Улучшает иммунитет и память: что науке известно о мумиё

Его используют в народной и аюрведической медицине уже не одну тысячу лет. Сейчас интерес к мумиё снова вырос: в соцсетях его рекламируют как натуральное универсальное средство — от усталости до проблем с памятью. Разобрались, из чего оно состоит, что говорят исследования и какие могут быть риски.

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Что это такое

Мумиё — тёмное смолоподобное вещество, которое формируется в горах в течение сотен лет из остатков растений, разлагающихся под действием высокой температуры, давления и микробов. Цвет может варьироваться от коричневого до почти чёрного, вкус — горький.

Сейчас мумиё продают как добавку в виде смолы, порошка, капсул или таблеток. Но важно понимать, что БАДы не проходят клинические испытания, их не проверяют на эффективность. Производители не обязаны доказывать, что средство действительно работает или безопасно. Кроме того, состав может отличаться от заявленного.

Активные компоненты

Главное действующее вещество в мумиё — фульвовая кислота. Её доля в составе может достигать 60–80% от общей биологически активной массы.

Кроме фульвовой кислоты в мумиё находят:

гуминовую кислоту — вещество с похожими свойствами, хотя менее изученное;

вещество с похожими свойствами, хотя менее изученное; минералы — железо, кальций, магний и цинк;

железо, кальций, магний и цинк; дибензо-альфа-пироны — группу соединений, которые, предположительно, участвуют в антиоксидантной активности;

группу соединений, которые, предположительно, участвуют в антиоксидантной активности; аминокислоты и жирные кислоты;

тритерпены и полифенолы, которые могут влиять на воспаление и обмен веществ.

Состав мумиё может сильно отличаться в зависимости от места сбора, высоты, климата и даже типа породы. Именно поэтому так трудно стандартизировать продукт и точно определить его эффект.

Что известно науке

Фульвовую кислоту изучают как возможное средство при нейродегенеративных заболеваниях, например болезни Альцгеймера. В лабораторных условиях она препятствовала накоплению тау-белков. Это молекулы, участвующие в формировании бляшек в мозге, которые повреждают нейроны и ускоряют развитие деменции.

В старых экспериментах на крысах с добавками, содержащими мумиё, отмечали улучшение памяти и обучаемости. Однако в этих формулах, помимо мумиё, были и другие растительные компоненты, так что нельзя сказать, что эффект был именно от него.

Индийские исследователи изучали, как мумиё влияет на нейроны, связанные с восприятием боли, на мышах. Выяснилось, что оно может изменять активность нервных клеток, но выраженного обезболивающего эффекта не было.

Сегодня достоверных данных о том, что мумиё улучшает память или замедляет возрастные изменения мозга у людей, нет. Большинство исследований остаются на ранней стадии и требуют подтверждения в клинических испытаниях.

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Гормоны и фертильность

В одном исследовании самцам крыс в течение шести недель давали мумиё в разных дозах. Учёные зафиксировали рост количества сперматозоидов в семенниках. У самок, получавших те же дозы, чаще наступала овуляция.

Позже аналогичные свойства мумиё изучали у мужчин с олигоспермией — состоянием, при котором в сперме мало сперматозоидов. В течение 90 дней участники принимали по 100 мг мумиё дважды в день. К концу курса вырос объём спермы, увеличилось общее количество сперматозоидов и их подвижность, также повысился уровень тестостерона. Учёные зафиксировали и рост количества сперматозоидов с нормальной формой, а также снижение признаков окислительного стресса в сперме.

Все эти данные выглядят многообещающе, но они получены в основном на небольших выборках. Сейчас неясно, как мумиё влияет на гормоны у здоровых людей и насколько устойчив этот эффект. Для точных выводов нужны масштабные и хорошо контролируемые исследования.

Воспаление, иммунитет и стресс

В лабораторных условиях фульвовая кислота снижала активность тучных клеток (участвуют в воспалении и аллергических реакциях). Исследователи предполагают, что мумиё может действовать как иммуномодулятор, то есть усиливать или ослаблять работу иммунитета. Такие эффекты описывали ещё в 1980–1990-х годах, но с тех пор не появилось убедительных подтверждений на людях.

Фульвовая кислота также проявляет антиоксидантные свойства — помогает защищать клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. В теории это может снижать усталость и помогать организму лучше адаптироваться к нагрузке. Однако при высоких дозах она, наоборот, может усиливать повреждение тканей.

Некоторые источники упоминают, что мумиё может снижать уровень кортизола — гормона стресса — и оказывать мягкое успокаивающее действие. Но эти данные пока не подтверждены клиническими испытаниями.

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Риски и безопасность

Главная проблема — это загрязнения. В естественной среде мумиё может включать тяжёлые металлы: свинец, ртуть, мышьяк, кадмий и другие. Кроме того, в образцах находили грибки, бактерии и токсины. В некоторых добавках уровень вредных примесей был даже выше, чем в необработанном сырье.

Побочные эффекты описывали редко, но иногда люди жаловались на головную боль, боль в горле, расстройства пищеварения и скачки давления. Есть данные, что мумиё может повышать уровень тестостерона, поэтому у женщин оно может вызывать акне, сбои цикла или усиленное выпадение волос.

Особую осторожность стоит проявить:

беременным и кормящим;

людям с нарушениями гормонального фона;

пациентам с болезнями печени, почек и сердечно-сосудистой системы;

тем, кто принимает препараты для разжижения крови или от давления.

Пока нет достаточных исследований, чтобы говорить о долгосрочной безопасности.

Главное

Мумиё — природное вещество с богатым составом и долгой историей применения. Его рекламируют как средство от усталости, воспаления, гормональных нарушений и проблем с памятью. Некоторые лабораторные и доклинические исследования подтверждают антиоксидантные, противовоспалительные и возможные гормональные эффекты. Но большинство данных остаются предварительными. Пока нет убедительных доказательств, что мумиё помогает при конкретных заболеваниях у людей. Добавки с ним не проходят обязательных клинических испытаний, а состав может сильно отличаться от заявленного. Полагаться на мумиё как на универсальное средство точно не стоит.

Важные исследования: