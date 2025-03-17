Иммунитет, заживление ран и холестерин: зачем организму цинк и как восполнить нехватку
Цинк помогает восстанавливаться клеткам, защищает от инфекций и даже влияет на восприятие вкуса. Разобрались, в каких продуктах искать цинк, кому может не хватать этого микроэлемента и когда имеет смысл принимать лекарства.
Зачем организму цинк
Цинк участвует во множестве биохимических реакций, но особенно важны несколько его функций:
Поддерживает иммунитет
Цинк помогает иммунным клеткам бороться с вирусами и бактериями. Если его не хватает, иммунная система работает хуже и человек чаще болеет.
Это особенно заметно у детей в странах с низким уровнем дохода: нехватка цинка связана с частыми инфекциями, задержкой роста и нарушением пищеварения. У пожилых тоже может быть недостаток цинка, особенно если из-за болезней или приёма лекарств снижается аппетит. В таких случаях дефицит микроэлемента повышает риск инфекций, например пневмонии.
Заживляет раны
Цинк помогает организму восстанавливать кожу и другие ткани. Он участвует в выработке коллагена и поддерживает работу клеток, которые борются с воспалением.
Людям с серьёзными повреждениями кожи, например при ожогах или пролежнях, цинк могут назначать в виде добавок или лечебных кремов. Но пока нет убедительных доказательств, что приём цинка внутрь помогает быстрее заживлять венозные и артериальные язвы на ногах. Исследования на эту тему малочисленны и разнятся по методам, поэтому однозначных выводов сделать нельзя.
Влияет на работу сердца
Некоторые исследования показывают, что цинк может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Метаанализ 24 научных работ выявил: добавки цинка помогают уменьшить концентрацию «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в крови. Поэтому микроэлемент можно рассматривать как дополнение к основной терапии атеросклероза.
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Участвует в обмене веществ
Цинк помогает ферментам расщеплять белки, жиры и углеводы, а также участвует в синтезе ДНК. Если микроэлемента не хватает, метаболизм может замедляться, а процессы восстановления клеток — проходить менее эффективно.
Регулирует вкусовые ощущения
Цинк играет роль в восприятии вкусов и запахов. Если его в организме мало, еда может казаться пресной или невкусной. Это одна из причин, почему у пожилых людей или при некоторых заболеваниях ухудшается аппетит.
Помогает ли цинк при простуде
Считается, что цинк препятствует размножению вирусов и снижает воспаление. Но результаты исследований противоречивы.
Кокрейновский обзор показал, что добавки с цинком не предотвращают простуду, но, если начать их принимать в первые сутки болезни, симптомы могут стать менее выраженными. Некоторые исследования были низкого качества, а другие спонсировались фармацевтическими компаниями, это могло повлиять на их результаты. Поэтому цинк пока не включён в официальные рекомендации по лечению ОРВИ.
Цинк и акне
Цинк применяют при акне, но доказательств его эффективности мало. Даже если в исследованиях отмечалось улучшение кожи, оно сопровождалось побочными эффектами: тошнотой, болями в животе, диареей. Поэтому цинк не может заменить основное лечение.
Где искать цинк
Большую часть цинка человек получает из пищи. Особенно богаты им:
- мясо: говядина, свинина, баранина;
- морепродукты: устрицы, крабы, креветки;
- бобовые: чечевица, нут, фасоль;
- орехи и семена: тыквенные семечки, кешью.
Вегетарианцам и веганам сложнее получать цинк, потому что в растительной пище он содержится в форме, которая усваивается хуже.
Сколько цинка нужно в сутки
- мужчинам — 11 мг;
- женщинам — 8 мг;
- беременным и кормящим — 11–12 мг;
- максимальная безопасная суточная доза — 40 мг.
Кому не хватает цинка
Дефицит цинка встречается редко, но может возникнуть у людей из группы риска:
Беременные — цинк нужен для роста плода.
Младенцы — в грудном молоке его немного, а коровье содержит кальций и фосфор, которые мешают усваиваться цинку.
Вегетарианцы и веганы — цинк из растительной пищи хуже усваивается.
Люди с болезнями ЖКТ, печени и почек — при этих состояниях микроэлемент может хуже всасываться.
Пожилые люди — сниженный аппетит может привести к нехватке цинка.
Признаки дефицита:
- потеря вкуса и запаха,
- снижение аппетита,
- частые простуды,
- долгое заживление ран,
- выпадение волос,
- диарея.
Стоит ли принимать добавки
Если уровень цинка в организме нормальный, дополнительные добавки не дадут пользы, поэтому пить его для профилактики не нужно. Более того, избыток цинка мешает усваиваться железу и меди, а также может привести к нежелательным реакциям:
- тошноте и рвоте,
- потере аппетита,
- болям в животе,
- головным болям,
- диарее.
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Как выбрать препарат
Чтобы избежать подделок, лучше отдавать предпочтение зарегистрированным лекарственным препаратам, а не БАДам. В отличие от лекарств, БАДы не проходят обязательные клинические испытания, а их состав не всегда соответствует заявленному.
В российском Государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован только сульфат цинка. Именно он используется для коррекции дефицита микроэлемента.
Приём препарата должен проходить под контролем врача: через 3–6 месяцев после начала лечения желательно проверить уровень микроэлемента в крови.
Главное
Цинк важен для иммунитета, восстановления тканей, обмена веществ и здоровья сердца. Его недостаток встречается редко, но может приводить к ослаблению иммунитета, снижению аппетита и ухудшению состояния кожи. Главный источник цинка — продукты питания, а добавки нужны только тем, у кого подтверждённый дефицит. Избыток микроэлемента может быть вредным, поэтому принимать его дополнительно без необходимости не стоит.
Важные исследования:
- Цинк: недооценённый микроэлемент — исследование подчёркивает важность цинка как микроэлемента.
- Добавка с цинком для предотвращения смертности, заболеваемости и задержки роста у детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет
- Эффективность добавок с цинком при лечении расстройств вкуса