Зачем и как часто делать тест на ВИЧ-инфекцию

Тестирование на ВИЧ-инфекцию — это простой и надёжный способ узнать свой статус и при необходимости принять меры для сохранения здоровья. Своевременная диагностика позволяет начать лечение на ранней стадии и предотвратить передачу вируса другим людям.

Кому рекомендовано тестирование:

тому, кто сменил полового партнёра;

тем, кто практикует незащищённые половые контакты;

тем, у кого был опыт употребления инъекционных наркотиков;

беременным и парам, планирующим беременность;

людям с заболеваниями, передающимися половым путём;

тем, кто делал татуировки или пирсинг;

всем, кто хочет быть уверенным в своём здоровье.

Почему важно регулярное тестирование

Некоторые люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, не проходили диагностику и, соответственно, не знают о своём статусе. Значительная доля новых случаев заражения происходит как раз от тех, кто не знает о своём положительном ВИЧ-статусе.

Коварство ВИЧ-инфекции — в её скрытом течении: заболевание может не проявляться долгое время. Люди могут жить годами без симптомов и при этом передавать вирус другим. Только лабораторный анализ может достоверно подтвердить или исключить ВИЧ-инфекцию.

Есть три основных типа тестов на ВИЧ-инфекцию:

Тесты на антитела — они определяют белки, которые иммунная система вырабатывает в ответ на вирус. Большинство экспресс-тестов относятся к этому типу.

Тесты на антиген и антитело. Они выявляют не только антитела, но и антигены — белки самого вируса. Один из таких антигенов, p24, появляется в крови раньше антител.

Тесты на нуклеиновые кислоты (NAT). Они напрямую определяют вирус в крови, что позволяет выявить ВИЧ-инфекцию на самых ранних стадиях. Их применяют, когда есть подозрения на недавнее заражение.

Период «серонегативного окна»

Временной промежуток от момента заражения ВИЧ-инфекцией до появления антител к вирусу, которые можно обнаружить при тестировании, называется «серонегативным окном». В этот период тесты могут показывать отрицательный результат, хотя человек уже инфицирован и может передавать вирус другим.

Продолжительность «окна» варьируется от двух недель до полугода. У большинства людей антитела начинают формироваться примерно через 3–4 недели после инфицирования, но у некоторых этот процесс может занять гораздо больше времени. Поэтому, если был рискованный контакт, рекомендуется повторить тестирование после того, как период «окна» закончится.

Факторы риска заражения ВИЧ-инфекцией:

Смена партнёра всегда связана с потенциальной опасностью заражения ВИЧ-инфекцией, особенно если его статус неизвестен. Регулярное тестирование — ключ к своевременному выявлению инфекции.

Отсутствие защиты при половых контактах даже с постоянным партнёром увеличивает риск передачи вируса. Рекомендуется проходить тестирование каждые полгода-год для контроля ситуации и предотвращения распространения инфекции.

Наркозависимость и использование общих игл и шприцев при введении психоактивных веществ и других принадлежностей для инъекций — один из самых высоких рисков заражения.

Использование нестерильных инструментов при нанесении татуировок или выполнении пирсинга может стать источником инфицирования. Выбирайте салоны, где обеспечена стерильность инструментов и дезинфекция помещений.

Главное

Знание своего ВИЧ-статуса — это личная ответственность и вклад в благополучие всего общества. Регулярное тестирование — это проявление заботы о себе и своих близких.

Помните, современные методы лечения позволяют людям с ВИЧ-инфекцией жить полноценной жизнью, создавать семьи и строить карьеру. Главное — вовремя узнать свой статус и при необходимости начать лечение.

