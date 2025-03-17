Иммунитет, заживление ран и холестерин: зачем организму цинк и как восполнить нехватку

Цинк помогает восстанавливаться клеткам, защищает от инфекций и даже влияет на восприятие вкуса. Разобрались, в каких продуктах искать цинк, кому может не хватать этого микроэлемента и когда имеет смысл принимать лекарства.

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Зачем организму цинк

Цинк участвует во множестве биохимических реакций, но особенно важны несколько его функций:

Поддерживает иммунитет

Цинк помогает иммунным клеткам бороться с вирусами и бактериями. Если его не хватает, иммунная система работает хуже и человек чаще болеет.

Это особенно заметно у детей в странах с низким уровнем дохода: нехватка цинка связана с частыми инфекциями, задержкой роста и нарушением пищеварения. У пожилых тоже может быть недостаток цинка, особенно если из-за болезней или приёма лекарств снижается аппетит. В таких случаях дефицит микроэлемента повышает риск инфекций, например пневмонии.

Заживляет раны

Цинк помогает организму восстанавливать кожу и другие ткани. Он участвует в выработке коллагена и поддерживает работу клеток, которые борются с воспалением.

Людям с серьёзными повреждениями кожи, например при ожогах или пролежнях, цинк могут назначать в виде добавок или лечебных кремов. Но пока нет убедительных доказательств, что приём цинка внутрь помогает быстрее заживлять венозные и артериальные язвы на ногах. Исследования на эту тему малочисленны и разнятся по методам, поэтому однозначных выводов сделать нельзя.

Влияет на работу сердца

Некоторые исследования показывают, что цинк может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Метаанализ 24 научных работ выявил: добавки цинка помогают уменьшить концентрацию «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в крови. Поэтому микроэлемент можно рассматривать как дополнение к основной терапии атеросклероза.

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Участвует в обмене веществ

Цинк помогает ферментам расщеплять белки, жиры и углеводы, а также участвует в синтезе ДНК. Если микроэлемента не хватает, метаболизм может замедляться, а процессы восстановления клеток — проходить менее эффективно.

Регулирует вкусовые ощущения

Цинк играет роль в восприятии вкусов и запахов. Если его в организме мало, еда может казаться пресной или невкусной. Это одна из причин, почему у пожилых людей или при некоторых заболеваниях ухудшается аппетит.

Помогает ли цинк при простуде

Считается, что цинк препятствует размножению вирусов и снижает воспаление. Но результаты исследований противоречивы.

Кокрейновский обзор показал, что добавки с цинком не предотвращают простуду, но, если начать их принимать в первые сутки болезни, симптомы могут стать менее выраженными. Некоторые исследования были низкого качества, а другие спонсировались фармацевтическими компаниями, это могло повлиять на их результаты. Поэтому цинк пока не включён в официальные рекомендации по лечению ОРВИ.

Цинк и акне

Цинк применяют при акне, но доказательств его эффективности мало. Даже если в исследованиях отмечалось улучшение кожи, оно сопровождалось побочными эффектами: тошнотой, болями в животе, диареей. Поэтому цинк не может заменить основное лечение.

Где искать цинк

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Большую часть цинка человек получает из пищи. Особенно богаты им:

мясо: говядина, свинина, баранина;

говядина, свинина, баранина; морепродукты: устрицы, крабы, креветки;

устрицы, крабы, креветки; бобовые: чечевица, нут, фасоль;

чечевица, нут, фасоль; орехи и семена: тыквенные семечки, кешью.

Вегетарианцам и веганам сложнее получать цинк, потому что в растительной пище он содержится в форме, которая усваивается хуже.

Сколько цинка нужно в сутки

мужчинам — 11 мг;

женщинам — 8 мг;

беременным и кормящим — 11–12 мг;

максимальная безопасная суточная доза — 40 мг.

Кому не хватает цинка

Дефицит цинка встречается редко, но может возникнуть у людей из группы риска:

Беременные — цинк нужен для роста плода.

Младенцы — в грудном молоке его немного, а коровье содержит кальций и фосфор, которые мешают усваиваться цинку.

Вегетарианцы и веганы — цинк из растительной пищи хуже усваивается.

Люди с болезнями ЖКТ, печени и почек — при этих состояниях микроэлемент может хуже всасываться.

Пожилые люди — сниженный аппетит может привести к нехватке цинка.

Признаки дефицита:

потеря вкуса и запаха,

снижение аппетита,

частые простуды,

долгое заживление ран,

выпадение волос,

диарея.

Стоит ли принимать добавки

Если уровень цинка в организме нормальный, дополнительные добавки не дадут пользы, поэтому пить его для профилактики не нужно. Более того, избыток цинка мешает усваиваться железу и меди, а также может привести к нежелательным реакциям:

тошноте и рвоте,

потере аппетита,

болям в животе,

головным болям,

диарее.

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Как выбрать препарат

Чтобы избежать подделок, лучше отдавать предпочтение зарегистрированным лекарственным препаратам, а не БАДам. В отличие от лекарств, БАДы не проходят обязательные клинические испытания, а их состав не всегда соответствует заявленному.

В российском Государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован только сульфат цинка. Именно он используется для коррекции дефицита микроэлемента.

Приём препарата должен проходить под контролем врача: через 3–6 месяцев после начала лечения желательно проверить уровень микроэлемента в крови.

Главное

Цинк важен для иммунитета, восстановления тканей, обмена веществ и здоровья сердца. Его недостаток встречается редко, но может приводить к ослаблению иммунитета, снижению аппетита и ухудшению состояния кожи. Главный источник цинка — продукты питания, а добавки нужны только тем, у кого подтверждённый дефицит. Избыток микроэлемента может быть вредным, поэтому принимать его дополнительно без необходимости не стоит.

Важные исследования: