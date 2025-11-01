Зачем и как часто делать тест на ВИЧ-инфекцию
Тестирование на ВИЧ-инфекцию — это простой и надёжный способ узнать свой статус и при необходимости принять меры для сохранения здоровья. Своевременная диагностика позволяет начать лечение на ранней стадии и предотвратить передачу вируса другим людям.
Кому рекомендовано тестирование:
- тому, кто сменил полового партнёра;
- тем, кто практикует незащищённые половые контакты;
- тем, у кого был опыт употребления инъекционных наркотиков;
- беременным и парам, планирующим беременность;
- людям с заболеваниями, передающимися половым путём;
- тем, кто делал татуировки или пирсинг;
- всем, кто хочет быть уверенным в своём здоровье.
Почему важно регулярное тестирование
Некоторые люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, не проходили диагностику и, соответственно, не знают о своём статусе. Значительная доля новых случаев заражения происходит как раз от тех, кто не знает о своём положительном ВИЧ-статусе.
Коварство ВИЧ-инфекции — в её скрытом течении: заболевание может не проявляться долгое время. Люди могут жить годами без симптомов и при этом передавать вирус другим. Только лабораторный анализ может достоверно подтвердить или исключить ВИЧ-инфекцию.
Есть три основных типа тестов на ВИЧ-инфекцию:
- Тесты на антитела — они определяют белки, которые иммунная система вырабатывает в ответ на вирус. Большинство экспресс-тестов относятся к этому типу.
- Тесты на антиген и антитело. Они выявляют не только антитела, но и антигены — белки самого вируса. Один из таких антигенов, p24, появляется в крови раньше антител.
- Тесты на нуклеиновые кислоты (NAT). Они напрямую определяют вирус в крови, что позволяет выявить ВИЧ-инфекцию на самых ранних стадиях. Их применяют, когда есть подозрения на недавнее заражение.
Период «серонегативного окна»
Временной промежуток от момента заражения ВИЧ-инфекцией до появления антител к вирусу, которые можно обнаружить при тестировании, называется «серонегативным окном». В этот период тесты могут показывать отрицательный результат, хотя человек уже инфицирован и может передавать вирус другим.
Продолжительность «окна» варьируется от двух недель до полугода. У большинства людей антитела начинают формироваться примерно через 3–4 недели после инфицирования, но у некоторых этот процесс может занять гораздо больше времени. Поэтому, если был рискованный контакт, рекомендуется повторить тестирование после того, как период «окна» закончится.
Факторы риска заражения ВИЧ-инфекцией:
- Смена партнёра всегда связана с потенциальной опасностью заражения ВИЧ-инфекцией, особенно если его статус неизвестен. Регулярное тестирование — ключ к своевременному выявлению инфекции.
- Отсутствие защиты при половых контактах даже с постоянным партнёром увеличивает риск передачи вируса. Рекомендуется проходить тестирование каждые полгода-год для контроля ситуации и предотвращения распространения инфекции.
- Наркозависимость и использование общих игл и шприцев при введении психоактивных веществ и других принадлежностей для инъекций — один из самых высоких рисков заражения.
- Использование нестерильных инструментов при нанесении татуировок или выполнении пирсинга может стать источником инфицирования. Выбирайте салоны, где обеспечена стерильность инструментов и дезинфекция помещений.
Главное
Знание своего ВИЧ-статуса — это личная ответственность и вклад в благополучие всего общества. Регулярное тестирование — это проявление заботы о себе и своих близких.
Помните, современные методы лечения позволяют людям с ВИЧ-инфекцией жить полноценной жизнью, создавать семьи и строить карьеру. Главное — вовремя узнать свой статус и при необходимости начать лечение.
