Давление под контролем: какие лекарства назначают и почему

Лечение артериальной гипертензии — процесс, который требует серьёзного подхода. В первую очередь речь идёт о лекарствах. Их нужно принимать регулярно и не бросать, даже если давление пришло в норму. Разобрались, какие препараты помогают снижать давление, как они работают и почему нельзя прекращать приём без разрешения врача.

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Формы гипертензии

Первичная (эссенциальная) — самая частая, развивается без чёткой внешней причины. Она связана с возрастом, наследственностью, образом жизни.

Вторичная — результат другого заболевания, например болезней почек, щитовидной железы, гормональных нарушений. В таких случаях лечение основной причины может нормализовать давление.

Главное в лечении — снизить давление до такого уровня, при котором уменьшается риск осложнений: инфаркта, инсульта, сердечной или почечной недостаточности. Эти значения называют целевыми.

Для большинства людей с гипертензией целевое давление — ниже 140/90 мм рт. ст. Хотя это и не норма, но уже значительно снижает нагрузку на сосуды и внутренние органы. Если у человека есть диабет, хроническая болезнь почек или он перенёс инфаркт или инсульт, риск осложнений выше. В этом случае стараются добиться более низких цифр — 130/80 мм рт. ст.

Снижать давление нужно постепенно. Поэтому терапию подбирают поэтапно, с учётом самочувствия и реакции организма.

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Группы препаратов от гипертензии

Они действуют на разных этапах регуляции кровяного давления: уменьшают сопротивление сосудов, уменьшают объём циркулирующей крови, влияют на гормоны, регулирующие сосудистый тонус. Обычно лечение начинают с небольшой дозы одного препарата. Через несколько недель оценивают эффект и переносимость. Если давление остаётся высоким или появляются побочные реакции, подбирают другое средство или добавляют второй препарат.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (блокаторы АПФ)

Примеры: эналаприл, периндоприл, рамиприл

Эти препараты блокируют фермент, который превращает ангиотензин I — неактивное вещество, образующееся в организме, — в ангиотензин II. Он сужает сосуды и повышает давление. Когда образование ангиотензина II уменьшается, сосуды расслабляются и давление постепенно снижается. Возможная нежелательная реакция — сухой кашель.

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Блокаторы рецепторов ангиотензина II (сартанов)

Примеры: лозартан, валсартан, телмисартан

В отличие от ингибиторов АПФ, они не блокируют фермент, а мешают ангиотензину II присоединяться к рецепторам на стенках сосудов. Эффект аналогичный, но такие препараты реже вызывают кашель. Поэтому их назначают, если ингибиторы АПФ не подошли.

Диуретики (мочегонные препараты)

Примеры: гидрохлортиазид, индапамид, торасемид

Они помогают почкам выводить из организма лишнюю соль и воду. Это снижает объём циркулирующей крови и уменьшает давление на сосуды. Их часто назначают в составе комбинированной терапии, особенно если есть отёки.

Бета-блокаторы

Примеры: бисопролол, метопролол, небиволол

Эти препараты замедляют сердечный ритм и уменьшают силу сердечных сокращений. В результате снижается нагрузка на сердце и понижается артериальное давление. Обычно бета-блокаторы не применяют как единственное средство для снижения давления. Их назначают в составе комбинированного лечения. Они особенно эффективны, когда артериальная гипертензия сочетается с другими заболеваниями, например сердечной недостаточностью, стенокардией или после инфаркта.

Блокаторы кальциевых каналов

Примеры: амлодипин, лерканидипин, верапамил

Они блокируют специальные «ворота», через которые кальций попадает в клетки. Без него мышцы сосудов расслабляются, сосуды расширяются, сопротивление крови снижается и давление падает.

Блокаторы кальциевых каналов нельзя сочетать с грейпфрутовым соком. Он замедляет работу ферментов в печени, и в крови накапливается больше лекарства, чем нужно. Это может усилить эффект препарата и повысить риск нежелательных реакций, например резкого снижения давления или нарушений сердечного ритма.

Чем можно и нельзя запивать лекарства: важные правила и опасные сочетания

Кроме основных групп при артериальной гипертензии могут применять и другие лекарства. Они снижают давление за счёт различных механизмов: расширяют сосуды, уменьшают влияние симпатической нервной системы, выводят лишний натрий и воду. Их используют реже — как правило, если основная терапия не даёт нужного эффекта или есть сопутствующие заболевания.

Почему нельзя отменять препараты самостоятельно

Прекращать приём препаратов без согласования с врачом опасно. Даже если самочувствие улучшилось и давление нормализовалось, это не значит, что болезнь прошла. Отказ от лечения может привести к резкому скачку давления, головной боли, головокружению, а в тяжёлых случаях — к инсульту или инфаркту.

Если возникают побочные эффекты или есть сомнения в необходимости терапии, стоит обсудить это с врачом. Он подберёт другой препарат или изменит схему лечения.

Альтернативные средства

Ни витамины, ни добавки, ни травяные средства не могут заменить антигипертензивные препараты.

Биодобавки не проходят такого же строгого контроля, как лекарства. Их эффективность и безопасность часто не подтверждены. Некоторые из них могут повышать давление или снижать эффект назначенных средств. Поэтому перед приёмом любых БАДов, чаёв или «натуральных» препаратов, которые якобы нормализуют давление, нужно проконсультироваться с врачом.

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Что ещё помогает контролировать давление

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Медикаменты не единственный способ справиться с гипертензией. Образ жизни напрямую влияет на уровень давления, и для некоторых этого бывает достаточно, чтобы удерживать показатели в пределах нормы.

Регулярно занимайтесь спортом. Подходят любые умеренные нагрузки: быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде.

Сократите потребление соли. Постарайтесь не превышать 5 граммов в сутки (около одной чайной ложки). Обращайте внимание на содержание соли в готовых продуктах: хлебе, колбасе, сырах и соусах.

Придерживайтесь сбалансированного питания. В рационе должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба, орехи и нежирные молочные продукты.

Постарайтесь похудеть, если есть лишний вес. Даже незначительное снижение массы тела положительно сказывается на уровне давления.

Ограничьте употребление алкоголя и откажитесь от курения. Табак повреждает сосуды и ускоряет развитие атеросклероза.

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Нормализуйте режим сна. Спите не менее 7 часов в сутки. Недосып может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Главное

Препараты — основа лечения артериальной гипертензии. Они действуют по-разному: расслабляют сосуды, уменьшают объём жидкости или влияют на гормоны. Важно не прекращать приём без согласования с врачом, даже если давление нормализовалось. Образ жизни тоже играет роль: питание, физическая активность и отказ от курения помогают контролировать давление и снизить риск осложнений.

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