зуд, ощущение жара. Некоторые препараты могут снижать уровень тиамина, например диуретики. Если вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом.

Главное

Витамин B1, или тиамин, играет ключевую роль в работе мозга, сердца и нервной системы. Организм не вырабатывает тиамин и не накапливает его, поэтому важно получать его с едой каждый день. Хорошие источники — мясо, рыба, злаки и бобовые. У большинства людей с разнообразным питанием дефицит встречается редко. Но при алкоголизме, диабете, заболеваниях ЖКТ или после бариатрии уровень тиамина может снижаться. Длительный дефицит опасен: он может привести к поражению нервов, сердечной недостаточности и синдрому Вернике — Корсакова. Эти состояния требуют медицинской помощи и восполнения тиамина в высоких дозах.

Важные исследования