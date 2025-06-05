«Витамин молодости» или маркетинг: нужен ли коэнзим Q10 на самом деле
Добавки с коэнзимом Q10 рекламируют как способ улучшить здоровье сердца, повысить выносливость, справиться с мигренью и даже замедлить старение. Разобрались, что на самом деле о нём известно, когда его стоит принимать и что об этом говорят исследования.
Что такое коэнзим Q10
Это жирорастворимое вещество, которое помогает клеткам производить молекулы АТФ — основной источник энергии для всех процессов в организме. Больше всего коэнзима в сердце, печени, почках, мозге и мышцах.
Кроме того, CoQ10 — это антиоксидант. Он защищает клетки от разрушения свободными радикалами. Эти молекулы могут повреждать ДНК и белки, а также ускорять старение и способствовать развитию хронических заболеваний.
Где содержится CoQ10
Организм сам вырабатывает коэнзим Q10 — этого обычно достаточно для нормальной работы клеток. Также CoQ10 поступает с едой. Он содержится в:
- жирной рыбе — лососе, скумбрии, сардинах;
- субпродуктах — печени, сердце;
- яйцах;
- курице;
- цельнозерновых продуктах;
- орехах;
- бобовых.
С возрастом коэнзима Q10 становится меньше. На его уровень также могут влиять хронические заболевания, например болезни сердца, диабет 2-го типа, рак, болезни печени и нейродегенеративные нарушения, такие как болезнь Паркинсона. Коэнзим может снижаться при приёме статинов — это препараты, которые назначают для снижения уровня холестерина.
Что говорят исследования
Сердечная недостаточность
В Кокрейновском обзоре 2020 года рассмотрели 11 рандомизированных исследований с участием 1573 человек. Добавка, по данным обзора, снижала риск смерти от всех причин и частоту госпитализаций у пациентов с сердечной недостаточностью. Но сами исследования были небольшими, поэтому данные требуют подтверждения.
Американская кардиологическая ассоциация (AHA) тоже подчёркивает, что CoQ10 может быть полезен как дополнительное средство у пациентов с сердечной недостаточностью, но не заменяет основную терапию.
Болезни сердца: 8 симптомов, которые важно вовремя заметить
Мигрень
Обзор шести клинических работ показал, что коэнзим Q10 может быть эффективным средством профилактики мигрени у взрослых. Однако большинство включённых работ были небольшими по размеру выборки и продолжительности наблюдения, поэтому авторы подчёркивают: для подтверждения результатов нужны более масштабные и качественные испытания.
В другом исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Journal of Headache and Pain, пациенты получали комбинацию CoQ10, магния и рибофлавина (витамина B2). Комбинированная терапия уменьшала тяжесть мигрени. Но и это исследование было небольшим и длилось всего три месяца, поэтому его результаты также требуют подтверждения.
Голова раскалывается: откуда берётся мигрень и как облегчить приступы
Фертильность
Исследования пока на ранней стадии, но первые результаты обнадёживают. Они показывают, что у женщин добавки помогают улучшить качество яйцеклеток. У мужчин CoQ10 может повысить подвижность сперматозоидов, что важно для зачатия.
Здоровье мозга
С возрастом клетки мозга получают меньше энергии, в том числе из-за снижения активности митохондрий. Это может приводить к гибели нейронов и повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в Antioxidants, низкий уровень CoQ10 в крови может быть связан с накоплением вредных белков в мозге и повышенной нейротоксичностью.
В экспериментах на животных добавки с CoQ10 помогали снизить уровень этих соединений и замедляли прогрессирование симптомов болезни Альцгеймера и Паркинсона. Но для подтверждения этих эффектов у людей пока не хватает данных — нужны дополнительные клинические исследования.
Насколько безопасен CoQ10
Добавки с коэнзимом Q10 в целом безопасны. Они хорошо переносятся даже при длительном приёме. Побочные эффекты встречаются редко и обычно слабо выражены. Среди них:
- тошнота,
- диарея,
- изжога,
- боль в животе,
- головная боль.
Взаимодействие с лекарствами
CoQ10 может снижать эффективность препаратов для разжижения крови, например варфарина. Также есть данные о возможном влиянии на препараты для снижения давления и некоторые химиотерапевтические средства.
Во время беременности и грудного вскармливания безопасность CoQ10 остаётся под вопросом — надёжных данных пока недостаточно. Поэтому принимать добавку в этот период можно только после согласования с врачом.
Это не лекарство
Есть две формы коэнзима: убихинон (окисленная) и убихинол (восстановленная). Хотя убихинол часто рекламируют как более «усваиваемую» форму, достоверных доказательств его преимуществ нет. Организм сам превращает одну форму в другую, и в большинстве исследований использовали именно убихинон. Поэтому при выборе добавки нет смысла переплачивать за более дорогие формы.
CoQ10 зарегистрирован как биологически активная добавка. Это значит, что:
- Его качество и состав не проверяют так же строго, как у лекарств.
- Производители не обязаны подтверждать эффективность.
- Содержание действующего вещества может отличаться от заявленного на упаковке.
Несмотря на возможную пользу, CoQ10 должен назначать врач. Почти все доступные данные основаны на небольших и разнородных исследованиях — они не позволяют с уверенностью утверждать, что добавка точно поможет. Особенно важно обсудить её приём, если у вас есть хронические заболевания или вы уже принимаете другие препараты.
Главное
Коэнзим Q10 — это вещество, которое помогает клеткам получать энергию и защищает их от повреждений. Его уровень снижается с возрастом или при хронических заболеваниях. Добавки с CoQ10 могут быть полезны при сердечной недостаточности, мигрени и, возможно, сниженной фертильности. Но большинство исследований небольшие и не дают уверенных выводов. CoQ10 — это не лекарство, а биодобавка. Её эффективность не подтверждена на уровне строгих клинических испытаний, а качество может отличаться в зависимости от производителя. Поэтому его приём стоит обсудить с врачом, особенно если вы принимаете другие препараты или лечите хроническое заболевание.
Важные исследования: