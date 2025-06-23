Витаминные капельницы: врач разоблачила модный способ «оздоровления»

Витаминные капельницы обещают быстро восстановить силы, восполнить дефицит витаминов и поддержать иммунитет. Их позиционируют как универсальный способ заботы о здоровье. Врач-гематолог Карина Белик рассказала «Рамблеру», как они работают, кому могут помочь, а кому — скорее навредить.

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Что такое витаминные капельницы

Это способ доставки питательных веществ напрямую в кровь. Метод стал особенно популярен в последние годы благодаря блогерам и культуре биохакинга — направления, которое ищет нестандартные пути для продления молодости и улучшения самочувствия. Одна из самых известных формул — коктейль Майерса, разработанный в 1970-х годах.

«В состав таких капельниц обычно входят витамины группы B, витамин C, магний, кальций и дополнительные компоненты, в зависимости от цели. Но многие из этих добавок, например ноотропы и иммуномодуляторы, не имеют доказанной эффективности». Карина Белик гематолог, врач общей практики Lahta Clinic

Главная идея — обойти пищеварительную систему и доставить вещества сразу в кровь, минуя возможные нарушения всасывания. Считается, что это позволяет быстрее достичь эффекта. Однако реальная польза такого подхода для здорового человека остаётся под вопросом.

«Обещание быстрого результата — это скорее маркетинг, чем медицина», — подчёркивает Карина Белик.

Что говорят исследования

Хотя капельницы с витаминами активно продвигают как способ «оздоровления», научных подтверждений этим эффектам нет. Большинство исследований, на которые ссылаются сторонники метода, небольшие, без группы плацебо или с низкой достоверностью.

Например, в одном исследовании американские учёные применяли коктейль Майерса у пациентов с фибромиалгией (болью в мышцах и суставах). После курса терапии у них снизилась боль и улучшилось самочувствие. Но те же эффекты были и у участников, получавших плацебо. Это говорит о высоком влиянии эффекта ожидания, а не о лечебных свойствах самой капельницы.

Также нет убедительных данных, что внутривенное введение витаминов помогает при усталости, снижает уровень стресса или укрепляет иммунитет у здоровых людей. Исследование 2020 года показало, что недостаточно данных, чтобы рекомендовать внутривенное введение мультивитаминов. Учёные подчёркивают: такие процедуры требуют дальнейшего изучения и их не стоит применять повсеместно без доказательной базы.

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Когда капельницы необходимы

Иногда внутривенные капельницы действительно нужны, но не для «оздоровления», а как часть полноценного лечения. Их назначают, когда есть лабораторно подтверждённый дефицит и при этом невозможно восполнить его с помощью таблеток, например из-за нарушений всасывания или побочных эффектов.

Один из частых случаев — дефицит железа. Этот элемент включают и в состав витаминных капельниц, особенно когда пациент жалуется на слабость, утомляемость и снижение работоспособности.

«Внутривенное железо — эффективный способ лечения анемии, но только при наличии чётких показаний. Его используют при тяжёлом дефиците, перед операциями, при болезнях ЖКТ, а также у онкопациентов и людей с почечной недостаточностью», — объясняет врач-гематолог.

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Какие есть риски и побочные эффекты

Внутривенные капельницы — это медицинская процедура с потенциальными осложнениями. Особенно если её проводят без анализов, точной дозировки и врачебного контроля.

«Если вводить железо без лабораторного подтверждения дефицита, оно может накапливаться в печени, сердце, коже и вызывать тяжёлые нарушения», — говорит Карина Белик.

Сами по себе витамины в больших дозах тоже не безвредны. Избыток витамина C может вызвать изжогу, боль в животе и понос. Витамина группы B — онемение, повышение давления и раздражительность.

Дополнительный риск — объём вводимой жидкости. У людей с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью или гипертензией это может привести к отёкам и ухудшению состояния.

«Часто пациенты не знают, какой именно препарат им вводят и в каком количестве. Это делает процедуру потенциально опасной», — уточняет врач.

Для большинства людей витаминные капельницы не нужны.

«Сбалансированная диета, умеренные нагрузки, отдых и достаточное количество сна — это проверенные способы поддерживать здоровье и снижать риски хронических заболеваний. Если есть жалобы, лучше начать с визита к врачу и анализов, а не с капельницы наугад», — говорит Карина Белик.

Главное

Витаминные капельницы — это не универсальный способ оздоровления, а медицинская процедура, которая уместна только при чётких показаниях. У здоровых людей они не дают доказанной пользы, могут быть опасны при неправильном применении и нередко используются как элемент маркетинга, а не медицины. Поддерживать здоровье эффективнее с помощью сбалансированного питания, отдыха и профилактических обследований.

Важные исследования: