Кардиолог ответила на 10 самых частых вопросов о статинах

Статины — препараты номер один в борьбе с атеросклерозом, их принимают миллионы людей по всему миру. Несмотря на доказанную пользу, эти лекарства окружены мифами и страхами: одни пациенты боятся, что таблетки «посадят» печень, другие уверены, что статины губят потенцию и провоцируют диабет. Так ли это на самом деле, «Рамблеру» рассказала врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Майборода.

© rogerashford/iStock.com

«Статины — группа препаратов, которые защищают сосуды, блокируя выработку холестерина в печени. Они снижают воспаление в сосудах, стабилизируют атеросклеротические бляшки и замедляют прогресс атеросклероза. Статины угнетают фермент, ключевой для синтеза холестерина, что заставляет печень активнее захватывать "плохой" холестерин (ЛПНП) из крови. Их назначают пациентам с высоким сердечно-сосудистым риском для профилактики осложнений». Майборода Екатерина врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.

Атеросклероз: неожиданные причины, лечение и профилактика

Правда ли, что статины повышают сахар в крови и могут вызвать диабет?

Да, но важно понимать нюансы. Исследования показали, что у части пациентов на фоне приёма уровень сахара может повышаться и риск развития диабета 2-го типа возрастает. Но он небольшой, и чаще польза от лечения превышает возможный вред. Риск выше у тех, кто изначально к этому склонен: есть лишний вес (ИМТ выше 30), наследственность или метаболический синдром. Если таких факторов нет, вероятность развития диабета невелика. Кардиолог может рекомендовать регулярный контроль сахара в крови тем пациентам, у кого есть риски.

Есть сладкое можно: 7 главных мифов о диабете

Статины могут вызвать деменцию?

Нет научных данных, подтверждающих, что статины вызывают деменцию. Наоборот, исследования показали, что их приём связан со снижением риска болезни, включая болезнь Альцгеймера. Этот защитный эффект наблюдается как у мужчин, так и у женщин и усиливается при длительном и регулярном приёме. Препарат снижает воспаление и препятствует отложению холестерина в сосудистой стенке. Это помогает замедлить процессы, которые ведут к когнитивным нарушениям.

Одиночество, алкоголь и ещё 7 факторов, которые приближают деменцию

Могут ли статины уменьшить бляшки в сосудах?

Нет, статины не уменьшают те бляшки, которые уже есть. Но за счёт снижения холестерина они замедляют их рост и препятствуют образованию новых. А также способствуют тому, что бляшки становятся более плотными и стабильными. Это снижает риск разрыва или формирования тромба.

Можно ли принимать статины не постоянно, а курсами?

Нет, статины не рекомендуется принимать курсами. Их эффект зависит от постоянного подавления синтеза холестерина, поэтому прерывистый приём («пропить курс и сделать перерыв») не обеспечивает стабильного снижения. Если принимать статины курсами, холестерин быстро возвращается к исходным значениям, а риски снова повышаются.

Совместимы ли статины с алкоголем?

Статины и алкоголь в умеренных количествах обычно совместимы. Разовая или редкая умеренная доза (один бокал вина или пива) не снижает эффективность и не вызывает побочных эффектов. Но оба вещества перерабатываются в печени, поэтому при частом или избыточном употреблении алкоголя нагрузка повышается и растёт риск интоксикации. Также возрастает риск побочных эффектов, связанных с болями в мышцах. Если вам уже назначены статины, значит, риск для здоровья высокий. В такой ситуации лучше по возможности избегать алкоголя, чтобы не усиливать нагрузку на печень и не ухудшать течение болезни.

Правда ли, что статины вызывают импотенцию?

Научных доказательств того, что статины сами по себе вызывают импотенцию, нет. Напротив, у части мужчин они даже могут немного улучшать эрекцию, потому что влияют на функцию сосудистой стенки и кровоток.

Хотя статины могут снижать общий уровень тестостерона, это снижение обычно не приводит к клинически значимым последствиям. Если возникают проблемы с потенцией, скорее всего, их причина — это атеросклероз сосудов, диабет, ожирение или курение, а не сами статины.

Порно, таблетки, стыд: неочевидные причины эректильной дисфункции

Есть ли натуральная альтернатива статинам?

Натуральные добавки вроде красного дрожжевого риса, фитостеролов, овса и омега-3 могут немного снизить холестерин, но обычно их эффект слабее и не так хорошо проверен, как у медикаментов. Поэтому полностью заменить таблетки ими не получится. Если нужен контроль холестерина, особенно после таких случаев, лучше вместе с врачом подобрать подходящее лечение.

Почему от статинов болят мышцы и что с этим делать?

Статины, как и любые лекарства, могут вызывать побочные эффекты. Чаще всего упоминают боль в мышцах. Она может быть связана с тем, что в мышечных клетках происходит утечка кальция. У большинства людей это не приводит к проблемам, но у предрасположенных вызывает неприятные симптомы. Умеренные физические нагрузки помогают их снизить. Однако в большом исследовании 2022 года было выявлено, что более 90% случаев мышечной боли не были связаны со статинами. Структуру мышц статины не меняют и атрофию не вызывают. Если появились такие боли, надо сказать врачу — он может подобрать другой препарат или режим приёма. Пока что ни витамин D, ни коэнзим Q10 не доказали пользу для облегчения таких болей. Часто побочные эффекты проходят по мере привыкания.

Насколько статины вредны для печени?

Современные статины очень редко вызывают серьёзное повреждение печени. Лёгкое повышение печёночных ферментов встречается, но обычно не требует отмены препарата. Многие врачи и пациенты из-за страха перед побочными эффектами преждевременно прекращают приём. Но если повышение ферментов не критично или связано с хроническими заболеваниями, лечение отменять не стоит. Перед тем как винить статины, нужно проверить другие причины проблем с печенью.

Если начал пить статины, это навсегда?

Если был инфаркт, приём статинов обычно пожизненный для снижения риска повторного инфаркта. В других случаях их назначают на длительный срок, но врач может корректировать дозу. Главное, не прекращать лечение без консультации.

Статины: добро или зло

Главное

Статины — препараты для снижения холестерина и защиты сосудов, снижают риск инфаркта и инсульта, но вокруг них много мифов. Они могут немного повышать сахар в крови и риск диабета 2-го типа (особенно при лишнем весе), но польза обычно превышает риск. Научных доказательств, что статины вызывают импотенцию или деменцию, нет — напротив, они могут улучшать кровоток и снижать риск когнитивных нарушений. Статины не уменьшают уже существующие бляшки, но замедляют их рост и стабилизируют. Принимать их нужно постоянно, а не курсами, иначе уровень холестерина быстро возвращается. С алкоголем препараты умеренно совместимы, но при злоупотреблении повышается нагрузка на печень. Боли в мышцах встречаются редко и не всегда связаны с приёмом. При появлении симптомов нужно обратиться к врачу. Серьёзные повреждения печени случаются крайне редко. Натуральные добавки (овёс, омега-3, фитостеролы) могут немного снижать холестерин, но полностью заменить лечение ими нельзя. После инфаркта статины обычно принимают пожизненно, в других случаях — длительно, с возможностью коррекции дозы под контролем врача.

Важные исследования