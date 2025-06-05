«Витамин молодости» или маркетинг: нужен ли коэнзим Q10 на самом деле

Дарья Лапина

Добавки с коэнзимом Q10 рекламируют как способ улучшить здоровье сердца, повысить выносливость, справиться с мигренью и даже замедлить старение. Разобрались, что на самом деле о нём известно, когда его стоит принимать и что об этом говорят исследования.

«Витамин молодости» или маркетинг: нужен ли коэнзим Q10 на самом деле
© Pavel Muravev/iStock.com; Рамблер

Что такое коэнзим Q10

Это жирорастворимое вещество, которое помогает клеткам производить молекулы АТФ — основной источник энергии для всех процессов в организме. Больше всего коэнзима в сердце, печени, почках, мозге и мышцах.

Кроме того, CoQ10 — это антиоксидант. Он защищает клетки от разрушения свободными радикалами. Эти молекулы могут повреждать ДНК и белки, а также ускорять старение и способствовать развитию хронических заболеваний.

Где содержится CoQ10

Организм сам вырабатывает коэнзим Q10 — этого обычно достаточно для нормальной работы клеток. Также CoQ10 поступает с едой. Он содержится в:

  • жирной рыбе — лососе, скумбрии, сардинах;
  • субпродуктах — печени, сердце;
  • яйцах;
  • курице;
  • цельнозерновых продуктах;
  • орехах;
  • бобовых.
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С возрастом коэнзима Q10 становится меньше. На его уровень также могут влиять хронические заболевания, например болезни сердца, диабет 2-го типа, рак, болезни печени и нейродегенеративные нарушения, такие как болезнь Паркинсона. Коэнзим может снижаться при приёме статинов — это препараты, которые назначают для снижения уровня холестерина.

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Что говорят исследования

Сердечная недостаточность

В Кокрейновском обзоре 2020 года рассмотрели 11 рандомизированных исследований с участием 1573 человек. Добавка, по данным обзора, снижала риск смерти от всех причин и частоту госпитализаций у пациентов с сердечной недостаточностью. Но сами исследования были небольшими, поэтому данные требуют подтверждения.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) тоже подчёркивает, что CoQ10 может быть полезен как дополнительное средство у пациентов с сердечной недостаточностью, но не заменяет основную терапию.

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Мигрень

Обзор шести клинических работ показал, что коэнзим Q10 может быть эффективным средством профилактики мигрени у взрослых. Однако большинство включённых работ были небольшими по размеру выборки и продолжительности наблюдения, поэтому авторы подчёркивают: для подтверждения результатов нужны более масштабные и качественные испытания.

В другом исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Journal of Headache and Pain, пациенты получали комбинацию CoQ10, магния и рибофлавина (витамина B2). Комбинированная терапия уменьшала тяжесть мигрени. Но и это исследование было небольшим и длилось всего три месяца, поэтому его результаты также требуют подтверждения.

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Фертильность

Исследования пока на ранней стадии, но первые результаты обнадёживают. Они показывают, что у женщин добавки помогают улучшить качество яйцеклеток. У мужчин CoQ10 может повысить подвижность сперматозоидов, что важно для зачатия.

Здоровье мозга

С возрастом клетки мозга получают меньше энергии, в том числе из-за снижения активности митохондрий. Это может приводить к гибели нейронов и повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в Antioxidants, низкий уровень CoQ10 в крови может быть связан с накоплением вредных белков в мозге и повышенной нейротоксичностью.

В экспериментах на животных добавки с CoQ10 помогали снизить уровень этих соединений и замедляли прогрессирование симптомов болезни Альцгеймера и Паркинсона. Но для подтверждения этих эффектов у людей пока не хватает данных — нужны дополнительные клинические исследования.

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Насколько безопасен CoQ10

Добавки с коэнзимом Q10 в целом безопасны. Они хорошо переносятся даже при длительном приёме. Побочные эффекты встречаются редко и обычно слабо выражены. Среди них:

  • тошнота,
  • диарея,
  • изжога,
  • боль в животе,
  • головная боль.

Взаимодействие с лекарствами

CoQ10 может снижать эффективность препаратов для разжижения крови, например варфарина. Также есть данные о возможном влиянии на препараты для снижения давления и некоторые химиотерапевтические средства.

Во время беременности и грудного вскармливания безопасность CoQ10 остаётся под вопросом — надёжных данных пока недостаточно. Поэтому принимать добавку в этот период можно только после согласования с врачом.

Это не лекарство

Есть две формы коэнзима: убихинон (окисленная) и убихинол (восстановленная). Хотя убихинол часто рекламируют как более «усваиваемую» форму, достоверных доказательств его преимуществ нет. Организм сам превращает одну форму в другую, и в большинстве исследований использовали именно убихинон. Поэтому при выборе добавки нет смысла переплачивать за более дорогие формы.

CoQ10 зарегистрирован как биологически активная добавка. Это значит, что:

  • Его качество и состав не проверяют так же строго, как у лекарств.
  • Производители не обязаны подтверждать эффективность.
  • Содержание действующего вещества может отличаться от заявленного на упаковке.

Несмотря на возможную пользу, CoQ10 должен назначать врач. Почти все доступные данные основаны на небольших и разнородных исследованиях — они не позволяют с уверенностью утверждать, что добавка точно поможет. Особенно важно обсудить её приём, если у вас есть хронические заболевания или вы уже принимаете другие препараты.

Главное

Коэнзим Q10 — это вещество, которое помогает клеткам получать энергию и защищает их от повреждений. Его уровень снижается с возрастом или при хронических заболеваниях. Добавки с CoQ10 могут быть полезны при сердечной недостаточности, мигрени и, возможно, сниженной фертильности. Но большинство исследований небольшие и не дают уверенных выводов. CoQ10 — это не лекарство, а биодобавка. Её эффективность не подтверждена на уровне строгих клинических испытаний, а качество может отличаться в зависимости от производителя. Поэтому его приём стоит обсудить с врачом, особенно если вы принимаете другие препараты или лечите хроническое заболевание.

Важные исследования:

  1. Коэнзим Q10 и мужское бесплодие: систематический обзор
  2. Биодоступность коэнзима Q10: обзор процесса всасывания и последующего метаболизма
  3. Биохимия митохондриального биосинтеза коэнзима Q10