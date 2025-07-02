Россиянам рассказали, почему капельницы не помогают

Многие уверены, что капельницы эффективнее таблеток, но это не всегда так. Клинический фармаколог, к. м. н. Ирина Демидова объяснила, чем действительно отличаются эти формы лечения, когда инфузии оправданны, а когда можно обойтись таблетками или уколами.

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«Пациенты часто воспринимают капельницы как самый мощный и быстрый способ лечения. Им кажется, что внутривенное введение витаминов, лекарств или детокс-коктейлей действует лучше и быстрее, чем таблетки или уколы. Но у инфузий есть строгие медицинские показания, их нельзя подбирать только по желанию пациента». Демидова Ирина клинический фармаколог, к. м. н.

У каждого препарата свой оптимальный способ доставки в организм, при котором он будет максимально эффективен и безопасен. Не существует универсального метода, подходящего для всех случаев: то, что хорошо работает в одной ситуации, может быть лишним или даже вредным в другой.

Биодоступность и фармакокинетика: что это такое

Эффективность той или иной формы лекарства определяют два ключевых понятия:

Биодоступность — сколько действующего вещества в итоге попадает в кровоток в активной форме.

— действующего вещества в итоге в кровоток в активной форме. Фармакокинетика — как лекарство всасывается, распределяется, перерабатывается и выводится из организма.

Именно от этих характеристик зависят скорость начала действия, сила эффекта и длительность работы препарата.

«Выбор формы введения — это не вопрос, что мощнее, а вопрос того, как достичь нужной концентрации лекарства в крови с минимальными рисками и максимальным удобством для пациента», — объясняет врач.

Пероральный путь (таблетки, капсулы)

Приём таблеток и капсул — самый простой и привычный способ лечения. Их оболочка защищает действующее вещество от кислоты в желудке, а само лекарство начинает выделяться там, где оно лучше всего всасывается, — в тонком кишечнике.

Когда пациент принимает таблетку, лекарство сначала растворяется в желудочно-кишечном тракте, а потом попадает в кровь. Часть вещества может разрушаться или перерабатываться печенью, поэтому эффект наступает не сразу. Это нормальный процесс, который учитывают при производстве и расчёте дозировки. Многие таблетки делают так, чтобы лекарство выделялось постепенно и действовало дольше.

Говорить, что таблетки менее эффективны, чем капельницы, неправильно. Их эффективность зависит от ситуации и цели лечения:

При заболеваниях лёгкой и средней тяжести — например, простуде, боли, инфекции или хронических болезнях — таблетки полностью справляются со своей задачей.

— например, простуде, боли, инфекции или — со своей задачей. Для длительного лечения именно таблетки или капсулы удобнее и безопаснее всего, потому что их легко принимать дома.

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Внутримышечные и подкожные уколы

Это способ введения лекарства с помощью инъекций — укол делают либо в мышцу (в ягодицу или бедро), либо под кожу. Оно постепенно впитывается в кровь через ткани — мышечную или жировую. За счёт этого действие начинается быстрее, чем у таблеток, но медленнее, чем при капельнице. В среднем эффект наступает через 10–30 минут после укола.

Когда используют:

Если пациент не может принимать таблетки — например, при сильной рвоте или нарушении глотания.

принимать таблетки — например, при сильной рвоте или нарушении глотания. Когда нужно, чтобы лекарство подействовало быстрее, чем таблетки, но нет необходимости в капельнице.

чем таблетки, но нет необходимости в капельнице. Для введения препаратов, которые специально разработаны так, чтобы медленно выделяться из мышцы и долго действовать (например, некоторые антибиотики или гормональные препараты).

Ограничения и особенности:

Уколы могут быть болезненными и требуют навыков для правильного введения.

Иногда в месте инъекции возникает уплотнение или раздражение.

или раздражение. Не все лекарства можно колоть — часть препаратов работает только при приёме внутрь или при введении в вену.

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Внутривенные инъекции и капельницы

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Когда лекарство вводят прямо в вену, оно попадает в кровь сразу. Это называется 100%-ная биодоступность — всё количество препарата начинает действовать без потерь. Эффект развивается очень быстро, иногда почти мгновенно.

