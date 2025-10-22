Без страха: что нужно знать каждому

Общественное мнение о ВИЧ-инфекции изобилует стереотипами и домыслами. Недостаток достоверных знаний приводит к тому, что люди видят угрозу там, где её нет, и упускают из виду важные факты. Разобрались, как передаётся ВИЧ-инфекция, а в каком случае рисков нет.

© Cгенерировано ИИ/Рамблер

В чём особенность вируса

Этот вирус быстро погибает вне организма человека. ВИЧ крайне чувствителен к воздействию внешней среды и быстро теряет свою жизнеспособность. Для того чтобы вирус смог попасть в организм человека, необходимо, чтобы совпали следующие факторы:

нарушение целостности кожного покрова или слизистых оболочек;

прямой контакт повреждённых участков с биологическими жидкостями, в которых содержится достаточное для заражения количество вирусных частиц.

Важно отметить, что передача вируса возможна только через определённые биологические жидкости. Решающую роль играет концентрация вируса.

Биологические жидкости с высоким содержанием вируса:

кровь,

сперма (в том числе предэякулят),

вагинальный секрет,

грудное молоко.

Безопасные биологические жидкости:

слюна,

моча,

слёзы,

пот.

ВИЧ-инфекция — это заболевание с чётко определёнными путями передачи, которые не включают бытовые контакты.

ВИЧ-инфекция не передаётся:

через объятия, рукопожатия, дружеские поцелуи;

через полотенце, сиденье унитаза, душ;

через укусы комаров и других насекомых;

через неповреждённую кожу;

при чихании и кашле.

Когда есть риск заразиться

Самый высокий риск — это незащищённый секс и употребление инъекционных наркотиков. Чтобы обезопасить себя, нужно использовать презервативы при каждом контакте с партнёром, чей ВИЧ-статус неизвестен, и избегать внутривенного потребления наркотиков. Также для профилактики рекомендуется сдавать кровь на ВИЧ-инфекцию не реже раза в год, особенно при частой смене половых партнёров.

Риск заразиться сохраняется при использовании нестерильных маникюрных (педикюрных) инструментов или игл для тату, пирсинга. Поэтому следует пользоваться услугами сертифицированных салонов.

Есть ещё вертикальный путь передачи — от матери к ребёнку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Однако современные методы профилактики позволяют существенно снизить риски такого заражения. Благодаря антиретровирусной терапии вероятность передать ВИЧ-инфекцию от матери к ребёнку практически исключена (в РФ это менее 1%).

Главное

Своевременная профилактика и соблюдение простых правил безопасности позволяют свести риск заражения ВИЧ-инфекцией к минимуму. При ответственном подходе к собственному здоровью вероятность инфицирования становится ничтожно малой.

Помните: даже при отсутствии явных факторов риска рекомендуется проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию не реже одного раза в год. Это простая и доступная процедура помогает быть уверенным в своём здоровье и принимать взвешенные решения относительно профилактики заболевания.

Социальная реклама

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

https://mednet.ru/

Erid:2RanynhZh29