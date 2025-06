«Витамин молодости» или маркетинг: нужен ли коэнзим Q10 на самом деле

Добавки с коэнзимом Q10 рекламируют как способ улучшить здоровье сердца, повысить выносливость, справиться с мигренью и даже замедлить старение. Разобрались, что на самом деле о нём известно, когда его стоит принимать и что об этом говорят исследования.

Что такое коэнзим Q10

Это жирорастворимое вещество, которое помогает клеткам производить молекулы АТФ — основной источник энергии для всех процессов в организме. Больше всего коэнзима в сердце, печени, почках, мозге и мышцах.

Кроме того, CoQ10 — это антиоксидант. Он защищает клетки от разрушения свободными радикалами. Эти молекулы могут повреждать ДНК и белки, а также ускорять старение и способствовать развитию хронических заболеваний.

Где содержится CoQ10

Организм сам вырабатывает коэнзим Q10 — этого обычно достаточно для нормальной работы клеток. Также CoQ10 поступает с едой. Он содержится в:

жирной рыбе — лососе, скумбрии, сардинах;

субпродуктах — печени, сердце;

яйцах;

курице;

цельнозерновых продуктах;

орехах;

бобовых.

С возрастом коэнзима Q10 становится меньше. На его уровень также могут влиять хронические заболевания, например болезни сердца, диабет 2-го типа, рак, болезни печени и нейродегенеративные нарушения, такие как болезнь Паркинсона. Коэнзим может снижаться при приёме статинов — это препараты, которые назначают для снижения уровня холестерина.

Что говорят исследования

Сердечная недостаточность

В Кокрейновском обзоре 2020 года рассмотрели 11 рандомизированных исследований с участием 1573 человек. Добавка, по данным обзора, снижала риск смерти от всех причин и частоту госпитализаций у пациентов с сердечной недостаточностью. Но сами исследования были небольшими, поэтому данные требуют подтверждения.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) тоже подчёркивает, что CoQ10 может быть полезен как дополнительное средство у пациентов с сердечной недостаточностью, но не заменяет основную терапию.

Мигрень

Обзор шести клинических работ показал, что коэнзим Q10 может быть эффективным средством профилактики мигрени у взрослых. Однако большинство включённых работ были небольшими по размеру выборки и продолжительности наблюдения, поэтому авторы подчёркивают: для подтверждения результатов нужны более масштабные и качественные испытания.

В другом исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Journal of Headache and Pain, пациенты получали комбинацию CoQ10, магния и рибофлавина (витамина B2). Комбинированная терапия уменьшала тяжесть мигрени. Но и это исследование было небольшим и длилось всего три месяца, поэтому его результаты также требуют подтверждения.

Фертильность

Исследования пока на ранней стадии, но первые результаты обнадёживают. Они показывают, что у женщин добавки помогают улучшить качество яйцеклеток. У мужчин CoQ10 может повысить подвижность сперматозоидов, что важно для зачатия.

Здоровье мозга

С возрастом клетки мозга получают меньше энергии, в том числе из-за снижения активности митохондрий. Это может приводить к гибели нейронов и повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в Antioxidants, низкий уровень CoQ10 в крови может быть связан с накоплением вредных белков в мозге и повышенной нейротоксичностью.

В экспериментах на животных добавки с CoQ10 помогали снизить уровень этих соединений и замедляли прогрессирование симптомов болезни Альцгеймера и Паркинсона. Но для подтверждения этих эффектов у людей пока не хватает данных — нужны дополнительные клинические исследования.

Насколько безопасен CoQ10

Добавки с коэнзимом Q10 в целом безопасны. Они хорошо переносятся даже при длительном приёме. Побочные эффекты встречаются редко и обычно слабо выражены. Среди них:

тошнота,

диарея,

изжога,

боль в животе,

головная боль.

Взаимодействие с лекарствами

CoQ10 может снижать эффективность препаратов для разжижения крови, например варфарина. Также есть данные о возможном влиянии на препараты для снижения давления и некоторые химиотерапевтические средства.

Во время беременности и грудного вскармливания безопасность CoQ10 остаётся под вопросом — надёжных данных пока недостаточно. Поэтому принимать добавку в этот период можно только после согласования с врачом.

Это не лекарство

Есть две формы коэнзима: убихинон (окисленная) и убихинол (восстановленная). Хотя убихинол часто рекламируют как более «усваиваемую» форму, достоверных доказательств его преимуществ нет. Организм сам превращает одну форму в другую, и в большинстве исследований использовали именно убихинон. Поэтому при выборе добавки нет смысла переплачивать за более дорогие формы.

CoQ10 зарегистрирован как биологически активная добавка. Это значит, что:

Его качество и состав не проверяют так же строго, как у лекарств.

так же строго, как у лекарств. Производители не обязаны подтверждать эффективность.

подтверждать эффективность. Содержание действующего вещества может отличаться от заявленного на упаковке.

Несмотря на возможную пользу, CoQ10 должен назначать врач. Почти все доступные данные основаны на небольших и разнородных исследованиях — они не позволяют с уверенностью утверждать, что добавка точно поможет. Особенно важно обсудить её приём, если у вас есть хронические заболевания или вы уже принимаете другие препараты.

Главное

Коэнзим Q10 — это вещество, которое помогает клеткам получать энергию и защищает их от повреждений. Его уровень снижается с возрастом или при хронических заболеваниях. Добавки с CoQ10 могут быть полезны при сердечной недостаточности, мигрени и, возможно, сниженной фертильности. Но большинство исследований небольшие и не дают уверенных выводов. CoQ10 — это не лекарство, а биодобавка. Её эффективность не подтверждена на уровне строгих клинических испытаний, а качество может отличаться в зависимости от производителя. Поэтому его приём стоит обсудить с врачом, особенно если вы принимаете другие препараты или лечите хроническое заболевание.