Когда внутривенное введение действительно нужно:

При экстренных состояниях, когда важна каждая минута, например при шоке, тяжёлых аллергических реакциях, сильной боли или резком падении давления.

когда важна каждая минута, например при шоке, тяжёлых аллергических реакциях, сильной боли или резком падении давления. Когда человек не может принимать лекарства другим способом — при рвоте, потере сознания.

Если необходимо точно контролировать дозу и скорость поступления лекарства, например при химиотерапии.

«У людей с сердечной недостаточностью, нарушением функции почек или склонностью к отёкам лишняя жидкость из капельниц может перегрузить сердце и ухудшить состояние. Это может вызывать одышку, повышение давления, ухудшение работы почек. Поэтому у таких пациентов внутривенное введение применяют только по строгим показаниям и с осторожностью. В большинстве случаев пожилым людям с хроническими заболеваниями безопаснее использовать таблетки или уколы в мышцу — они действуют достаточно эффективно и не создают риска перегрузки организма жидкостью», — объясняет врач.

Риски ненужных инфузий:

инфекции, если нарушены правила стерильности или катетер стоит слишком долго;

если нарушены правила стерильности или катетер стоит слишком долго; аллергические реакции, которые при введении препарата в вену могут быть тяжелее;

которые при введении препарата в вену могут быть тяжелее; флебит — воспаление стенки вены в месте катетера;

— воспаление стенки вены в месте катетера; тромбоз — образование тромба в вене, что может привести к нарушению кровотока и другим осложнениям.

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Быстрое попадание в кровь не значит быстрое выздоровление

Внутривенное введение действительно обеспечивает максимально быструю доставку действующего вещества в системный кровоток. Это значит, что терапевтическая концентрация препарата достигается за минуты. Но скорость попадания лекарства в кровь и скорость выздоровления — это разные вещи.

Выздоровление организма — это более сложный процесс, который включает:

регенерацию тканей,

восстановление функций органов,

иммунный ответ.

У этих процессов есть свои биологические сроки, они не могут произойти моментально, даже если концентрация лекарства максимальная.

Как врач выбирает форму введения препарата

Это зависит от нескольких факторов:

цель терапии: быстрое начало действия или длительное поддержание эффекта, системное или местное воздействие;

быстрое начало действия или длительное поддержание эффекта, системное или местное воздействие; состояние пациента: сознание, рвота, способность глотать, тяжесть состояния, функции почек и сердца;

сознание, рвота, способность глотать, тяжесть состояния, функции почек и сердца; свойства препарата: стабильность в ЖКТ, раздражающее действие, метаболизм в печени;

стабильность в ЖКТ, раздражающее действие, метаболизм в печени; условия применения: есть ли медицинский персонал, оборудование, удобство для пациента.

«При плановом лечении хронических заболеваний предпочтительно назначать таблетки или капсулы — это удобно и безопасно для пациента. В экстренных ситуациях и при острой боли показано внутривенное введение для быстрого достижения эффекта. Но капельница сама по себе не делает лечение сильнее или лучше. Часто, когда пожилой человек считает, что надо обязательно прокапаться для профилактики, на самом деле это не имеет смысла. В рутинных случаях никакой особой пользы капельница не даёт и может быть даже лишней», — дополняет клинический фармаколог.

Главное

Капельницы, уколы и таблетки — это разные формы введения лекарств, каждая из которых имеет свои показания, преимущества и риски. Таблетки — самый удобный и безопасный способ лечения большинства заболеваний, особенно при хронических и лёгких состояниях. Уколы применяются, когда нужно быстрое действие или пациент не может глотать. Внутривенные инфузии действительно обеспечивают максимальную скорость поступления лекарства в кровь и используются при экстренных состояниях, но не ускоряют само выздоровление, так как процесс восстановления организма занимает время. Ненужные капельницы могут вызывать серьёзные осложнения: инфекции, аллергии, флебит, тромбоз и перегрузку жидкостью, особенно опасные для пожилых пациентов с сердечной недостаточностью и болезнями почек. Выбор формы лекарства всегда определяется состоянием пациента, целью лечения и особенностями препарата, а не только желанием быстрее почувствовать эффект.

Важные исследования