Россиянам рассказали, поможет ли валериана при тревоге и бессоннице

Пустырник, валериана, мелисса и пассифлора — травы, которые входят в состав популярных растительных средств для снижения тревожности и улучшения сна. Их можно найти в аптечных сборах, готовых каплях или таблетках. Разобрались, что известно об их действии и есть ли научные подтверждения пользы.

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Пустырник

Это растение традиционно используют при тревоге. Сегодня его можно встретить в составе аптечных капель, седативных сборов, а также как самостоятельную настойку или таблетки.

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Исследования на животных показывают, что экстракт пустырника может снижать тревожность и замедлять частоту сердечных сокращений. Китайские учёные обнаружили, что экстракт пустырника, содержащий активные соединения вроде леонурина, уменьшал симптомы тревоги у грызунов. Также эффект связывают с содержанием флавоноидов, тритерпенов и других антиоксидантных соединений.

Но большинство исследований проводились либо на животных, либо на клетках в лабораторных условиях. Пока нет убедительных клинических испытаний, которые подтвердили бы, что пустырник эффективно помогает при тревоге или нарушениях сна у людей.

Некоторые страны Европы допускают применение пустырника как мягкого успокоительного, но под медицинским контролем. Пустырник стоит осторожно принимать людям с болезнями сердца и тем, кто пьёт препараты для разжижения крови, например варфарин, — возможны нежелательные взаимодействия.

Беременным и кормящим женщинам пустырник не рекомендуют, поскольку он может усиливать сокращения матки.

Валериана

Несмотря на широкую популярность, по данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья США (NCCIH), надёжной научной информации об эффективности валерианы при тревожности и нарушениях сна немного.

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Американская академия медицины сна считает, что при хронической бессоннице у взрослых это средство использовать нецелесообразно. К аналогичным выводам пришли авторы систематического обзора: доказательств эффективности валерианы при бессоннице недостаточно.

Считается, что препарат может быть безопасен при кратковременном применении — до шести недель в дозировке 300–600 мг в сутки. Но влияние при длительном приёме не изучено. Иногда валериана вызывает головную боль и расстройство желудка.

Валериану не рекомендуют совмещать с алкоголем или седативными препаратами. Также неизвестно, насколько безопасно её использовать во время беременности и грудного вскармливания.

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Пассифлора

Экстракт пассифлоры входит в состав пищевых добавок и фитопрепаратов, которые позиционируют как средства при тревожности, бессоннице, СДВГ и стрессовых состояниях.

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Некоторые небольшие исследования показывают, что пассифлора может немного снижать тревожность перед операцией или визитом к стоматологу. Также есть данные, что у людей с бессонницей она может увеличить общее время сна. Но неясно, влияет ли она на засыпание и качество сна. Польские учёные, которые провели систематический обзор, подчёркивают, что результаты пока противоречивы и недостаточны для чётких выводов.

Растение может усиливать действие седативных препаратов, его не рекомендуют использовать во время беременности и вскармливания.

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Мелисса

Некоторые небольшие исследования показывают, что экстракт мелиссы может снижать тревожность в стрессовых ситуациях. Однако надёжных данных пока мало: клинических исследований немного, а их результаты не позволяют уверенно говорить об эффективности мелиссы как успокоительного средства.

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При краткосрочном приёме растение считают безопасным. Но иногда могут возникать сонливость, головная боль или тошнота. Лучше обсудить её приём с врачом, особенно если вы уже принимаете успокоительные препараты.

Главное

Пустырник, валериана, мелисса и пассифлора часто входят в состав растительных средств от тревоги и нарушений сна. Несмотря на широкое использование, научных данных об их эффективности пока недостаточно. Большинство исследований проводились на животных или в лабораторных условиях, а результаты клинических испытаний на людях противоречивы. Эти растения могут вызывать побочные эффекты и взаимодействовать с другими препаратами, поэтому принимать их стоит с осторожностью и желательно после консультации с врачом.

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