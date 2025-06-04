Отпуск без паники: какие лекарства положить в дорожную аптечку

Солнечный курорт, дача, путешествие за границу — где бы вы ни отдыхали, аптечка должна быть под рукой. Мы собрали список средств, которые стоит взять с собой, чтобы отпуск прошёл спокойно, даже если что-то пойдёт не по плану.

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Базовый набор

Собирая аптечку, начните с простого — средств, которые помогут в самых частых ситуациях: при ушибах, царапинах, незначительном воспалении или головной боли.

Обезболивающее и жаропонижающее — таблетки с парацетамолом или ибупрофеном. Подойдут при головной боли, повышенной температуре, воспалении или боли в мышцах.

— таблетки с парацетамолом или ибупрофеном. Подойдут при головной боли, повышенной температуре, воспалении или боли в мышцах. Антисептик для рук — лучше спиртовой, с концентрацией от 60% и выше. Подойдёт для обработки рук перед едой, после улицы или перед обработкой раны.

— лучше спиртовой, с концентрацией Подойдёт для обработки рук перед едой, после улицы или перед обработкой раны. Бактерицидные салфетки — чтобы очистить кожу рядом с порезами и укусами.

— чтобы очистить кожу рядом с порезами и укусами. Пластыри и самофиксирующиеся бинты — лучше взять несколько размеров.

— лучше взять несколько размеров. Перчатки — одноразовые, чтобы обработать рану другому человеку и не занести инфекцию.

При укачивании и тошноте

Автобус, паром, серпантин или долгий перелёт — даже те, кто обычно хорошо переносит дорогу, могут столкнуться с тошнотой. Чтобы она не испортила поездку, стоит положить в аптечку средство от укачивания.

Что взять:

Таблетки с дименгидринатом — действуют быстро, уменьшают тошноту, головокружение и слабость, связанные с движением.

с дименгидринатом — действуют быстро, уменьшают тошноту, головокружение и слабость, связанные с движением. Имбирные пастилки или чай — не лекарственное средство, но может помочь при лёгкой тошноте.

Желудочные средства: от диареи до изжоги

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Незнакомая кухня, смена воды или переедание — всё это может привести к проблемам с пищеварением. В поездке такие симптомы особенно неудобны, поэтому лучше подготовиться заранее.

Что стоит положить:

Диосмектит — помогает при поносе, вздутии, рвоте и боли в животе. Уменьшает раздражение слизистой и связывает токсины.

Растворы электролитов (солевые порошки) — восполняют потери жидкости и солей при поносе или рвоте. Бывают в порошке, удобно брать с собой.

Антациды — средства от изжоги, тяжести и кислой отрыжки. Нейтрализуют желудочную кислоту, действуют быстро. Подходят взрослым и детям старше 15 лет.

Мягкое слабительное — на случай запора. Использовать по инструкции, чтобы не спровоцировать спазмы или диарею.

Лоперамид — уменьшает моторику кишечника и быстро останавливает понос. Но при подозрении на инфекционную диарею его лучше не использовать, потому что он задерживает токсины и микробы в организме. Это повышает риск осложнений.

Международные рекомендации не советуют применять лоперамид, если есть:

высокая температура;

кровь или слизь в стуле;

сильное недомогание.

В таких случаях главное — восполнять потерю жидкости и обратиться к врачу, чтобы он назначил антибиотики.

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Простуда и аллергия в поездке

Кондиционер в транспорте, перепады температуры или цветущие растения могут привести к насморку, чиханию и першению в горле.

Что может пригодиться:

Антигистаминные препараты — уменьшают зуд, отёк слизистых и высыпания. Лучше выбрать средства последнего поколения (цетиризин, фексофенадин и лоратадин), которые не вызывают сонливость.

Капли или спрей в нос с сосудосуживающим эффектом — облегчают дыхание при заложенности. Использовать не дольше 3–5 дней, чтобы избежать привыкания.

Назальный спрей с солевым раствором — мягко очищает нос, помогает при сухости и аллергии.

Препараты от простуды — в комплексе могут содержать средства от боли, температуры и заложенности носа.

Средства от боли в горле — леденцы, пастилки или спреи могут облегчить неприятные ощущения при простуде или раздражении от сухого воздуха.

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Хронические заболевания

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Если вы принимаете препараты постоянно, обязательно положите их в аптечку. Это особенно важно при заболеваниях сердца, диабете, астме, эпилепсии и других состояниях, которые требуют регулярного приёма лекарств.

Что важно учесть:

Возьмите запас препаратов на весь срок поездки и с учётом возможной задержки обратного пути.

на весь срок поездки и с учётом возможной задержки обратного пути. Храните лекарства в оригинальной упаковке с инструкцией или маркировкой.

с инструкцией или маркировкой. Возьмите справку от врача с указанием действующего вещества, дозировки.

Также стоит сделать фото упаковок и рецептов, если понадобится объяснить, что именно вы принимаете.

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Главное

Хорошо собранная аптечка поможет справиться с неприятными ситуациями — от насморка и головной боли до пищевого расстройства. В неё стоит включить обезболивающее, антисептик, пластыри, препараты от тошноты, расстройств пищеварения и аллергии. Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте взять необходимые лекарства с запасом и сохранить информацию о них. А дополнительно пригодятся маски, антисептики и туристическая страховка. Лучше взять чуть больше, чем потом искать помощь в незнакомом месте.

Важные исследования: