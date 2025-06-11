Популярные препараты от боли в животе оказались бесполезны

Спазмолитики принимают при синдроме раздражённого кишечника, менструальных болях или нарушениях пищеварения. Разобрались, в чём их особенности, как они действуют и действительно ли помогают.

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Что такое спазмолитики и как они работают

Гладкая мускулатура — это мышцы внутренних органов (кишечника, мочевого пузыря, матки), которые сокращаются автоматически, без нашего участия. Когда такие мышцы спазмируются, возникает боль. Спазмолитики помогают их расслабить и снять напряжение.

Главное отличие спазмолитиков от обезболивающих — в механизме действия. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), например ибупрофен, снижают выработку веществ, которые провоцируют воспаление и боль, но не влияют на мышечный спазм.

Есть два основных типа спазмолитиков:

Антихолинергические (или антимускариновые) — они блокируют сигналы, которые стимулируют сокращение гладкой мускулатуры.

(или антимускариновые) — они блокируют сигналы, которые стимулируют сокращение гладкой мускулатуры. Миотропные — действуют напрямую на мышечные клетки, не затрагивая нервную систему. Они влияют на транспорт кальция и натрия, что помогает мышцам расслабиться.

Когда используют

Если боль вызвана именно спазмом, такие препараты могут временно облегчить состояние. Но важно понимать, что работают они не всегда и не при всех видах боли.

Синдром раздражённого кишечника (СРК)

При этой проблеме часто возникают спастические боли, урчание и частый стул. В России спазмолитики включены в стандартную схему лечения болевого синдрома при СРК.

Однако в международных клинических рекомендациях, например Американской гастроэнтерологической ассоциации (ACG), спазмолитики не входят в основную терапию из-за слабой доказательной базы. В обзоре, опубликованном в American Journal of Gastroenterology, авторы пришли к выводу, что данные по эффективности этих препаратов противоречивы и часто основаны на небольших, коротких и методологически слабых исследованиях.

Вместо них рекомендуют диету FODMAP, нейромодуляторы и когнитивно-поведенческую терапию.

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К растительным спазмолитикам относят мяту перечную. Некоторые исследования показывают, что масло мяты может облегчать симптомы СРК. Но оно также может спровоцировать изжогу, особенно если начинает действовать уже в желудке. Чтобы избежать этого, лучше выбирать капсулы с защитной оболочкой, они растворяются в кишечнике, где и должен быть эффект.

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Американский колледж гастроэнтерологии отмечает, что мята, вероятно, может помочь при СРК, но при этом подчёркивает, что качество доказательств пока невысокое и нужны дополнительные исследования.

Спазмы мочевыводящих путей

Препараты иногда используют при мочекаменной болезни, чтобы снять спазм и облегчить отток мочи. Но ни в российские, ни в международные клинические рекомендации они не включены.

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Менструальная боль

В России при менструальной боли часто используют спазмолитик дротаверин («Но-шпа»). Но Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) не рекомендует этот препарат. Там в качестве средств первой линии назначают нестероидные противовоспалительные (ибупрофен), а при регулярных болях — гормональную терапию.

Нежелательные реакции

Их выраженность зависит от типа препарата, дозировки и индивидуальной чувствительности. Что может беспокоить:

сухость во рту;

запор;

головокружение;

проблемы с мочеиспусканием;

затуманенное зрение.

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Кому спазмолитики не подходят

Пожилой возраст (65+). У таких людей выше риск побочных эффектов.

Глаукома (особенно закрытоугольная форма). Некоторые препараты могут повышать давление внутри глаза и ухудшать зрение.

Проблемы с сердцем. При серьёзных нарушениях ритма или гипертонии спазмолитики могут повлиять на давление и пульс.

Аденома простаты. Препараты могут мешать нормальному мочеиспусканию.

Кишечная непроходимость. Спазмолитики уменьшают двигательную активность кишечника и могут только ухудшить ситуацию.

Серьёзные болезни печени или почек. В таких случаях препараты выводятся медленнее и могут накапливаться в организме, вызывая побочные эффекты.

Беременность и грудное вскармливание. Для большинства спазмолитиков нет достаточных данных о безопасности при беременности и кормлении. Их можно применять только по строгим показаниям и под контролем врача.

Главное

Спазмолитики часто принимают при боли в животе, но помогают они не всегда. В международные рекомендации они не входят ни при синдроме раздражённого кишечника, ни при менструальной или мочекаменной боли. Это значит, что врачи за рубежом их не используют, потому что убедительных доказательств эффективности нет. Поэтому спазмолитики не универсальное решение. Во многих случаях они просто не работают.

Важные исследования: